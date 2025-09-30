Fondy kvalifikovaných investorů (FKI) zažívají v Česku velký boom. Úroky na spořicích účtech a termínovaných vkladech klesají a stále více lidí přemýšlí, kam uložit peníze, aby nejen uchovali jejich hodnotu, ale také vydělali. Proto podcast Bohatší já startuje šestidílnou minisérii, která tento fenomén vysvětlí od A po Z.
Hostem série je Pavel Doležal, jedna z nejvýraznějších postav českého trhu FKI. Dlouhá léta vedl investiční společnost Avant, kde spravoval majetek v hodnotě téměř 100 miliard korun, a dnes stojí v čele nové investiční společnosti Family Ace. Do správy fondů investuje i vlastní prostředky, takže o nich mluví nejen jako profesionál, ale i jako investor.
Jaké jsou druhy fondů kvalifikovaných investorů
V prvním díle série se zaměříme na to, jaké druhy fondů pro kvalifikované investory v Česku najdete, do kterých můžete investovat i vy a na jaké třídy se v rámci fondu mohou investoři dělit. Na českém trhu už existuje přes 500 fondů kvalifikovaných investorů a vyznat se v tom, do kterého investovat, není vůbec snadné.
V prvním díle proto vysvětlujeme, jaké typy fondů vůbec existují a které z nich jsou vhodné pro investování i pro vás.
Jedním ze základních rozdílů mezi FKI je jejich otevřenost nebo uzavřenost. Do otevřených fondů mohou lidé vstupovat a zase z nich vystupovat poměrně volně, podobně jako když vkládají nebo vybírají peníze z termínovaného vkladu, a jsou k tomu i lákáni. Uzavřené fondy tuto flexibilitu nemají. „Základní princip je ten, že otevřená struktura umožňuje úpis za určitou definovanou cenu, a to volně, flexibilně, třeba každý měsíc nebo každé čtvrtletí. A umožňuje investorům po nějakém období investičního horizontu z fondu vystoupit,“ popisuje Doležal s tím, že tyto fondy bývají tvořené na delší dobu, často na neurčito. Takový fond může fungovat klidně 30 nebo 40 let.
„Uzavřené fondy jsou naopak vytvořeny na předem definovanou dobu třeba pěti, sedmi až deseti let. A jsou často používány pro takzvané klubové investice, kdy se klub investorů na začátku dohodne, že vytvoří fond se společným investičním záměrem s určitým portfoliem, například nemovitostí nebo private equity,“ dodává Doležal. Do takového fondu vloží investoři peníze na začátku, případně se kapitál po společném uvážení navýší, ale nepřijímá neustále nové vklady a nevyplácí ty existující, tak jako otevřený fond.
Z toho vyplývá, že pro veřejnost jsou spíše určeny ty otevřené. A hned se počet fondů, do kterých je možné investovat, snížil z více než 500 na nějakých zhruba 130 fondů. I to je ale dost.
Takže jdeme v terminologii dále a jedním z hlavních termínů, které musí investor znát je SICAV – Société d'Investissement à Capital Variable.
SICAV je právní forma investičního fondu s takzvaným proměnným základním kapitálem. V Česku si získala oblibu jak správců fondů, tak investorů. Jde o kombinaci akciové společnosti a podílového fondu, díky čemuž je pro investory pružnější – mohou si kupovat akcie fondu a v budoucnu je zase prodávat zpět.
„Dnes už přes 95 procent nových fondů vzniká jako SICAV, právě proto, že SICAV investorům umožňuje vstupovat a vystupovat mnohem jednodušeji než jiné formy,“ dodává Doležal.
V praxi jde o model nákup–prodej nebo vstup–výstup. Koupíte si nové akcie za valuaci podle NAV (viz box) v daném momentu, v takzvaný rozhodný den. Pokud si budete chtít dnes koupit akcie, podáte žádost o úpis. Ke konci měsíce se vám vypočte hodnota akcie podle účetních výkazů a a za tuto hodnotu koupíte určitý počet akcí třeba za milion korun. To je vaše vstupní investice.
„A za tři nebo čtyři roky, až budete chtít vystoupit, budete chtít investici ukončit, požádáte o odkup. Opět se k rozhodnému dni vypočte hodnota za akcii podle NAV. To znamená, koupíte si akcii, po letech prodáte akcii zpět danému fondu,“ vysvětluje Doležal a dodává, že to je primární úpis.
Sekundárně můžete akcie prodat i přes burzu, pokud je daný fond na burze, nebo jinému člověku či firmě. O prodeji a výstupu z fondu je ale celý pátý díl série, ve kterém téma probíráme podrobně: Jak (ne)snadné je dostat peníze z FKI: Výstup, likvidita, daňové finty.
Jakou třídu si v rámci fondu vybrat?
Teď zpět k fondům. Ty mohou mít také ještě různé „třídy“ akcií. Na první pohled to může znít složitě, ale smysl je jednoduchý – některé třídy nabízejí investorům větší jistotu, jiné na sebe berou více rizika, a díky tomu mohou nabídnout vyšší potneciální výnos. Jde o způsob, jak sladit zájmy zakladatele fondu a jeho investorů. Díky tomu se lidé mohou podílet na zajímavých projektech, ale zároveň mít určitou ochranu v případě, že se byznysu nedaří podle plánu.
„Ty třídy jsme vymýšleli proto, abychom definovali různá práva – jak pozitivní, tak i negativní – pro různé akcionáře. Protože v byznysu fondu kvalifikovaných investorů má výraznou roli zakladatel fondu, který do toho dává know-how, majetek, finance, své umění a čas. A pak máte externí investory. Našim záměrem bylo ochránit ty investory,“ popisuje Doležal a dodává: „Chtěli jsme jim dát šanci vydělat určitý zajímavý výnos a být u toho příběhu, třeba výstavby nové čtvrti, zároveň jim ale garantovat, aby byli až sekundární v případné ztrátě. To je velmi klíčové.“
To, jak jsou určité třídy nazvány, je ale na kreativitě fondu. Někdo je nazve prioritní, někdo A, B, C apod. Některé garantují výnos. Jiné slibují vyšší výnos, ale s vyšším rizikem. Flexibilita v tom, jak jsou definované, je obrovská.
Kde najít, co přesně která třída daného fondu investorovi slibuje, se dozvíte, když si doposlechnete celý díl podcastu. A to buď v prohlížeči na začátku stránky, nebo na svých oblíbených platformách Apple podcasts, Spotify či YouTube. Co dalšího jsme v prvním díle minisérie o FKI probrali?
- Co si představit pod slovy „garance“ a „garantovaný výnos“.
- Proč je naprosto klíčový poměr mezi jednotlivými třídami a kde ho najít.
- Porovnání rizik a výhod FKI oproti korporátním dluhopisům.
🎧 Celou sérii si už nyní můžete prohlédnout na stránce věnované fondům kvalifikovaných investorů na Peníze.cz.
Silvie Housková
Šéfredaktorka webu Peníze.cz začínala v zahraniční redakci Radiožurnálu, odkud v roce 2014 přestoupila do zahraniční redakce Hospodářských novin, kde se věnovala především reportování o Evropské unii. Editovala web HN.cz,... Další články autora.
