5 her, které naučí děti zacházet s penězi a zabaví je v propršených dnech

Děti hru na obchod milují. Málokdy ovšem tuší, jak to chodí v opravdovém světě peněz. Co se stane, když si koupím všechno, co chci? Proč je dobré mít něco stranou? A co vlastně znamená „investovat“?

Tyhle otázky jim osvětlí málokterá školní učebnice. Zvládno to ale také dobrá deskovka. Pokud hledáte způsob, jak děti nenásilně naučit něco o financích a zároveň je zabavit, sáhněte po jedné z těchto pěti her. Fungují doma, ve škole i během nudného víkendového odpoledne, kdy prší a ven se nedá ani na krok.

1. Monopoly (klasické nebo Junior verze)

Vhodné pro : děti od cca 5 let (Junior), klasické od 8 let

: děti od cca 5 let (Junior), klasické od 8 let Co učí : nakládání s penězi, investice do nemovitostí, správa rozpočtu, základní práce s bankovkami

: nakládání s penězi, investice do nemovitostí, správa rozpočtu, základní práce s bankovkami Poznámka: Ideální zjednodušená verze je Monopoly Junior, aby to zvládly i menší děti.

Monopoly je celosvětově proslulá desková hra, která simuluje svět realitního podnikání a umožňuje hráčům zábavnou formou poznat principy investování, nakládání s penězi, vyjednávání a také dopady finančních rozhodnutí. V české verzi se hráči pohybují po známých lokalitách, kupují ulice, staví domy a hotely a snaží se přivést soupeře k bankrotu tím, že od nich vybírají nájem. Cílem hry je zůstat jako poslední solventní hráč. Monopoly jsou dostupné v několika verzích, včetně klasické, dětské „Monopoly Junior“ a tematických edic (například Harry Potter, Fortnite nebo Praha). Základní princip ale zůstává stejný – správně investovat a přežít v tvrdé konkurenci.

Hra je skvělým nástrojem pro rozvoj finanční gramotnosti u dětí, přirozeně totiž ukazuje důsledky špatného hospodaření, rizika spojená s dluhy, výhody diverzifikace majetku i dlouhodobé strategie investování. Děti se učí počítat peníze, chápat základní principy příjmů a výdajů, spravovat rozpočet nebo rozhodovat mezi krátkodobým ziskem a dlouhodobým plánem. Monopoly rovněž skvěle rozvíjejí vyjednávací dovednosti, protože dohody mezi hráči jsou klíčovou součástí úspěšné hry.

2. Finanční svoboda

Vhodné pro : starší děti od cca 12 let

: starší děti od cca 12 let Co učí : hospodaření s penězi v reálných životních situacích, plánování rozpočtu, investice, pojištění, splácení dluhů

: hospodaření s penězi v reálných životních situacích, plánování rozpočtu, investice, pojištění, splácení dluhů Poznámka: Hra vznikla v Česku a je velmi realistická, ale spíš pro starší děti nebo v rodinném kruhu.

Finanční svoboda je česká desková hra, která zábavnou a realistickou formou učí děti i dospělé, jak fungují osobní finance v každodenním životě. Hráči se v ní ocitnou v roli běžného člověka, který má práci, příjem, výdaje, může investovat, spořit, ale také čelit nenadálým událostem. Například ztrátě zaměstnání, úrazu nebo ziskové investici. Hra je postavená na celkem deseti kolech, z nichž každé představuje tři roky života. Cílem je zajistit si finanční nezávislost a zabezpečit klidné stáří. Vítězem se nestává ten, kdo má nejvíce peněz, ale ten, kdo nejlépe zvládne svůj finanční život. Tedy minimalizuje rizika, rozumně investuje a dosáhne svých cílů.

