Jak začít investovat do akcií: 5 snadných kroků pro úplné začátečníky

Investování do akcií může být jedním z nejefektivnějších způsobů, jak si postupně vybudovat finanční jistotu – pokud k tomu přistoupíš správně.

Z historického hlediska přináší akciový trh průměrné roční zhodnocení kolem 9–10 %, což znamená, že i menší, ale pravidelné vklady mohou v čase vyrůst na solidní majetek.

Jako u většiny finančních rozhodnutí však platí: existují chytré i méně šťastné způsoby, jak investovat.

Proto jsme připravili jednoduchý návod krok za krokem, který ti pomůže budovat portfolio s rozvahou, bez zbytečných chyb a na pevných základech.

1. Zvol si investiční styl, který ti nejlépe sedí

Prvním krokem k investování do akcií je zvolit si přístup, který odpovídá tvému stylu myšlení i životnímu tempu. Někdo si rád vybírá konkrétní akcie a aktivně sleduje trhy, jiný zase dává přednost jednoduššímu řešení – třeba investování do ETF nebo podílových fondů, které vyžadují méně času a znalostí. Obojí je v pořádku. Klíčové je, co vyhovuje tobě osobně.

Zamysli se – která z následujících vět tě nejlépe vystihuje?

Jsem analytický typ, baví mě čísla a rád se nořím do výzkumu.

Matematiku moc nemusím a nechci trávit hodiny nad grafy a tabulkami.

Mám každý týden pár volných hodin, které mohu investování věnovat.

Zajímá mě, do jakých firem investovat, ale výpočty mě nelákají.

Jsem vytížený a nemám prostor učit se analyzovat akcie do hloubky.

A teď ta dobrá zpráva: ať už ses našel v jakékoliv větě, investování není jen pro „finanční experty“. Každý má šanci uspět – rozdíl je pouze v tom, jaký přístup si zvolíš.

2. Rozhodni se, kolik chceš investovat do akcií

Než začneš počítat, kolik peněz chceš investovat, je důležité si ujasnit, které prostředky bys na burzu rozhodně dávat neměl. Akcie jsou skvělým nástrojem pro zhodnocování peněz v dlouhém horizontu, ale nejsou vhodné pro krátkodobé cíle. Peníze, které budeš potřebovat během následujících pěti let, by měly být uloženy bezpečněji – například na spořicím účtu nebo v méně rizikových investicích.

Příklady peněz, které na akciový trh nepatří:

Tvoje finanční rezerva pro nenadálé situace

Peníze na školné pro děti

Úspory na příští dovolenou

Prostředky na rekonstrukci domu nebo plánovanou koupi nemovitosti

Peníze, ze kterých plánuješ financovat každodenní výdaje v důchodu

Akciové trhy sice dlouhodobě rostou, ale krátkodobě jsou velmi kolísavé. Není výjimkou, že během jednoho roku ztratí trh 20 %, a někdy dokonce i více:

V letech 2007–2009 (finanční krize) klesl index S&P 500 o více než 50 %

V roce 2020 na začátku pandemie COVID-19 spadl trh o více než 40 %

V roce 2022 došlo k poklesu o zhruba 20 %

V roce 2025 zpomalila růst S&P 500 nová cla zavedená administrativou Donalda Trumpa

Korekce trhu (pokles o 10 % nebo více) nastávají průměrně jednou ročně. Proto investuj jen ty peníze, které můžeš nechat „pracovat“ po dobu minimálně 5 let – a které nebudeš muset vybírat v panice, když trh zrovna klesne.

3. Otevři si investiční účet

Bez investičního účtu akcie nekoupíš. Potřebuješ tzv. broker účet, který si dnes můžeš snadno založit online během několika minut. Nabízí je různé obchodní platformy – mezi známé patří například broker eToro, XTB, Interactive Brokers nebo Saxo Bank.

Jak můžeš účet dobít:

Bankovním převodem

Platební kartou (na některých platformách)

Na co se při výběru brokera zaměřit:

Výše poplatků (za nákup, prodej, vedení účtu)

Nabídka ETF a jednotlivých akcií

Uživatelské rozhraní (a zda je k dispozici v češtině)

Přehlednost aplikace nebo webu

Možnost investovat i malé částky (např. zlomkové akcie)

Správně zvolený broker ti ušetří spoustu starostí a peněz, proto si výběr dobře promysli.

4. Vyber si konkrétní akcie

Když máš účet připravený, je čas vybrat firmy, do kterých budeš investovat. Pokud jsi začátečník, můžeš se inspirovat seznamy kvalitních akcií vhodných k dlouhodobému držení. Nejde o doporučení "kup teď", ale o solidní firmy, na kterých se naučíš přemýšlet nad investicemi.

Základní zásady, které bys měl dodržet:

Diversifikuj – měj v portfoliu firmy z různých oborů

Investuj jen do firem, kterým rozumíš – nenech se zlákat módními trendy

Vyhýbej se příliš volatilním akciím, dokud nebudeš mít více zkušeností

Vyvaruj se tzv. penny stocks – extrémně levných a rizikových akcií

Nauč se základní metriky a pojmy (např. P/E, růst tržeb, ziskovost, dividendy)

Diverzifikace je důležitá, ale není třeba ji přehánět. Pokud rozumíš určitému odvětví a cítíš se v něm jistě, klidně ať tvoří větší část tvého portfolia – přesně tak investuje i Warren Buffett, který má velkou část svého majetku ve finančním sektoru.

Rychle rostoucí akcie mohou být lákavé, ale pro začátek je lepší stavět portfolio na stabilních, ověřených firmách nebo ETF fondech. Rizikovější investice můžeš přidat později, až získáš větší jistotu.

Zajímají-li tě konkrétní akcie, doporučujeme seznámit se s hodnotovým investováním – hledáním podhodnocených firem. Později se můžeš pustit i do růstového investování, zaměřeného na firmy s potenciálem do budoucna.

5. Pokračuj v investování

Na závěr si připomeňme jednu z největších investičních pravd od Warrena Buffetta:„Nemusíš dělat výjimečné věci, abys dosáhl výjimečných výsledků.“

Dlouhodobě nejúspěšnější strategie je jednoduchá: nakupuj kvalitní firmy za rozumnou cenu a drž je tak dlouho, dokud si tu kvalitu udrží – nebo dokud peníze skutečně nebudeš potřebovat.

Cestou tě možná čekají výkyvy, někdy i nepříjemné propady. Ale pokud zůstaneš trpělivý a nebudeš panikařit, tvé portfolio poroste – pomalu, ale stabilně.

Investování není sprint. Je to maraton, ve kterém vítězí disciplína, rozvaha a dlouhodobý přístup. Pro více investičních tipů sleduj investiční web finfin.sk.

