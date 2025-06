Úroky padají, Češi hledají alternativu. Investika boduje s realitním fondem

O Češích se říkává, že věří cihle a betonu, které prý nikdy na hodnotě netratí. Tuzemskou zálibu v nemovitostech v podcastu Bohatší já, který vzniká ve spolupráci s našimi partnery, potvrzuje i Petr Čížek, předseda představenstva a spoluzakladatel nemovitostního fondu Investika. „O náš nemovitostní fond zaznamenáváme velký zájem,“ říká Čížek.

Investika Realitní fond patří mezi českými nemovitostními fondy k nejakčnějším hráčům. Spravuje přes 23,5 miliard korun pro víc než osmdesát tisíc klientů a je tak největším českým nebankovním realitním fondem pro veřejnost. Ambice má společnost Investika (kromě stejnojmeného realitního fondu má ještě fond zaměřený na development pro kvalifikované investory, fond peněžního trhu, akciový fond zaměřený na ETF a jiné) ale prý ještě větší – cíl je stovka miliard korun ve správě. „Díváme se na to dlouhodobě. Budujeme Investiku potřetí – nejdřív jako startup, pak jako rychle rostoucí firmu a teď jako robustní instituci,“ popisuje Čížek postupný růst společnosti.

Loni realitní fond Investika investoval ve velkém a utratil zhruba 300 milionů eur. „Myslím, že kolegové mě ke konci roku moc neměli rádi,“ říká s úsměvem Čížek o finiši série akvizic.

Strategie fondu je podle Čížka jednoduchá: „V naší DNA je snaha o co největší diverzifikaci. Když jsme zainvestovali jednotky miliard v Česku, začali jsme se rozhlížet jinde. Dnes vlastníme 55 nemovitostí ve čtyřech zemích – Česku, Polsku, Chorvatsku a Španělsku.“

Petr Čížek Jeden ze zakladatelů společnosti Investika s více než dvěma desítkami let zkušeností ve finančním a realitním sektoru. V čele společnosti stojí od roku 2015, odkud odpovídá za strategické plánování a řízení akviziční činnosti společnosti Investika.

Právě do Polska plynuly na konci loňského roku jedny ze zatím největších investic fondu. „Zatímco v Praze a obecně v Čechách se na developery stále díváme trošku skrz prsty – že nám za barákem chtějí něco postavit – v Polsku je to jiné,“ tvrdí Čížek. „Je to dáno i tím, že byla Varšava po druhé světové válce hodně zničená,“ objasňuje možné historické příčiny toho, proč mají i velcí stavebníci v Polsku lepší podmínky a proč je k nim i veřejnost vstřícnější.

Navíc je podle Čížka stavění v Polsku při srovnatelné kvalitě také zásadně levnější. „Pokud byste mohli koupit v Praze a Varšavě stejnou kancelářskou budovu a měli byste v ní stejné nájemce – a tedy stejné riziko, že nezaplatí nájem – je ten produkt cenově nesrovnatelně výhodnější,“ říká Čížek.

Přesto ale loni fond investoval i doma, kromě logistických areálů v Polsku, administrativní budovy ve Varšavě, vstoupil i do developerského projektu v Plzni – a potvrdil tím, že v rámci diverzifikace chce Investika mít skutečně v košíku vajíčka z různých segmentů realitního trhu.

Kromě toho fond dál diverzifikuje i lokálně a kromě už zmíněných čtyř zemí, kde už má zainvestováno, se rozhlíží i v Rakousku a Německu. Vstup do nových zemí s sebou ale podle Čížka vždycky nese náklady navíc – mimo jiné třeba na lidi, kteří se musí dobře zorientovat v místním trhu s nemovitostmi či daňovém systému. „Takže se vám to musí vyplatit, nemůžete tam tedy udělat úplně malou investici. Ale zase z pohledu obezřetného podnikání tam nechcete alokovat hned třetinu portfolia,“ popisuje Čížek. „Je to takové hledání onoho ideálního bodu, aby nám to dávalo smysl z pohledu portfolia, a zároveň jsme neslevovali ze svých požadavků na skvělou lokalitu a dlouhodobé nájmy.”

