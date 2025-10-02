Vyznejte se ve fondech kvalifikovaných investorů (FKI). Slovníček pojmů

FKI — Fond kvalifikovaných investorů
Speciální typ fondu, který je určený pro kvalifikované investory, s vyšší mírou flexibility a často i vyšším výnosem – ale také s vyšším rizikem a omezenou likviditou.
Kvalifikovaný investor
Osoba nebo firma, která splňuje zákonem dané podmínky pro investici do FKI. Typicky musí investovat minimálně 1 milion Kč a prokázat určitou finanční způsobilost nebo odborné znalosti.
SICAV (Société d'Investissement à Capital Variable)
Právní forma investičního fondu s tzv. proměnlivým základním kapitálem. Velmi rozšířená v Česku pro FKI, protože umožňuje snadné vydávání a odkupování investičních akcií.
Správce fondu (administrátor)
Společnost, která zajišťuje kompletní administrativní a provozní chod fondu – od vedení účetnictví přes výpočty NAV až po komunikaci s investory. V Česku často specializované firmy jako Avant, Conseq apod.
Obhospodařovatel fondu (investment manager)
Profesionální subjekt odpovědný za investiční rozhodnutí fondu – vybírá aktiva, spravuje investiční strategii a odpovídá za zhodnocení majetku fondu.
Depozitář
Nezávislá instituce, obvykle banka, která dohlíží na to, aby byl majetek fondu správně evidován a nakládání s ním probíhalo podle zákona a statutu fondu. Zajišťuje ochranu investorů.
NAV (Net Asset Value / Čistá hodnota aktiv)
Hodnota jednoho investičního podílu nebo akcie fondu, vypočítaná jako celková hodnota majetku fondu minus závazky, děleno počtem vydaných podílů. Klíčový údaj pro ocenění investice.
Aktiva
Aktiva jsou pojem používaný v účetnictví. Aktivum je všechno, co společnost/fond vlastní a v budoucnu jí může přinést ekonomický prospěch, např. majetek, peníze, licence, firmy, nemovitosti, sběratelské mince apod. Aktiva dělíme na dlouhodobý majetek, který podnik vlastní déle než rok, a krátkodobý neboli oběžný majetek získaný během posledního roku. Opakem aktiv jsou pasiva.
Success fee (výkonnostní odměna)
Poplatek, který si správce fondu účtuje z dosaženého výnosu nad předem stanovenou hranici. Typicky motivuje správce k lepším výsledkům, ale může významně snižovat čistý výnos pro investora.
Uzavřený fond
Typ FKI, kde investor nemůže běžně kdykoli odkoupit svůj podíl. Výstup z fondu je možný jen za specifických podmínek, například po určité době nebo při likvidaci fondu.
Otevřený fond
Typ FKI umožňující investorům pravidelně vstupovat i vystupovat podle podmínek fondu. Likvidita je větší než u uzavřeného fondu, ale stále omezená oproti běžným retailovým fondům.
Fond fondů
FKI, který neinvestuje přímo do jednotlivých aktiv (např. nemovitostí, akcií), ale do jiných fondů. Umožňuje diverzifikaci, ale často nese vyšší poplatkovou zátěž.
Private Equity
Investice do neveřejně obchodovaných firem. Častý typ aktiv ve FKI, určený pro investory hledající vyšší výnos, ale ochotné nést vyšší riziko a nižší likviditu.
Exit strategie
Plán, jakým způsobem investor z FKI vystoupí a získá zpět své prostředky — například prodejem podílů, odkupem ze strany fondu, prodejem aktiv fondu apod.
Likvidita
Možnost rychle a bez výrazné ztráty proměnit investici na hotovost. U FKI bývá likvidita omezená, výstup trvá týdny, měsíce, někdy i roky.
Silvie Housková
Šéfredaktorka webu Peníze.cz začínala v zahraniční redakci Radiožurnálu, odkud v roce 2014 přestoupila do zahraniční redakce Hospodářských novin, kde se věnovala především reportování o Evropské unii. Editovala web HN.cz,... Další články autora.
Sdílejte článek, než ho smažem