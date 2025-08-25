Zájem o investování v posledních letech roste. Zatímco spořicí účty obvykle nepokryjí ani inflaci, rozumné investice mohou úspory skutečně rozmnožit. Proto čím dál víc rodičů a prarodičů myslí i na investování pro děti.
Nejčastěji si jednoduše řeknou, že část výnosů z vlastních investic prostě v budoucnu věnují dětem. Takové investování mají dospělí plně pod kontrolou, nikdo je neomezuje a peníze mohou předat až v době, kdy bude jisté, že se potomek povedl.
Rodiče se ale začínají zajímat také o možnost investovat přímo na jméno dítěte. Tak, aby dítě bylo přímo majitelem investičního účtu.
Má to nějaké výhody, třeba nižší poplatky a další bonusy? Zkušenější investoři se ptají třeba i na to, jak díky dětskému účtu lépe využít daňová osvobození v rámci rodiny a získat další limit 100 000 korun na osobu ročně.
Jenže: lze vůbec dítěti sjednat investice, které jsou rizikovější než spoření? Jak vyplní povinný investiční dotazník? Může mu rodič průběžně měnit složení investic podle vývoje na trhu? A jak to bude s případným předčasným výběrem?
Na to všechno odpovíme v našem přehledu. Číst ho můžete postupně, nebo rovnou skočit na to, co vás nejvíc zajímá:
Můžu si založit investiční účet na jméno dítěte?
Ano. Investiční účet pro dítě nabízí několik investičních společností či bank – mimo jiné Patria, Portu, Fondee, Conseq, Partners, ČSOB, Česká spořitelna, UniCredit Bank nebo Trigea.
Formálně je to klasický investiční účet, kdy banka jako majitele účtu eviduje nezletilého klienta. Nejde tedy jen o nějakou interní konstrukci, která by fungovala jenom ve vztahu mezi investiční společností (bankou) a klientem.
Pochopitelně: až do 18. narozenin dítěte (obecně do zletilosti klienta) jsou tam v praxi omezení. Klienta zastupuje rodič, případně jiný zákonný zástupce – ten rozhoduje o složení investic, kupuje další, provádí případné změny a za určitých podmínek může i vybrat peníze z účtu.
„Dětský investiční účet zakládá rodič nebo jiný zákonný zástupce. Dítě má své přístupové údaje, aby mohlo sledovat a učit se, jak se investice chovají. V den 18. narozenin se z dětského účtu stává běžný investiční účet a přechází pod plnou správu dítěte. To se pak rozhodne, jestli si celou sumu vybere, případně část peněz nebo všechny nechá dále zhodnocovat,“ vysvětluje například Kateřina Márová, marketingová ředitelka investiční platformy Direct Fondee.
Rodič také vyplní povinný investiční dotazník. Část týkající se investičních cílů a finančního zázemí by měl vyplnit za dítě, část týkající se znalostí a zkušeností pak za sebe jako zástupce dítěte. Po 18. narozeninách účet plně přejde na potomka, investiční dotazník pak vyplňuje už sám.
I některé společnosti, u nichž si dospělý zájemce může založit účet přes internet, požadují kvůli založení dětského účtu osobní návštěvu na pobočce – například Patria (přes pobočku mateřské ČSOB) nebo Česká spořitelna.
„K otevření účtu stačí souhlas jednoho rodiče. Založení i následná správa probíhá výhradně na pobočce. Majitelem investic je dítě, ale účet až do jeho 18. narozenin spravují rodiče (zákonní zástupci),“ říká mluvčí České spořitelny Filip Hrubý.
Nižší poplatky u investování pro děti? Jen výjimečně
U dvou investičních platforem – Portu a Fondee – můžete díky dětskému účtu výrazně ušetřit na poplatcích za správu.
Portu účtuje nezletilým klientům 0,25 % ročně oproti 1 % u dospělých. U Fondee přijde dětský účet na 0,24 % oproti 1,09 % u dospělých. Kdyby však rodič vybral peníze předčasně, musel by doplatit rozdíl – tedy zaplatit plnou cenu bez dětské slevy.
