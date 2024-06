Skateparky staví v Česku i v Africe: Cesta k úspěchu vede přes pády

Firma Bonidee skateparks, jejímž spolumajitelem jste, staví skateparky napříč Českem. První skatepark jste ale vybudoval v roce 2019 v Maputu, tedy hlavním městě Mosambiku. Jak se něco takového stane?

Ano, nápad stavět skateparky v Africe vznikl dřív než nápad zaměřit tímhle směrem podnikání v Česku. Začalo to vlastně jako můj univerzitní projekt v rámci afrických studií na Kodaňské univerzitě. Chtěl jsem v Africe vybudovat zázemí pro místní děti. To je téma, kterému se jen zřídkakdy někdo věnuje. Mým cílem bylo přispět ke kvalitě tamního veřejného života a pomocí skateboardingu vdechnout mladým lidem trochu jiný pohled na svět.

Nápad je jedna věc, ale jak Čech studující v Dánsku postaví skatepark v Africe?

Abychom mohli legálně stavět, museli jsme mít neziskovku, založil jsem tedy spolek Skate World Better (SWB). Projekt jsme financovali s pomocí crowdfundingu a několika sponzorů především ze světa skateboardingu. Přidali se kamarádi ze studií a desítky zapálených dobrovolníků, bez kterých bychom se nikam neposunuli.

V afrických projektech jsme pak pokračovali a pokračujeme dál. Máme za sebou už dva skateparky v Mosambiku, jeden v Zambii, jeden ve Svazijsku a jeden v Etiopii. V příštím roce se chystáme na projekt v Lesothu.

Takže buď často kupujete letenky do Afriky, nebo jste hodně zdatný v řízení projektů na dálku…

Každý projekt v Africe osobně navštívím už před jeho realizací. Cestu financuji z vlastních zdrojů. Pak sestavím vhodný tým z celého světa, včetně stavitelů z Česka a Slovenka, a společně vycestujeme na zhruba měsíční „misi“. Já osobně se do akce zapojuju nejen jako hlavní organizátor, ale i jako stavitel. Projekty tohoto rozsahu vyžadují experty se stavebním zázemím, jazykovou vybaveností, znalostí kontextu dané africké země a v neposlední řadě si musíte získat důvěru ostatních dobrovolníků. Není to tedy jen tak, dát to celé do kupy.

Na projekty každopádně jezdím s nadšením. Je to výzva, vždycky něco nového. Je to naprosto ryzí cesta, jak se seznámit s novou kulturou. Jako nadšený afrikanista na těchto projektech nabírám zkušenosti a zážitky, které jsou pro mě tou vůbec nejcennější hodnotou.

A financování?

Každý zapojený věnuje svou práci, expertizu a nadšení zcela zadarmo, peníze tedy sháníme jenom na realizaci projektů, ne na běžný chod organizace. Financování spolku je ale i tak samozřejmě složité. V minulých letech jsme spolupracovali i s OSN a Evropskou unií, ovšem to není zrovna nejsnazší ani nejrychlejší cesta. Asi si dovedete představit tu úředničinu… Proto bychom do budoucna rádi ještě víc spolupracovali se soukromými investory, kteří ocení naši dobrovolnickou práci a finančně podpoří projekty napříč Afrikou. Třeba právě ten chystaný v Lesothu.

Vy do projektů investujete část výdělků své komerční firmy Bonidee. Jaká je přesně vazba mezi ní a Skate World Better?

Obojí má stejný záměr: budovat skateparky. Firma Bonidee ovšem disponuje významně větším finančním zázemím, a má proto možnost zdokonalovat své metody, získávat licence u klíčových projekčních programů a zakupovat profesionální mechanizaci. Tento majetek poskytuje spolu s každoročním finančním darem organizaci Skate World Better na realizaci neziskových projektů. Firma Bonidee je tedy klíčovým a hlavním partnerem veškerých neziskových aktivit pod taktovkou spolku Skate World Better. Poskytuje finanční dary, nářadí a v neposlední řadě vlastní práci.

