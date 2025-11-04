Jaké poplatky vás čekají u fondů kvalifikovaných investorů (FKI) a jak mohou ovlivnit vaše výnosy? Ve čtvrtém díle minisérie podcastu Bohatší já, která je FKI věnovaná, se s Pavlem Doležalem podíváme na typy poplatků, které ve fondech platíte. A také vysvětlíme, k čemu slouží a kdy už jsou zbytečně vysoké.
Vstupní poplatky: vyjednávejte o co nejnižších
Stejně jako u běžných fondů se i u FKI setkáte se vstupním poplatkem. Jeho smyslem je pokrýt náklady na distribuci – tedy odměnit poradce, banku nebo investičního zprostředkovatele, který klienta přivedl. Nejde tedy o peníze pro samotný fond, ale pro ty, kdo se starají o fundraising.
V minulosti se pohyboval u private equity nebo venture fondů kolem 5 až 7 %, u nemovitostních fondů okolo 2 až 3 %. Dnes je však kvůli rostoucí konkurenci běžné, že fond vstupní poplatek vůbec neuplatňuje. Ve statutu je tak napsán často maximální možný vstupní poplatek, ale ten zdaleka nemusí platit pro vás. „Doporučuji vždy vyjednávat o tom, aby se vstupní poplatek neplatil,“ radí Doležal.
Správcovské poplatky: zdánlivě malé číslo
Další standardní položkou jsou správcovské poplatky, obvykle mezi 1 až 1,5 % ročně. Na první pohled vypadají nízké, je ale třeba číst statut a zjistit, co všechno se za nimi skrývá.
U FKI totiž část nákladů nehradí fond, ale přímo zakladatelé – například týmy, které řídí projekty či spravují majetek. Díky tomu může být správcovský poplatek nižší, třeba jen 0,5 % p.a.
Zároveň je u FKI větší transparentnost: statut jasně ukazuje, kolik jde správci a kolik poradcům za získávání klientů. Pokud je odměna pro poradce abnormálně vysoká, může to být varovný signál, upozorňuje Doležal. „Ve statutu vidíte tu transparentní část. Samozřejmě, můžou být dohody s poradci ještě mimo strukturu fondu, ale minimálně stačí si pročíst statut, abyste věděli, jaké odměny, jednorázové i trvalé, nabízí fond poradcům za to, že seženou zdroje. Čím větší odměna, tím větší riziko, jak případ dopadne, protože je to náklad fondu. A čím je vyšší, tím méně zisku zbývá pro investory,“ popisuje.
Výstupní poplatky: ochrana ostatních investorů
Výstupní poplatek se platí v případě, že investor odchází z fondu dřív, než je sjednaný investiční horizont. Je to nástroj na ochranu ostatních akcionářů a jde čistě ve prospěch fondu. Ten z něj hradí dodatečné náklady na refinancování, dodatečný fundraising nebo prodej aktiv.
„Je to podobné jako sankce za předčasné ukončení termínovaného vkladu,“ vysvětluje Doležal. Typické nastavení je například: při odchodu do tří let 5% poplatek, mezi třetím a pátým rokem 3 %, po pěti letech bez sankce.
U nemovitostních či private equity fondů, kde je investice vázaná na delší dobu, jsou výstupní poplatky běžné. U fondů s likvidními aktivy (akcie, dluhopisy) mohou být nulové.
Výkonnostní odměna (success fee): když se daří
Takzvaný poplatek za úspěch, tedy success fee, bývá nejméně bolestivý. Investor vydělává, a proto mu nevadí, že se na zisku podílí i správce či zakladatel fondu.
U standardních fondů kolektivního investování jde zpravidla o odměnu správce, u FKI je ale častější, že success fee směřuje k zakladateli. Nebo k zakladateli i správci. „Je to spravedlivé – zakladatel do fondu přináší své znalosti, kontakty a často i vlastní majetek,“ říká Doležel.
Mechanismy mohou být různé: například investoři mají garantovaný výnos do 6 % p.a., vše nad tuto hranici se dělí mezi ně a zakladatele v poměru 50:50. Jindy mají investoři zastropovaný výnos (například do 8 % p.a.) a vše nad tuto úroveň zůstává zakladateli. Variabilita je různá. Vše je opět popsáno ve statutu.
Skryté náklady: čtěte statut
Marketingové materiály fondů o poplatcích obvykle mlčí, tam najdete spíš slibované výnosy. Detailní informace je nutné hledat ve statutu fondu, kde musí být podle vyhlášky uvedeny všechny náklady: správa, administrace, depozitář, fundraising.
Dalším zdrojem je výroční zpráva a zpráva o vztazích, kde se objevují smlouvy spřízněných osob s fondem. Právě tam lze vysledovat, kudy ještě mohou z fondu odcházet peníze.
🎧 Více detailů a příklady z praxe jednotlivých poplatků si poslechněte v podcastu výše nebo na vašich oblíbených platformách. Zajímají vás fondy kvalifikovaných investorů? Poznejte je od A po Z v našem speciálu.
Silvie Housková
Šéfredaktorka webu Peníze.cz začínala v zahraniční redakci Radiožurnálu, odkud v roce 2014 přestoupila do zahraniční redakce Hospodářských novin, kde se věnovala především reportování o Evropské unii. Editovala web HN.cz,... Další články autora.