Čtvrtinovou slevu (25 %) z běžného poplatku u pravidelného investování pro děti nabízí UniCredit Bank.
Většina investičních společností či bank však slevu pro dětské investice nemá. Poplatky jsou stejné jako u standardních investic pro dospělé – když pomineme občasné akční nabídky a kampaně.
Kdy je vhodné investovat na jméno dítěte?
„Založení investičního účtu dítěti dává smysl především proto, že umožňuje začít s pravidelným investováním včas. Díky dlouhému investičnímu horizontu může i s menšími částkami vzniknout významná finanční rezerva, která dítěti pomůže do života – a zároveň se učí, že investice jsou přirozenou součástí zdravého finančního chování,“ říká mluvčí České spořitelny Filip Hrubý.
„Klíčem k úspěchu při investování je dlouhý časový horizont – a ten vaše děti opravdu mají. Dopřejte jim možnost využít tento časový luxus. Ulehčíte tak svým dětem vstup do dospělosti a pomůžete s jejich budoucími náklady na vzdělání, vlastní bydlení nebo třeba svatbu,“ zdůrazňuje Portu.
Zmíněné argumenty ale ještě nutně neznamenají, že je nutné zakládat přímo dětský účet. Ten může být vhodný, když pomůže lépe oddělit investice pro dítě od vašich osobních (vznikne přinejmenším psychologická bariéra), nebo když díky nim ušetříte na poplatcích, možná i na daních. Děti od 15 do 18 let si také mohou zkoušet skutečně vlastní investice pod dohledem dospělého.
Vhodný může být také pro situace, kdy chce ve prospěch potomka investovat někdo jiný než rodič – typicky prarodiče. „V takovém případě je dětská smlouva žádoucí, neboť je zde určitá jistota, že prostředky skutečně použije pouze a jenom dítě či někdo v jeho prospěch, nikoliv jeho rodiče dle vlastní vůle a potřeb. Je třeba ovšem vzít v potaz, že zákonný zástupce může v omezené míře s majetkem disponovat a část prostředků každý rok odkoupit bez dalšího schvalování,“ říká Lucie Simpartlová, ředitelka Partners investiční společnosti.
Pro běžné situace, kdy rodiče chtějí dětem v dospělosti předat naspořené peníze, Simpartlová dětské účty neupřednostňuje. Zmiňuje mimo jiné časté požadavky rodičů na možnost předat dítěti prostředky, až když budou mít záruku, že jejich dítě dospělo v jedince, který peníze nepoužije nežádoucím způsobem. „Proto spíše doporučujeme investici provést přímo na jméno rodiče. V okamžiku, kdy se rodiče rozhodnou, že je vše v pořádku a chtějí investici předat potomkovi, provede se jednoduchý a bezplatný převod cenných papírů na smlouvu přímo dítěte,“ dodává.
Skeptici: Je tu mnoho překážek
To, jestli budou dětský účet nabízet, je čistě na rozhodnutí jednotlivých investičních společností. Na jednu stranu ho žádný předpis nezakazuje, na druhou stranu na něj neexistuje právní nárok.
Dětské investice zatím nenabízejí například tři banky, které jinak běžným klientům umožňují jednoduché nákupy akcií a dalších investičních nástrojů přímo přes internet: Fio, Air Bank nebo Raiffeisenbank.
„V Raiffeisenbank investiční účet pro nezletilé nenabízíme. Důvodem je, že v právní rovině je investování mladistvých v ČR ovlivněné kombinací právních a regulatorních povinností, z nichž mimo jiné plyne, že nezletilí nemají plnou obchodní způsobilost, a většinu právních úkonů za ně činí jejich zákonný zástupce. V praxi to znamená, že investiční smlouvy (otevření účtu, zadávání obchodů, souhlas s podmínkami poskytovatele) typicky musí uzavřít zákonný zástupce, nebo je třeba předem upravit smluvní vztah tak, aby bylo jasné, kdo jedná a kdo nese právní odpovědnost,“ vysvětluje Ondřej Doležal, šéf investičních produktů v Raiffeisenbank.
