„Investování do drahých kovů, zejména zlata a stříbra, je mezi drobnými investory, včetně seniorů, čím dál populárnější. Někdy se však v praxi setkávám s nepřiměřenými až nereálnými očekáváními na stranách kupců. Drahé kovy slibují stabilitu v nejistých časech, ale jako každá investice mají svá úskalí,“ popisuje Václav Pech, investiční analytik společnosti Broker Trust.

Když je cena zlata blízko cenového vrcholu, je podle expertů třeba obezřetnost. Vyplatí se jako součást dlouhodobé investiční strategie. Nikoli, že ho nakoupíme ve velkém, protože zrovna láme rekordy. I totiž zlato dokáže připravit svým majitelům perné chvíle, třeba mezi lety 2012 až 2015 se jeho kurz propadl o více než 40 procent.

„Je mýtus, že by bylo zlato čistě konzervativní investicí. Může posloužit dobře v dobách nejistoty a vyvážit jiná aktiva jako akcie a dluhopisy, ale nemělo by tvořit dominantní složku portfolia. Vždy záleží na individuální situaci klienta, ale obecně by mělo být zlato zastoupeno v rozmezí od 5 do 15 % hodnoty portfolia,“ upozorňuje Adam Trávník, ředitel poradenské společnosti Friends Forever.

Vhodné je přímé vlastnictví slitků či mincí, které je možné v případě nutnosti snadno transportovat. Nicméně jejich pořízení je spojeno s vyššími náklady i nároky na bezpečné skladování i nižší likviditou, když je chcete prodat. Zpravidla si musíte najít kupce sami, pokud zlato nevykupuje společnost, která vám ho prodala. Investici znevýhodňuje ještě prémie – rozdíl mezi cenou zlata na trhu a cenou, za kterou vám ho obchodník prodá (nebo ho naopak vykoupí).

„Investice do fyzického zlata ve formě slitků a mincí se kvůli prémii, kterou si prodejci účtují, podstatně prodraží. U slitků s nízkou gramáží nebo mincí bývá prémie skutečně velmi vysoká, někdy i desítky procent. Aby se transakce vyplatila, musí cena zlata po nákupu podstatně vzrůst. Vhodnější alternativou tedy mohou být investice do větších slitků, které mají nižší prémii,“ upozorňuje Trávník.

Kvůli bezpečnosti je vhoné kupovat fyzické zlato pouze od certifikovaných a zavedených obchodníků, kteří ideálně garantují i následný výkup. Vyhněte se internetovým bazarům a různým inzerátům na „neodolatelné“ nabídky z poštovních či e-mailových schránek. Ze sběratelských mincí mají smysl zpravidla jen ty od renomovaných mincoven s omezeným nákladem a jasnou investiční hodnotou. Vyhněte se předraženým edicím z letáků nebo mincím bez certifikátu.

„Historicky hodnotné mince není důvod nabízet prostřednictvím letáků do schránky za údajně neuvěřitelně výhodné ceny. Po historicky hodnotných mincích se zapráší i bez reklamy. Stejně tak bych se vyhnul v poslední době často nabízeným papírově tenkým zlatým mincím. Je zde velké riziko nekvality, případně padělku. Často jde skutečně o bezcenné cetky,“ varuje Pech.

Výhodou papírové formy investování do zlata je snadnost pořízení a vysoká likvidita. Od okamžiku, kdy se rozhodnete koupit nebo prodat, uplyne do realizace pouze pár kliknutí myši nebo doteků displeje vašeho telefonu. Výhodou jsou i relativně nízké poplatky za pořízení, nemusíte zároveň řešit náklady na bezpečné uskladnění.

Na druhou stranu se ztrácí pro některé tolik důležité kouzlo fyzického, lehce transportovatelného platidla. A nutno dodat, že futures kontrakty a akcie těžařských společností patří co do volatility k vysoce rizikovým aktivům. Zejména při využití pákového efektu, který zisky i ztráty násobí.



Pokud přemýšlíte, jak do zlata investovat efektivně a bezpečně, zlatou střední cestou mohou být podle expertů právě ETF a další fondy, které investici vhodně rozloží. Tyto fondy vám umožní snadno a rychle investovat do zlata s nízkými náklady a vysokou likviditou, aniž byste se museli starat o fyzické skladování a bezpečnost.

„Je třeba zdůraznit, že zlato by nemělo být kupováno impulzivně, zvláště v době, kdy jeho cena prudce stoupá a láká ke spekulativním nákupům. Nejlepší strategií pro většinu investorů je průběžné a pravidelné nakupování zlata v menších objemech. Tento přístup snižuje riziko špatného načasování trhu a pomáhá budovat stabilní a vyvážené portfolio,“ dodává Trávník.