Proto jsme se koneckonců rozhodli vkročit se skateparky i do komerční sféry, abychom mohli podporovat tu neziskovou. V roce 2020 jsme spojili síly s mým současným kolegou a spolumajitelem firmy Bonidee Jaroslavem Šimáčkem, který měl stavební firmu, původně zaměřenou na rodinné domky. Tu jsme transformovali a zaměřili právě a pouze na skateparky, po kterých je na trhu nebývalá poptávka. Za poslední tři roky jsme vybudovali šestnáct betonových skateparků v Česku, mezi nimi například v Praze 7 na Vltavské nebo v Chebu. A máme za sebou první dokončenou zakázku na Slovensku, konkrétně v Bratislavě.

Zatím to nezaznělo, byť je to zjevné. Vy jste nadšený skateboardista, že?

Jasně. Vlastně všichni stálí zaměstnanci naší firmy jsou aktivní jezdci. Právě proto, že máme vlastní zkušenosti, jsme se rozhodli rozšiřovat přístup ke skateboardingu, ať už u nás doma, nebo v Africe. Skateboarding je unikátní sport, který rozvíjí v jezdcích kreativitu, zájem o pohyb, ale především vzájemný respekt, uznání a spolupráci. K úspěchům ve skateboardingu vede zdlouhavá cesta. Každý jezdec musí nesčetněkrát padnout, aby eventuálně jednou uspěl, což je metaforou pro život samotný. Chceme, aby si mladí lidé uvědomili právě tohle.

Kdo si vlastně od Bonidee skateparky objednává? Například města? Jde tedy o veřejné zakázky?

Je to tak.

A konkurence ve výběrových řízeních?

Pokud vím, v Česku existují jenom tři firmy, které se specializují na stavbu betonových skateparků, jednou z nich je ta naše. Poptávka zatím výrazně převyšuje naši schopnost projekty budovat. Nejde jenom o čas, ale především o lidské a finanční kapacity. Fyzická práce na stavebních projektech je náročná, a ne každý disponuje zkušenostmi, které vyhledáváme. Firma má jenom několik stálých zaměstnanců, ale k tomu nespočet subdodavatelů, se kterými pracujeme projektově, podle potřeby a podle obtížnosti a specifik konkrétní zakázky. Dá se říct, že permanentně sháníme nové lidi, jelikož jako firma rosteme. O zakázky každopádně nouzi nemáme.

Menší stavební firmy obvykle tíží potíže s platební morálkou zadavatelů? Je to i váš problém?

U veřejných zakázek tohle problém není. Ovšem zákonem nastavená pravidla ohledně dob splatností by nám neumožnila profinancovávat například tři souběžné projekty, to je pravda. Řešíme to faktoringem, konkrétně od firmy Roger. Pomáhá nám to udržet si zdravé cashflow. Díky této externí pomoci s financováním máme prostor soustředit se především na vlastní práci a příliš se nestresovat splatnostmi pohledávek.

Máte už na skateparky nějakou „šablonu“, nebo je každý originálem?

U skateparků platí, že na světě neexistují dva stejné projekty. Pokaždé jsou překážky a jejich rozvržení trošku jiné, a proto je pokaždé co nového objevovat a s čím si lámat hlavu.

Jde o sport pocházející z ulice a doteď platí, že veškeré překážky, které stavíme, jsou původně pouliční prvky, které si skateboarding přivlastnil. V Česku nám skateparky navrhuje spřátelené architektonické U/U studio, s vlastními návrhy se na trh teprve chystáme vstoupit. V Africe se snažíme o to, aby se nejednalo jenom o prostor vhodný pro sport jako takový, ale aby to bylo místo, kde se můžou lidi potkávat, shromažďovat, pořádat edukativní aktivity a podobně. Snažíme se udělat co nejatraktivnější projekt pro co největší skupinu lidí, která pak ten prostor ráda navštěvuje a využívá nejen ke sportu.

Jaké máte plány do budoucna, chcete se víc věnovat neziskovým projektům, nebo máte úplně jinou vizi?

Rádi bychom pokračovali a rozvíjeli se stejným tempem jako doposud. Chceme stavět projekty nejen napříč naší republikou či Slovenskem, ale případně i v Polsku nebo Maďarsku. Co se týká Afriky, určitě bychom rádi vybudovali mnoho dalších projektů a postupně zvětšovali jejich rozsah. Máme i nějaké další plány, ale ještě necháváme pod pokličkou. Každopádně si troufnu tvrdit, že se teprve zahříváme a opravdu veliké projekty nás teprve čekají.