„Zákon o podnikání na kapitálovém trhu a související regulace ukládají poskytovatelům investičních služeb povinnosti posoudit vhodnost a přiměřenost produktu vůči klientovi, poskytovat informace o rizicích a vést odpovídající evidenci. U účtů, které by byly vedeny ‚pro dítě‘, vzniká otázka, komu se tyto povinnosti adresují, a jak s nimi pracovat. To v praxi přináší mnoho překážek. Pokud by se ale právní úprava změnila a odstranila současné bariéry, velmi to uvítáme, a rádi tuto službu nezletilým nabízet začneme,“ upřesňuje Doležal.
„V tomto okamžiku Air Bank nenabízí samostatný produkt investičního účtu, kde by jako majitel byla vedená nezletilá osoba. Díky spolupráci se společností Portu, která nabízí dětský účet, však naši klienti tuto možnost mají,“ říká mluvčí Air Bank Alžběta Honsová. Připomíná, že Air Bank v posledních letech rozšířila svou nabídku produktů na zhodnocování peněz o řadu novinek. „Nyní se budeme věnovat i dalším typům služeb a investiční produkty pro děti tam jistě budou také,“ dodává.
Při přípravě tohoto textu jsme se setkávali také s výhradou, že rodič přece nemůže dítěti sjednat rizikový produkt, jakým investice obecně jsou. Co na to zastánci dětských účtů? Odpovídají, že investice nejsou společensky škodlivý hazard, ale naopak žádoucí činnost, jejíž důležitost zdůrazňují i zástupci státu. Pochopitelně mluvíme o regulovaném prostředí a běžných nástrojích jako jsou podílové fondy, akcie nebo ETF.
Dítě s investičním účtem nemá co ztratit, může na něm v praxi jen vydělat. Nekupuje investice za své peníze, nezadlužuje se ani nezavazuje k něčemu, co by přesahovalo jeho 18. narozeniny (pokud rodič sjednal pravidelné investice, může je potomek po nabytí zletilosti ukončit).
Skeptici mohou namítnout, že kdyby rodič peníze neinvestoval a nepřišel o ně, zůstaly by v budoucnu dítěti. Jenže: kdyby rodič nemohl investovat na jméno dítěte, může investovat dvojnásobek peněz sám za sebe – a dopad na rodinu bude při špatném vývoji stejný. Investice do regulovaných produktů jsou přitom bezpečnější než jiné způsoby, jak může nezodpovědný a neopatrný rodič přijít o peníze – typicky hazard nebo podvod.
Do čeho může dítě investovat?
Nejširší možnosti pro nezletilé má Patria, jsou srovnatelné se standardním účtem pro dospělé. Prostřednictvím obchodníka s cennými papíry (a zákonného zástupce) mohou nakupovat na téměř třiceti světových burzách a tvořit portfolio z akcí, dluhopisů, ETF, případně i složitějších investičních nástrojů podle výsledků dotazníku vyplněného rodičem.
„Investovat lze skrze investiční platformu WebTrader nebo mobilní aplikaci Patria Finance. Jednotlivé cenné papíry lze nakupovat jednorázově, vybrané (ETF) i pravidelně,“ říká Petr Milata, mluvčí skupiny ČSOB, do které Patria patří.
Samotná ČSOB pak u dětských investic nabízí hlavně podílové fondy (akciové, dluhopisové, smíšené), ale i strukturované dluhopisy a zajištěné fondy.
V České spořitelně mohou rodiče na dětský účet nakupovat jak podílové fondy, tak i ostatní investiční aktiva, například akcie nebo ETF. Vždycky ale musí zajít na pobočku, pokud nejde o pravidelnou investici.
V Portu lze v rámci dětského účtu investovat pouze do Portfolií od Portu (ETF), které sestavuje a následně se o ně plně stará Portu. Klient si může zvolit rizikový stupeň, současně může mít i více dětských portfolií. Na rozdíl od dospělých účtů si však nemůže portfolio sám sestavit a upravovat, nemůže využívat ani další produkty z investiční nabídky Portu.
