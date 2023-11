Proč doba přeje investicím do komerčních nemovitostí?

Obliba investic do nemovitostí je v Česku vysoká. Roste i popularita nemovitostních fondů určených širší veřejnosti. Podle údajů Asociace pro kapitálový trh v nich Češi měli ke konci minulého roku majetek v hodnotě přibližně 62 miliard korun. Před osmi lety to byly pouhé jednotky miliard.

Správně vybrané komerční nemovitosti v dobré lokalitě mohou přinášet atraktivní a současně stabilní příjem hned z několika důvodů.

Doba investicím do komerčních nemovitostí přeje. Ty, které už stojí, získávají na ceně. Zvyšují se totiž náklady na stavební materiály, služby i mzdy a zvedají se i ceny pozemků. Výrazně zkrátka rostou výdaje na novou výstavbu a developerská chuť pouštět se do ní přirozeně klesá.

To zvyšuje hodnotu existujících budov i nájemné za jejich užívání.

Klesá i neobsazenost budov – důvodem je návrat zaměstnanců do kanceláří. Na home office zůstává podstatně míň lidí, než se čekalo.

Co zkusit něco nového?

Když lidé uvažují o tom, že by vložili peníze do nemovitosti, první jim pochopitelně přijde na mysl nemovitost vlastní. K bydlení nebo k rekreaci. Hodně lidí ale už byt, dům, případně chalupu vlastní, a proto je logické, aby jejich další investice v rámci trhu s nemovitostmi směřovaly do jiného segmentu. Přímá investice do nemovitostí ale může být složitá a náročná na kapitál, jednodušší vstupní cesta vede přes investice do fondu.

Komerční nemovitosti nabízejí jedinečnou příležitost pro investory hledající stabilní výnosy a diverzifikaci portfolia. A výnos z komerčních nemovitosti je teď vyšší než u rezidenčních.

Marek Pokorný Zdroj: Portu Marek se o problematiku finančních trhů začal zajímat už při studiu a kariéru v tomto odvětví započal na pozici reportéra akciových novinek. Nyní pracuje jako analytik finančních trhů a ekonomiky v Portu a snaží se lidem přiblížit svět investování. Pravidelně píše jak články na blog, tak tiskové zprávy do médií s cílem informovat veřejnost o aktuálním dění na trzích.

Právě v dobách ekonomické nejistoty se mnozí investoři k takovým možnostem obracejí, aby ochránili a zhodnotili své investice. Nemovitostní složka v portfoliu dobře diverzifikuje riziko a současně je schopna dlouhodobě porážet inflaci. Sektor komerčních realit je zajímavý jak kvůli dlouhodobému růstu hodnoty nemovitostí, tak i kvůli atraktivnímu příjmu z nájmu.

Návrat do normálu

Návštěvnost nákupních center se postupně vrací na úroveň před covidovou pandemií a dopad e-commerce, tedy online nakupování, na dobře situovaná nákupní centra není tak negativní, jak se předpokládalo.

Inflace v tomhle případě nevadí, nájemníci v obchodních centrech mají v nájemních smlouvách inflační doložky, nájem se jim tedy o inflaci zvedá. Inflace vlastně vede k vyšším výnosům z pronájmu.

Jak do komerčních nemovitostí investovat

Jeden z předních investičních fondů v oblasti komerčních nemovitostí v Česku spravuje skupina Wood & Company. Je ale určený jen pro kvalifikované investory, kteří jsou ochotni nést nižší riziko a investovat minimálně jeden milion korun.

Aby umožnila participovat na investicích do nemovitostí i konzervativnějším investorům s menším kapitálem, založila Wood & Company v roce 2023 otevřený podílový fond WOOD & Company Realitní. Do toho je možné investovat už od sta korun přes platformu opPORTUnity od Portu.

Fond investuje do nemovitostních projektů v oblasti kancelářských budov a obchodních center v České republice, Polsku a na Slovensku. Do portfolia patří například Galerie Harfa nebo bratislavský Aupark, z kanceláří potom Hadovka Office Park, Greenline, Green Point nebo Lakeside Park.

FINMARKET je rubrika zasvěcená obsahu, který připravujeme ve spolupráci s obchodními partnery na míru společnostem, které chtějí seznámit čtenáře se svými produkty nebo službami.

Marek Pokorný Další články autora.

Spořící účet plně online Spořte s úrokem 5,3 % ročně bez podmínek Sjednat spoření

Sdílejte článek, než ho smažem