Mladí lidé se cítí ve světě peněz nejistí. Podle průzkumu nadace České spořitelny a agentury Ipsos se třetina mladých mezi patnácti a sedmnácti lety nepovažuje za dostatečně připravené na samostatný finanční život. Až s příchodem prvního vlastního příjmu a reálných zkušeností roste sebevědomí – mezi dvacátníky se už osm z deseti cítí jistěji.

Zásadním problémem je ale podle respondentů nedostatečná výuka finanční gramotnosti ve školách. Celkem 76 procent mladých Čechů ze zkoumaného vzorku má za to, že se výuce finančních témat ve školách nevěnuje dostatek pozornosti. Kritičtí jsou nejvíce dvacátníci, kteří se mnohdy v této oblasti museli dovzdělat po vlastní ose. Průzkum ukázal, že mladí ve škole nejvíce postrádají informace o investování (19 %), daních (12 %) a spoření (8 %). Rádi by také, kdyby se do výuky zapojovali lidé z finanční praxe.

„Ve škole se sice naučí základy, ale samotná teorie jim k pochopení dnešního světa nestačí. Studenti i čerství absolventi by uvítali praktičtější přístup a vysvětlení reálnými lidmi z praxe,“ říká Anna Dvořáková z Nadace České spořitelny.

Průzkum Nadace České spořitelny se zaměřoval na výuku finanční gramotnosti ve školách. Kde ale podle expertů Češi také selhávají, je finanční výuka v rámci rodiny.

S dětmi se o penězích podle průzkumu Asociace pro kapitálové trhy ČR nebaví až 41 procent rodičů. Přitom finanční návyky v rodině i to, jak se o penězích mluví, významně děti ovlivňuje.

Dopady výchovy a společnosti pak mají na svědomí ještě další fenomén. Jedním z nejzajímavějších zjištění průzkumu je rozdíl mezi tím, jak se hodnotí chlapci a dívky. Muži si dvakrát častěji věří, že se ve financích vyznají. Test základních pojmů přitom ukázal, že ženy dosahují srovnatelných, někdy i lepších výsledků – jen mají větší tendenci odpověď raději vynechat, pokud si nejsou jisté. Muži častěji tipují. Výsledky tak zkresluje nejen neznalost, ale i sebevědomí. A to, co se týče financí, ženám v porovnání s muži chybí.

Podobně alarmující čísla přinesl i samostatný průzkum mobilní aplikace Patron GO, která uživatelům pomáhá k efektivnějšímu nakládání s osobními financemi. Ten se sice zaměřil na širší veřejnost, ale i v něm tvořili 70 procent respondentů mladí lidé ve věku 18–25 let. Cílem průzkumu bylo tentokrát zjistit úroveň finanční gramotnosti.

Podle výsledků průzmu 60 procent z dotázaných neví, co je to inflace, 50 procent netuší, co to znamená „dluhová past“ a 46 procent respondentů neví, jak funguje „daňový odpočet“. Rozdíl mezi kreditní a debetní kartou znala také pouze polovina respondentů.

„Znalost základních finančních pojmů není otázka akademického vzdělání, ale praktické schopnosti ochránit své peníze. Pokud jim lidé nerozumějí, mohou se velmi snadno dostat do finančních potíží, ať už při podepisování smluv, nebo užívání finančních nástrojů," uzavírá Lukáš Vršecký, spoluzakladatel a CEO mobilní aplikace Patron GO.