Podobně je to u platformy Direct Fondee. Pro dětský účet si lze založit až tři ETF portfolia s různě odvážným investičním profilem: konzervativní, obezřetný, rozvážný, vyvážený, smělý, nebojácný nebo odvážný investor. Liší se podílem akcií a dluhopisů. Na výběr jsou také ESG varianty.
Jak měnit složení investic pro dítě?
Během dlouhé doby, po kterou se jako rodič budete starat o investice na dětském účtu, se může stát, že kromě nákupu nových investic budete chtít změnit některé z těch dosavadních.
U podílových fondů nebo ETF je to méně pravděpodobné než u jednotlivých akcií, přesto: co když chcete některé z dosavadních investic prodat a místo nich koupit jiné, případně změnit váhu různých fondů? Třeba proto, že teď víc věříte evropským akciím místo amerických, nebo víc dluhopisům než akciím.
Pro tyto situace, kdy všechny peníze zůstanou na účtu dítěte, mají investiční společnosti v zásadě menší omezení než pro předčasný výběr peněz. Podmínky se v různých společnostech liší.
„Zákonný zástupce může na účtu nezletilého provádět jakékoliv nákupní či prodejní operace bez omezení, tedy jako by obchodoval na svém účtu pro zletilou osobu,“ říká za Patrii mluvčí Petr Milata. Také při investování přes samotnou ČSOB může rodič jako disponent dětského účtu změnit investiční strategii nebo takzvaný horizont.
„Výměnu mezi fondy, a tedy změnu investiční strategie, umožňujeme bez dalších požadavků na schválení další autoritou. Změna ovšem musí být vždy v souladu s investičním profilem a horizontem klienta,“ odpovídá Lucie Simpartlová, ředitelka Partners investiční společnosti.
„Zákonný zástupce může provádět změnu strategie, například prodat jeden fond a koupit jiný, respektive měnit váhu jednotlivých složek investičního portfolia. Žádné omezení se na tyto úpravy nevztahují,“ říká Jan Macek, Relationship manager ve společnosti Conseq Investment Management.
„Investiční strategii rodič měnit může, při jakémkoliv nakládání s prostředky na majetkovém účtu však musí jednat ve prospěch nezletilého,“ zdůrazňuje Kateřina Márová z Direct Fondee.
V Portu lze měnit rizikový stupeň portfolií na dětském účtu maximálně dvakrát za rok – s odstupem alespoň jednoho měsíce.
UniCredit Bank bude při požadavku na změnu parametrů pravidelné investice vyžadovat také souhlas druhého rodiče, případně samotného dítěte staršího 16 let. To platí třeba i při požadavku na výměnu podílových listů.
Zřejmě nejpřísnější podmínky má Česká spořitelna. „Zákonní zástupci mají možnost v průběhu nezletilosti měnit investiční strategii dítěte a provádět nové nákupy. Jakýkoli odkup nebo převod aktiv, případně výběr peněz před dosažením plnoletosti, však podléhá schválení opatrovnického soudu,“ říká mluvčí Filip Hrubý.
Dají se dětské investice předčasně vybrat?
I v rodině, která opravdu chtěla investovat dlouhodobě, mohou nastat situace, kdy peníze nutně potřebuje dříve, než je dítěti 18 let. Třeba kvůli řešení nečekané bytové krize, vylepšení bydlení dítěte, bohužel může jít také o zvýšené výdaje kvůli úrazu nebo vážné nemoci. Nebo si prostě rodič jenom myslí, že trhy v nejbližších letech prudce klesnou – a chce vybrat dosavadní zisky, dokud nějaké jsou. Aspoň částečně.
