Strnadova CSG dál roste. Koupila závod v Německu a chystá dluhopisy

Slovenský výrobce munice MSM Group, který je součástí průmyslového holdingu Czechoslovak Group (CSG), dokončil převzetí závodu na výrobu nitrocelulózy Walsroder a průmyslového areálu Walsrode v německém Bomlitzu.

CSG miliardáře Michala Strnada hodlá závod dál rozšiřovat především o výrobu takzvané energetické celulózy. Ta je důležitá v obranném průmyslu.

Akvizice závodu v Německu je součástí širší strategie CSG pro získání kompletní výroby velkorážové munice. „Bezpečnostní hrozbou pro země NATO a jejich spojence je nedostatečná evropská kapacita pro výrobu munice, zejména velkorážové. Proto již několik let usilovně pracujeme a investujeme stovky milionů eur do vytvoření vertikálně integrované výroby velkorážové munice v rámci skupiny CSG, a to od vstupních surovin a polotovarů až po finální výrobek. Tato akvizice nás našemu cíli výrazně přiblížila,“ uvedl Jan Marinov, generální ředitel divize CSG Defence.

Za kolik závod v Německu firma MSM Group koupila, nezveřejnila, podle neoficiálních informací má jít o obchod za miliardy korun.

Expanze může holdingu pomoct přilákat nové investory. CSG minulý týden oznámila, že připravuje novou emisi korunových dluhopisů. Dala už k tomu mandát konsorciu bank, do kterého patří J&T Banka, Česká spořitelna, Komerční banka, PPF banka a také UniCredit bank. Konkrétně půjde o seniorní zajištěné dluhopisy za pět miliard korun s možným navýšením na 10 miliard korun. Dluhopisy budou pětileté, s nominálem 10 tisíc korun a budou vydány po získání regulatorních povolení a za předpokladu příznivých tržních podmínek.

Cílem emise je posílení kapitálové struktury skupiny a podpoření jejího další růst na globálních trzích. CSG plánuje požádat o přijetí dluhopisů k obchodování na Burze cenných papírů Praha. Na pražské burze se už minulá emise dluhopisů CSG obchoduje.

Podle zjištění webu Seznam Zprávy chce CSG vstoupit také na burzu v zahraničí. Firma má podle zdrojů serveru najaté poradce, kteří zjišťují možnosti a přípravy emise akcií.

CSG cílí na vývoj a výrobu strategicky důležitých výrobků, systémů a technologií v oblasti obrany, letectví nebo automobilového průmyslu. Nejnověji vytvořila subdivizi CSG AI, která sdružuje už existující týmy softwarových společností divize CSG Aerospace. Kromě podpory stávajících týmů, počítá také s akvizicemi společností a startupů, které se oblasti umělé inteligence věnují.

Holding má klíčové výrobní závody v Česku, na Slovensku, ve Španělsku, Itálii, Indii, Velké Británii, USA a teď i v Německu. Tržby skupiny CSG, včetně v prosinci koupené skupiny The Kinetic Group za celý rok 2024, dosáhly 5,2 miliardy eur, přičemž konsolidované tržby činily 4 miliardy eur.

Evropskému obrannému průmyslu se v poslední době velmi daří, může za to především zahájení ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022, ale i rostoucí napětí na Blízkém východě a Asii. Ozbrojené konflikty urychlili poptávku po nových technologií a stávajících systémech.

Například největší evropské zbrojovky britská BAE Systems, německý Rheinmetall a švédský Saab díky novým zakázkám na munici a raketové střely zvýší podle deníku Financial Times cashflow mezi lety 2021 až 2025 souhrnně o 40 procent.

Silvie Housková Šéfredaktorka webu Peníze.cz

