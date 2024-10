Úrokové sazby, bomby, rakety a akcie. Jak investovat v době nejistoty

Ceny akcií v USA i Evropě letos opakovaně stoupaly na nové rekordní úrovně. Měli byste investovat teď, i když jsou ceny vysoko, nebo by bylo lepší zkusit si počkat na lepší příležitost? A jak se vyrovnat s hrozbami, které by mohly naopak cenu akcií podtrhnout, třeba s hrozbou války na Blízkém východě?

Americká centrální banka Fed v polovině září poprvé po čtyřech letech snížila své úrokové sazby. Tato změna, spolu s prognózou Fedu, která počítá s poklesem inflace a oslabením trhu práce, podpořila růst akciových indexů. Akcie zdražují.

Historická data ukazují, že americký index S&P 500 za žádných dvacet let v historii neklesl. Srozumitelněji řečeno, ať jste akcie z indexu nakoupili kdykoli, když jste je pak za dvacet roků prodali, vydělali jste. Aniž byste cokoli dělali. Jenže kdo dokáže při investování vydržet jen nečinně sledovat vývoj portfolia? Pod tlakem nových zpráv a zejména pod tlakem zpráv o tom, jak se ceny cenných papírů propadají, nebo o tom, co by k propadu cen mohlo vést, se v investorovi snadno probudí obavy, které ho tlačí k ukvapeným závěrům a činům.

O autorovi Zdroj: XTB O finance a investování se začal zajímat už na gymnáziu. Krátce po maturitě nastoupil kromě vysoké školy i do společnosti XTB na pozici analytik finančních trhů. Tomáš sleduje ekonomické dění v USA, ale i na domácí scéně. Jeho doménou je analýza amerických a českých akciových titulů. V rámci své profese rozšiřuje povědomí o světě financí a investic na středních a vysokých školách.

Dnes mohou být investoři naštěstí klidnější. Pozitivní vývoj inflace a uvolňování na trhu práce dávají americké centrální bance prostor k dalšímu snižování úrokových sazeb. Guvernér Fedu Jerome Powell nedávno uvedl, že pokud se ekonomika bude vyvíjet podle očekávání, dojde ještě letos k dvojímu snížení vždy o dvacet pět bazických bodů. Trhy sice čekaly větší snižování, ale s cenami akcií to prohlášení výrazněji nepohnulo.

Na druhou stranu všechno tak růžové není. Jedním z hlavních rizik je situace na Blízkém východě. Pokračující konflikt v Gaze, izraelské útoky v Libanonu a íránský pokus o útok na Izrael – tyto zatím pořád omezené konflikty mohou přerůst ve válku. A akciové trhy reagují nejen na hrozbu války jako takové, ale především na rostoucí ceny ropy. Zásadní část světové produkce černého zlata pochází z regionu. A právě ceny energetických komodit byly příčinou inflační vlny v letech 2022 a 2023.

Na přelomu září a října investoři dostali příležitost k úpravě svého portfolia. Nicméně pokud někdo začal prodávat v obavách z vývoje geopolitické situace, zřejmě zapomněl na statistiku prezentovanou výše. Přestože jsme na trzích každodenně svědky výkyvů, z dlouhodobého pohledu mají jednoznačný směr. A tím je růst.

Většině drobných retailových investorů bych proto doporučil sledovat situaci zpovzdálí a udržovat si svou strategii, ať se děje cokoliv, třeba i neustálé prorážení historických maxim. Pravidelnou investicí do pasivních ETF nelze nic zkazit.

A těm, kteří si chtějí sami vybírat jednotlivé akcie, vlastně doporučuji to samé: nepodléhat krátkodobé panice a zůstat pasivní nebo využít situaci k alokaci volné hotovosti v portfoliu. Právě stoický klid v době nejistoty na trhu je to, co dělá investora úspěšným.