Základem je pravidlo v občanském zákoníku: „K právnímu jednání, které se týká existujícího i budoucího jmění dítěte nebo jednotlivé součásti tohoto jmění, potřebují rodiče souhlas soudu, ledaže se jedná o běžné záležitosti, nebo o záležitosti sice výjimečné, ale týkající se zanedbatelné majetkové hodnoty.“
Výklad, co tyto použité výrazy znamenají, zákoník nicméně nechává na bankách, investičních společnostech nebo rodičích – a ve výsledku případně na soudech. A přístup jednotlivých poskytovatelů dětských investičních účtů se liší opravdu výrazně.
Pokud z Portu vybíráte částku vyšší než 20 tisíc korun za rok nebo pokud už dítěti bylo 15 let, je potřeba písemný souhlas buď dalšího zákonného zástupce, případně jiné plně svéprávné osoby žijící s dítětem ve společné domácnosti, nebo souhlas samotného dítěte nad 15 let. Další limit však Portu nemá – v zásadě tedy nevyžaduje souhlas soudu.
„Máme za to, že nakládání se zainvestovanými prostředky na Portu je běžná záležitost. Dlouhodobě se snažíme prosazovat myšlenku, že investování by mělo být součástí běžné správy svých osobních financí,“ vysvětluje produktový ředitel Martin Luňáček.
„Samozřejmě může být otázkou, od jaké částky se už nejedná o běžnou záležitost – to je ale pro každou rodinu velmi individuální. Uvědomujeme si také, že pokud by rodiče vybírali třeba miliony, bylo by záhodno požadovat souhlas soudu. To se nám však v praxi neděje. Na dětské účty lidé zpravidla vkládají spíše pravidelně menší částky,“ dodává Luňáček.
Z dětského účtu v Patrii může zákonný zástupce vybrat třetinu hodnoty, nad tento limit už potřebuje schválení soudem. ČSOB limit nemá, stačí jí čestné prohlášení zákonného zástupce, že se jměním dítěte nakládá v jeho zájmu, v souladu s příslušnými právními předpisy a s případným rozhodnutím soudu. „Pro případ, že je pro nakládání se jměním vyžadován souhlas soudu, zákonný zástupce dále prohlašuje, že si takový souhlas obstará nebo obstaral, případně ho bance doloží,“ říká mluvčí Petr Milata.
Společnost Conseq umožňuje, aby zákonní zástupci vybrali maximálně 97 200 korun jednou za šest měsíců – konkrétně jde o 20násobek aktuálního životního minima. Pro vyšší výběr je zapotřebí souhlas soudu.
Naopak v České spořitelně je u předčasného výběru vždycky potřeba souhlas soudu. Podobně se dosud jistí i Partners investiční společnost nebo nemovitostní fond Trigea, chystají ale zmírnění.
„V souvislosti s požadavky klientů a zvyklostmi na trhu připravujeme úpravu, která rodičům umožní vybrat ze smlouvy částku činící maximálně dvacetinásobek životního minima jednotlivce za rok. Částka se tedy bude každý rok měnit, nyní je to necelých sto tisíc korun. V takovém případě souhlas soudu nebude zapotřebí. Změna začne platit na podzim letošního roku,“ upřesňuje Lucie Simpartlová z Partners investiční společnosti. Stejnou změnu chystá také sesterská Trigea.
Změny týkající se dětského účtu obecně plánuje i Česká spořitelna. „Připravujeme výrazné změny v podmínkách, za nichž budou moci nezletilí vlastnit majetkový účet, abychom tak naplno dokázali využít potenciál, který investování má pro růst finanční odolnosti a zdraví, a který dává smysl pěstovat a podporovat již u dospívajících,“ říká mluvčí spořitelny zatím bez bližších podrobností.
Jak je to s daněním výnosů u investic pro děti?
Když investice z dětského účtu prodáte, máte z nich příjem – a proto je potřeba myslet i na daňové přiznání. A to i v případě, že jste z prodeje neměli zisk, ale ztrátu – přestože samotnou daň budete platit až z případného zisku, a to ještě zdaleka ne ve všech případech.
