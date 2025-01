6 věcí, na které si dát pozor u finfluencerů. ČNB sepsala rady pro investory

Využívání informací, rad nebo názorů takzvaných finfluencerů může být riskantní a vést k nevhodným investičním rozhodnutím a ztrátám, varuje Česká národní banka v doporučení investorům, které zveřejnila na svém webu.

Lidem doporučuje, aby přistupovali ke sdělením finančních influencerů na sociálních sítích obezřetně a nevyužívali je jako jediný podklad pro své investiční rozhodování.

„Někteří finfluenceři mohou svou schopností srozumitelně vysvětlit finanční koncepty pozitivně přispívat k růstu finanční gramotnosti, jiní však mohou sdílet názory a rady, které nejsou v nejlepším zájmu investorů. Ať už proto, že nemají dostatečné odborné znalosti, nebo protože upřednostňují vlastní zisk před zájmy investorů, kteří se jejich radami řídí,“ vysvětluje centrální banka.

ČNB také připomíná, že rady, které finfluenceři sdílí, nemusí být vhodné zdaleka pro všechny investory a zpravidla nezohledňují – a ani nemohou – individuální potřeby a situaci všech.

Potřeba je počítat i s tím, že influenceři na sociálních sítích často propagují produkty na základě placené spolupráce. „Jejich sdělení pak mohou být motivována primárně osobním ziskem (například podílem na zvýšených prodejích). Tento střet zájmů může vést i k neúměrnému zdůrazňováním výnosů a potlačení rizik, a tím k nevhodným investičním doporučením,“ pokračuje centrální banka.

V krajních případech pak podle ČNB mohou být finfluenceři zapojeni do neetických nebo dokonce nelegálních praktik jako například takzvaných „pump and dump“ schémat – v takovém případě osoba – v tomto případě influencer – svými aktivitami uměle zvýší zájem o určité aktivum, a tím i jeho cenu. Cílem je samozřejmě vydělat na umělém zvýšení ceny.

„Uměle navýšená cena typicky brzy klesne, a to na úkor ostatních investorů, kteří se do schématu připojí později. Tato schémata se často týkají módních aktiv (např. kryptoměn) a jsou spojena s tlakem na to, aby sledující jednali (investovali) rychle, a to z obavy, že jim 'unikne příležitost' (tzv. FOMO – Fear of Missing Out), což může vést k unáhleným investičním rozhodnutím,“ upozorňuje ČNB.

Ta zdůrazňuje, že obzvlášť obezřetní by lidé měli být u investic do kryptoaktiv. V EU totiž zatím chybí právní rámec ochrany proti nekalým praktikám, jaký je u tradičních aktiv, což činí tuto oblast rizikovější.

ČNB investorům doporučuje:

Ověřujte si odborné zázemí finfluencerů: Předtím, než se budete řídit radami finfluencera, zjistěte, zda má daná osoba dostačující odborné vzdělání a zkušenosti v oblasti financí. Důvěřujte jen těm, o kterých máte informace a kteří mají prokazatelné znalosti a zkušenosti.

Mějte na paměti možný střet zájmů finfluencerů: Zejména pokud finfluencer propaguje konkrétní investici nebo investiční službu, věnujte pozornost tomu, zda se nejedná o placenou reklamu nebo spolupráci. Pokud ano, uvažte při Vašem rozhodování, že sdělení finfluencera může být motivováno jeho vlastním ziskem, nikoli Vašimi nejlepšími zájmy.

Nespoléhejte se pouze na sdělení finfluencerů: Předtím, než učiníte investiční rozhodnutí, si ověřte informace z více zdrojů, jako jsou internetové stránky České národní banky, důvěryhodná (např. historicky etablovaná) finanční média a odborníci (zejm. ti, kteří pracují pro licencované obchodníky s cennými papíry), případně využijte přímo služeb bankovních či nebankovních obchodníků s cennými papíry. Mějte na vědomí, že sdělení finfluencerů zpravidla neberou v potaz Vaši konkrétní finanční situaci a investiční cíle.

Neinvestujte impulzivně: Nepodléhejte tlaku jednat rychle kvůli strachu z „promeškání" příležitosti. Ujistěte se, že máte dostatek informací a času na zvážení všech důsledků spojených s investicí. Zvažte důkladně obchodní podmínky poskytovatelů investičních služeb propagovaných finfluencery a nenechte se neúměrně ovlivnit odměnami za otevření účtu.

Buďte opatrní před přísliby rychlého zisku: Investiční rady a nápady, které slibují rychlé, vysoké a jednoduché zhodnocení investice, často opomíjejí související (zvýšená) rizika nebo mohou být součástí podvodného schématu.

Ověřte si, že investiční poradenství Vám poskytuje osoba k tomu oprávněná. Pokud Vám finfluencer poskytuje investiční poradenství (tj. individualizovaná doporučení ohledně obchodů s konkrétními investičními nástroji), smí tak činit pouze s příslušným oprávněním (tj. jako zaměstnanec obchodníka s cennými papíry, investičního zprostředkovatele nebo s registrací jejich vázaného zástupce). Seznam osob oprávněných poskytovat investiční služby je dostupný na stránkách ČNB zde.