Jedním z největších přínosů Finanční svobody je, že se nezaměřuje jen na jednoduché počítání peněz. Učí také komplexní uvažování o financích: jaký vliv má inflace, jak se rozhodovat při výběru pojištění, co znamená úvěr nebo investice do nemovitosti, jak se tvoří rezerva nebo jak poznat rizikové chování. Zároveň přináší i momenty nejistoty a emocí, které ke skutečnému životu patří.

Pro výukové využití s dětmi nebo studenty je ideální doplnit hru o krátké reflexe po každém kole – co se právě stalo, proč to bylo dobré nebo špatné rozhodnutí, jak by to šlo udělat jinak. Můžete také přidat individuální cíle pro každého hráče (třeba koupit byt, zaplatit dovolenou, splatit hypotéku), čímž se hra přiblíží konkrétním životním situacím.

3. Cashflow pro děti

Vhodné pro : děti od 6 let

: děti od 6 let Co učí : rozdíl mezi aktivy a pasivy, základní principy investování, tvorbu příjmů

: rozdíl mezi aktivy a pasivy, základní principy investování, tvorbu příjmů Poznámka: Česká lokalizace existuje, ale je dobré zkontrolovat dostupnost, hra totiž nebývá vždy skladem.

Cashflow pro děti je desková hra vytvořená na základě konceptu populárního finančního kouče Roberta Kiyosakiho, autora knihy Bohatý táta, chudý táta. Tato dětská verze slavné hry Cashflow je navržena tak, aby jednoduchou a hravou formou učila děti ve věku od 6 do 12 let základům finanční gramotnosti, zejména rozdílu mezi aktivy a pasivy, správě příjmů a výdajů a také principům investování. Hráči se v ní pohybují po herním plánu, získávají peníze, nakupují aktiva a snaží se dosáhnout svého „snu“. To může být například vlastní farma, cestování kolem světa nebo oblíbené povolání.

Oproti složitější „dospělé“ verzi je hra přístupnější, zjednodušuje finanční pojmy do praktických a srozumitelných příkladů. Děti si během hraní uvědomí, že aktivum je něco, co jim pravidelně přináší peníze (například limonádový stánek, pronajímaný domeček), zatímco pasivum je něco, co jim peníze zase odčerpává (příkladem je videohra na splátky nebo domácí mazlíček, o kterého se musí starat). Kromě finančních znalostí hra rozvíjí i strategické myšlení, rozhodování a trpělivost.

Pro výukové využití lze po každém tahu diskutovat, proč si dítě vybralo konkrétní investici nebo za co utratilo peníze. Můžete také nechat děti vést vlastní herní rozpočet na papíře, se zaznamenáváním příjmů a výdajů. Při více hráčích lze zavést princip „poradce“ – dítě vysvětlí, proč se rozhodlo určitým způsobem, a ostatní hodnotí, jestli by to udělali jinak. Hra tak vytváří prostředí, kde si děti můžou bezpečně vyzkoušet finanční rozhodování a naučit se principy, které jim v dospělosti můžou výrazně pomoci.

4. Cesta životem

Vhodné pro : děti od 12 let

: děti od 12 let Co učí : jak zodpovědně plánovat finance, činit životní rozhodnutí a rozvíjet podnikavé myšlení.

: jak zodpovědně plánovat finance, činit životní rozhodnutí a rozvíjet podnikavé myšlení. Poznámka: Hra vznikla na VŠE v Praze, prošla pilotními testy na středních školách a díky spolupráci s odborníky z oblasti finančního poradenství a didaktiky se stala hodnotným výukovým prostředkem.

Cesta životem je moderní česká desková hra, která děti i dospělé seznamuje s klíčovými momenty lidského života – od výběru školy přes první zaměstnání až po podnikání, rodinu a důchod. Hráči procházejí pomyslnou životní drahou, během níž se rozhodují, jakou cestou se vydají: budou raději budovat kariéru v zaměstnání, zkusí rozjet vlastní byznys nebo se pustí do kombinace obojího? Každá volba má své výhody i rizika – a právě tato rozhodnutí dělají hru výjimečnou. Umožňuje totiž prožít různé životní scénáře nanečisto a zábavně.

