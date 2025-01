Co číst, abyste lépe rozuměli penězům. Šest tipů od expertů

Úroky na spořicích účtech, hypotékách, ceny nemovitostí nebo obchody na burze – faktorů, které rozhodnou o tom, zda letos zamíří nahoru či dolů, je nepřeberně.

Jak se v nich zorientovat? A které jsou ty nejdůležitější?

Redakce webu Peníze.cz oslovila experty a ekonomy, pro které je studium a vytváření analýz denním chlebem.

Jan Bureš

hlavní ekonom Patria Finance

Jsem relativně konzervativní při výběru informačních zdrojů. Mám rád Financial Times, Wall Street Journal, The Economist a u nás Hospodářské noviny. Z knížek bych doporučil komukoliv, kdo chce lépe chápat význam makroekonomických čísel, velmi praktickou publikaci Macroeconomics for Professionals s podtitulem A Guide for Analysts and Those Who Need to Understand Them. Je to velmi kvalitní návod, jak v praxi správně interpretovat makroekonomické zprávy a nová čísla.

Jiří Tyleček

hlavní analytik XTB

Rád bych doporučil trochu specifickou knihu, kterou by mohli ocenit hlavně investoři do moderních technologií včetně AI. Jedná se o knihu Chrise Millera s názvem Čipové války. Autor velmi dobře popisuje příběh o tom, jak se z čipů stala klíčová technologie dnešního světa. Pouze ten, kdo technologii výroby ovládá, může hrát důležitou roli v dnešním globálním světě.

Velmi pozitivní pohled na roli čipů v modernizaci však kniha doplňuje výčtem rizik. Kromě technologické špionáže se jedná především o koncentraci výroby v určitých regionech. Text se mimo jiné zabývá také napětím mezi Tchaj-wanem a Čínou a riziky, které by vyplývaly z válečného konfliktu. Za mě je tato kniha „must read“ pro všechny investory či fanoušky moderních technologií v kontextu aktuálního geopolitického dění.

Dominik Stroukal

ekonom, přednáší a vede strategii na Metropolitní univerzitě

Můžu s klidným srdcem doporučit dvě věci, na kterých jsem se podílel – podcast Ve vatě a knihu Trhy – měnová politika pro nadšence a investory (2024). Ne snad, že by to bylo kvůli mně, ale právě proto, že dobře vím, že podcast je dílem Markéty Bidrmanové a kniha je Honzy Berky a já tam jen dělám křoví. Ale díky tomu, že jsem u obou projektů jako křoví stál, tak věřím, že stojí za to.

Kdybych šel ale ven, tak pro mladé tu není nikdo jiný než trojice Rozbité prasátko, Investiční brambora a Skejwin. Skvělý je Youtube kanál XTB a na sítích neuděláte chybu, když budete sledovat Českou bankovní asociaci, Českou národní banku a hlavní ekonomy českých bank.

Jan Sadil

Výkonný ředitel JRD Group

První, co mě k otázce napadne, je The Economist. Je to pro mě taková stálice nejen ekonomických informaci, ale informací daleko širšího rozsahu. A jak v týdenní – ať už trochu „old fashion“ papírové (ale i moderní digitální) – verzi, tak i jejich denní zprávy či podcasty. Vedle toho jedním okem docela pravidelně sleduji, co se kde děje, na serveru Patria.cz.

David Eim

místopředseda představenstva Gepard Finance

Z oficiální zdrojů pravidelně sleduji Českou národní banku a Českou bankovní asociaci, která vždy zhruba v půlce měsíce vydává Hypomonitor – výborný přehled vývoje hypotečního trhu. Jedná se o velice důvěryhodný zdroj a zároveň je zveřejněn o dobré dva týdny dřív, než obdobná data dává k dispozici Česká národní banka.

Zajímavá data o cenách nemovitostí vydává také společnost Deloitte, i když někdy bohužel s větším prodlením. Především informace o vývoji cen nemovitostí v krajských městech, informace o vývoji ceny nájmů v krajských městech, ceny nových nemovitostí v Praze a vynikající roční souhrn (anglicky) nejen českého, ale i evropského trhu.

Pravidelně poslouchám také podcast Hypotécast Tomáše Rusňáka. Najdete v něm plno praktických rad a postřehů. LinkedIn také není vůbec špatný zdroj informací. Je to sociální síť, má to své limity. Ale ta komunita není špatná a najdou se tam velmi kompetentní lidé, kteří dávají k dispozici skutečně praktický obsah, jako například Jakub Seidler, Martin Buček, Tomáš Rusňák, Marian Drgo, či Jakub Rotrekl.

Na LinkedInu jsem aktivní i já. A mimo jiné tam dávám na začátku měsíce aktualizovaný report o vývoji a situaci na hypotečním trhu, který vytvářím zpracováním dat z ČNB, České bankovní asociace, Českého statistického úřadu a řady dalších zdrojů, ke kterým dávám svůj komentář. Můj profil můžete sledovat zde.

Jan Vejmělek

hlavní ekonom Komerční banky

Doufám, že to nebude znít příliš nabubřele a neskromně, ale doporučil bych knihu Makroekonomická analýza – od teorie k praxi, která v nakladatelství Grada vychází hned na počátku roku 2025. Bylo mi ctí vést kolektiv autorů výborných odborníků se silným teoretickým zázemím i praktickou zkušeností z institucí, jako je Evropská investiční banka, Evropská komise, Česká národní banka, Český statistický úřad či Komerční banka. Kniha vznikala zhruba čtyři roky, a že se podařilo dílo dotáhnout do konce, je velkým zadostiučiněním pro kolegy z autorského kolektivu Václava Žďárka, Lubomíra Chaloupky a Marka Rojíčka i všechny odborné recenzenty.

Publikace je rozsáhlá, jak název napovídá, tak se celému autorskému týmu – doufám čtivou formou – podařilo skloubit to, o čem makroekonomická analýza je: aplikace teoretických makroekonomických konceptů za použití kvantitativních metod a datové analýzy na reálie české, evropské i světové ekonomiky. Představeny tak jsou jak mainstreamové teorie, tak i alternativní ekonometrické nástroje a v neposlední řadě reálná ekonomická data. V publikaci jsme se pokusili poskytnout co nejvíce zdrojů ekonomických dat národní i nadnárodní provenience a odkazů na celou řadu databází.

Pokud jde o témata, které publikace pokrývá – snažili jsme se alespoň stručně zachytit veškerá klíčová témata relevantní pro makroekonomickou analýzu a prognózu. Velký důraz je kladen na fungování ekonomiky jako celku a jejímu popisu prostřednictvím národních účtů. Pro malou otevřenou ekonomiku, jako je ta naše, pak je klíčový i vývoj vnějšího prostředí a vztahy se zahraničím, včetně problematiky měnového kurzu.

I když je publikace rozsáhlá, pořád se jedná v podstatě o „úvod“ do problematiky, proto nechybí řada speciálních boxů a odkazů na úžeji zaměřené publikace. Protože makroekonomický rámec vymezuje rozhodovací pole pro firmy, domácnosti, investory – tedy prakticky každého – pevně věřím, že si kniha najde čtenáře napříč profesemi a přispěje ke zvýšení ekonomického povědomí a gramotnosti.