Příjem z prodeje cenných papírů (akcií, podílových listů, ETF a podobně) máte nezávisle na tom, jestli šlo jen o změnu portfolia (místo jedné akcie jste hned nakoupili jinou, takže jste z účtu nic nevybrali), nebo o předčasný prodej bez náhrady (peníze jste si vybrali z účtu).
Při prodeji z účtu vedeném na dítě tedy příjem formálně plyne dítěti. Pro danění příjmů dítěte přitom platí stejná pravidla jako pro dospělé. Tedy: příjmy v zásadě daní a může při tom využít stejná osvobození a úlevy jako dospělý.
„Zákon o daních z příjmů platí obecně pro všechny poplatníky bez ohledu na věk. To znamená, že stejná pravidla pro zdaňování příjmů platí i na nezletilé dítě, pokud mu příjmy podléhající dani z příjmů fyzických osob vzniknou. Daňové přiznání za nezletilé dítě podává zákonný zástupce,“ potvrzuje mluvčí Generálního finančního ředitelství Patrik Madle.
I dítě tedy může při prodeji cenných papírů využít takzvaný hodnotový nebo časový test. Od daně jsou osvobozené prodeje, pokud v součtu nepřesáhnou sto tisíc korun za rok (počítá se příjem, ne zisk). Od daně jsou osvobozené také prodeje cenných papírů, které jste drželi alespoň tři roky. Obě osvobození nelze ve stejném zdaňovacím období kombinovat: jenom když nevyužijete to první (neuplatníte limit 100 tisíc), můžete využít to druhé (tříletý časový test).
Daň se týká až těch prodejů, u nichž nemůžete využít osvobození. Samozřejmě ji platíte jenom ze zisku, tedy z rozdílu mezi příjmy (prodejní cenou) a výdaji (nákupní cenou a případně dalšími poplatky). A to ve vztahu ke všem prodejům v daném roce celkem. Ztrátu z prodeje jedné investice si tedy můžete započíst oproti zisku z jiné.
Ke slovu ještě může přijít základní limit příjmů do 50 000 korun ročně, do kterého se vůbec nemusí podávat přiznání. Praktický příklad uvádí Monika Lodrová, daňová poradkyně z BDO, která je vedoucí oddělení daně z příjmů fyzických osob:
První příklad:
Celkový příjem z prodeje cenných papírů činí 80 000 Kč. Dále obdržel poplatník dividendu ze zahraničí 5000 Kč a úrok z dluhopisů ze zahraničí ve výši 2000 Kč. Jiné příjmy poplatník nemá.
Použijeme hodnotový test 100 000 Kč, takže příjem z prodeje cenných papírů je v plné výši osvobozený.
Zdanitelné příjmy (5000 Kč + 2000 Kč) jsou nižší než 50 000 Kč, tj. nevznikne povinnost podat daňové přiznání.
Druhý příklad:
Celkový příjem z prodeje cenných papírů činí 200 000 Kč za dané zdaňovací období. Dále poplatník obdržel dividendu ze zahraničí 5000 Kč a úrok z dluhopisů ze zahraničí ve výši 2000 Kč. Jiné příjmy poplatník nemá.
Hodnotový test pro příjem z prodeje cenných papírů nelze využít (příjem z prodeje cenných papírů je vyšší než 100 000 Kč).
160 000 Kč jsou řekněme příjmy osvobozené od daně na základě časového testu (držba déle než tři roky).
Poplatník tedy realizoval zdanitelné příjmy 47 000 Kč z prodeje cenných papírů, z dividendy a úroku. Tyto zdanitelné příjmy jsou nižší než 50 000 Kč, tj. nevzniká povinnost podat daňové přiznání.
Z případné daňové povinnosti si dítě může odečíst základní slevu na poplatníka až 30 840 korun za rok. „Stejně jako ostatní poplatníci ji může využít pro snížení případné daňové povinnosti ve svém běžném základu daně. Nelze ji využít v samostatném základu daně, kam se může poplatník dobrovolně rozhodnout zahrnout některé typy příjmů jako jsou dividendy ze zahraničí,“ upřesňuje Monika Lodrová.