Hra je určená pro hráče od 12 let a výborně se hodí do rodiny i do školního prostředí. Během hry se účastníci učí nejen základům finanční gramotnosti, ale také přemýšlet nad tím, čeho chtějí v životě dosáhnout, jak plánovat své finance, čelit nečekaným situacím nebo zvládat běžné životní výzvy, jako jsou změna zaměstnání, pořízení bydlení nebo rozjezd podnikání. Každý tah ve hře představuje určitý životní krok, který hráče posouvá dál. Nebo je naopak přinutí přehodnotit své priority.

Cestu životem lze využít jako skvělý nástroj pro rozvoj kritického myšlení a diskuse o hodnotách. Hráči se můžou po skončení hry bavit o tom, co se jim povedlo, co by udělali jinak a proč. Díky tomu hra není jen zábava, ale i nenásilný způsob, jak mladé lidi vést k odpovědnému přístupu k životu a penězům. Je to hra, která připomíná, že úspěch není jen o výši výplaty, ale i o spokojenosti s vlastní cestou.

5. Kde se berou peníze?

Vhodné pro : děti od 4 let

: děti od 4 let Co učí : učí děti rozlišovat mezi potřebami a přáními, plánovat své výdaje a chápat hodnotu vydělaných peněz

: učí děti rozlišovat mezi potřebami a přáními, plánovat své výdaje a chápat hodnotu vydělaných peněz Poznámka: Hra vyniká tím, že nezahlcuje děti složitými pojmy a místo toho se soustředí na základní finanční dovednosti v každodenním životě – což z ní dělá ideální vstupní bránu do světa peněz pro předškoláky a malé školáky.

Kde se berou peníze? je jednoduchá a přehledná desková hra pro děti od čtyř let, která jim pomáhá pochopit, odkud se peníze berou, k čemu slouží a proč je důležité s nimi dobře hospodařit. Každý hráč si na začátku zvolí jedno povolání – například učitele, pošťáka nebo zdravotní sestru – a podle toho pravidelně dostává peníze. Ty pak během hry používá na různé výdaje: může si koupit věci, které opravdu potřebuje (jídlo, oblečení), ale také věci, které si přeje, ale obšel by se bez nich (hračky, výlety). Občas se ve hře objeví i nečekané situace, například rozbitá věc nebo nenadálý výdaj, které nutí dítě přemýšlet, jestli si má peníze schovávat, nebo všechno utratit hned.

Hra je navržená tak, aby dětem ukázala rozdíl mezi potřebami a přáními. Zároveň je vede k tomu, aby si vytvořily základní představu o plánování: když utratím všechno za hračku, nebudu mít na jídlo nebo opravu kola. Herní mechaniky jsou velmi jednoduché, hra má krátká kola a nevyžaduje žádné složité počítání – zvládnou ji i malé děti bez pomoci dospělých. Přesto dává prostor pro zajímavé rozhovory, ať už mezi dětmi, nebo mezi dětmi a rodiči.

Pokud hru využijete jako výukovou pomůcku, můžete děti nechat vést si papírový rozpočet, případně diskutovat o tom, jaká rozhodnutí udělaly a proč. Záměrně neobsahuje banky ani složitější finanční produkty – cílem je ukázat základní princip: peníze jsou prostředek, který je potřeba rozdělovat podle toho, co opravdu potřebujeme, a myslet přitom i na budoucnost.

Prázdninové tipy na akcie, na které v mainstreamu nenarazíte

Silvie Housková Šéfredaktorka webu Peníze.cz začínala v zahraniční redakci Radiožurnálu, odkud v roce 2014 přestoupila do zahraniční redakce Hospodářských novin, kde se věnovala především reportování o Evropské unii. Editovala web HN.cz,... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem