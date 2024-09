Kam teď investovat a čemu se radši vyhnout? Příležitosti očima expertů

Akciové fondy nabízené v Česku loni posílily v průměru o 18 procent, letos do konce srpna stouply o třináct. Akciový index S&P 500 šplhá k rekordním hodnotám. Dobré časy zažívají také dluhopisové fondy. Někteří analytici varovali před blížící se „korekcí“, koncem silného růstu nebo dlouhou stagnací. Propad trhů na začátku srpna byl ale nakonec hodně krátký, za pár dnů se hodnoty vrátily na předchozí úrovně a dál rostou.

Co by investiční experti za současné situace poradili člověku, který se nechce spoléhat na podílové fondy u své hlavní banky a rád by investoval trochu aktivněji? Po jakých oborech, trzích nebo přímo jednotlivých akciích by se mohl podívat? Nebo se teď vyplatí hlavně kvalitní dluhopisy a jiné investice? A čemu by se měl běžný investor naopak obloukem vyhnout?

Vývoj akciového indexu S&P 500 Zdroj: peníze.cz

Tomáš Pfeiler

portfolio manažer, Cyrrus

Akciové trhy jsou teď obecně na vrcholu, slevy na začátku srpna trvaly jen krátce. Co byste poradil člověku, který se nechce spoléhat na podílové fondy u své hlavní banky, a rád by investoval trochu aktivněji – přinejmenším pokud jde o výběr oborů, trhů, druhů aktiv? Na co se v současné situaci zaměřit?

Akcie jsou aktuálně dražší, a to je činí více zranitelnými vůči sebemenším negativním zprávám. Na trhu je stále velké množství likvidity a vidíme, že kurzy akcií mnohdy ovlivňují spíše výkyvy v investorském sentimentu. Například index S&P 500 zaznamenal předminulý týden nejmarkantnější pokles za posledních 18 měsíců (od kolapsu Silicon Valley Bank) a hned minulý týden předvedl nejlepší zhodnocení od loňského listopadu. Nvidia za poslední týden přidala 16 % při absenci zásadnějších kurzotvorných zpráv.

Vzhledem k nadcházejícím prezidentským volbám v USA a celkové proměnlivosti investičních narativů (zejména soft landing vs recese) budou podobné pohyby pokračovat i v následujících týdnech. Velkým rozdílem je, že akcie budou negativně reagovat na čísla naznačující ochabování ekonomiky a uvolňování měnové politiky už nebude nutně všespásným kurzotvorným faktorem.

Akcii jako třídy aktiv bych se ovšem nevyhýbal. I mezi bluechipy nalezneme tituly, které jsou relativně atraktivně oceněné a aktuální kurz nabízí zajímavou příležitost pro vstup do pozice. Na druhé straně stále stojí za nákup vládní dluhopisy, které nabízejí určitou pojistku proti recesi. Nákupy kratších korporátních dluhopisů s ratingem v investičním stupni mohou taktéž dávat smysl s ohledem na prostředí vyšších sazeb.

Sázkou na pokles sazeb a současné hladké přistání americké ekonomiky jsou akcie firem s malou tržní kapitalizací. Těm by se mělo navíc dařit i v případě vítězství Donalda Trumpa, jelikož jsou zaměřeny na domácí americký trh a nezasáhne je tak politika cel a tarifů.

Když zůstaneme u akcií, máte nějaké konkrétní tipy, které firmy (obory, trhy) teď zkusit, když nám jde především o výraznější růst hodnoty během nejbližších let?

Jako zajímavé aktuálně vnímám akcie společnosti Alphabet. Ty se obchodují na necelém dvacetinásobku očekávaného zisku, což vzhledem k růstu zisků neindikuje, že by akcie byla drahá. Společnost se angažuje v segmentu budování cloudové infrastruktury pro AI – to by mělo ziskům poskytnout podporu navzdory méně příznivému regulatornímu prostředí.

Po propadech se mi líbí akcie Bank of America, kterou na rozdíl od jiných finančních domů nebudou tolik bolet nižší sazby (vzhledem ke zmenšení nerealizovaných ztrát na portfoliích).

Jako zajímavý vnímám sektor luxusu, který aktuálně ztrácí kvůli slabšímu tempu růstu výnosů a horším prodejům v Číně. Nicméně je potřeba mít více selektivní přístup – zaměřit se na více defenzivní tituly (Hermès) nebo konglomeráty typu LVMH. Akcie LVMH se obchodují asi 30 % pod svým maximem. Navzdory slabšímu cyklickému prostředí budou profitovat z dlouhodobých strukturálních trendů (růst střední třídy v regionu emerging markets).

Jakým investicím by se naopak měl retailový investor nebo živnostník obloukem vyhnout?

Vyhnul bych se těm nejvíce „overcrowded“ titulům. Na aktuálních cenovkách mi připadá jako riziková Nvidia, která ukázala, že její zázračný růst výnosů už zpomaluje. Na druhou stranu extrémně nízká cenovka nemusí vždy představovat důvod k nákupu. Touto optikou bych nazíral na čínské akcie, jelikož země ekonomicky zpomaluje a hrozí riziko finanční nestability.

V případě bitcoinu bych byl rovněž opatrný – hlavní růstový katalyzátor nyní představuje potenciální vítězství Donalda Trumpa v nadcházejících prezidentských volbách, a jak nás historie učí, sázet na politické riziko se nevyplácí.

Martin Mašát

ekonom finanční skupiny Partners

Akciové trhy jsou teď obecně na vrcholu, slevy na začátku srpna trvaly jen krátce. Co byste poradil člověku, který se nechce spoléhat na podílové fondy u své hlavní banky a rád by investoval trochu aktivněji – přinejmenším pokud jde o výběr oborů, trhů, druhů aktiv? Na co se v současné situaci zaměřit?

Tvrzení, že jsou akciové trhy na vrcholu je hodně silné a zavání honbou za lákavými titulky. Osobně bych se takto nevyjádřil. Ano, zvláště cena technologických akcií neodpovídá jejich fundamentální hodnotě a je postavena na víře v nekonečný růst využití nových technologií a v přesvědčení, že umělá inteligenci bude za lidi myslet a pracovat. Tak to ale není – a to je právě prostor, kam by se nyní investoři měli porozhlédnout.

Mnoho oborů – například týkající se spotřebního zboží, průmyslu či zdravotnictví – byly po určitou dobu na okraji zájmu investorů. Tomu odpovídá i ocenění, které je mnohem lákavější než u nyní populárního technologického sektoru a jeho několika vyvolených firem. Navíc si musíme uvědomit, že se blíží doba, kdy centrální banky sníží základní úrokové sazby a tím pomůžou tradičním akciím, které na normalizaci měnové politiky vydělají.

Než cestou jednotlivých akcií bych se zaměřil na správný výběr sektorů a regionů, které budou z budoucího vývoje těžit a v uplynulých letech zaostávaly zá populárními tituly. Nechci tvrdit, že cesta nahoru bude přímá, určitě nás čeká určitá volatilita. Však jsou před námi americké volby, centrální banky zatím jen neochotně snižují sazby a blíží se zima, která často umí na severní polokouli zahýbat cenami energetických komodit.

Z finančních aktiv bych vedle akciových trhů určitě nezapomínal na dluhopisové trhy, kde se výnosy stále ještě pohybují relativně vysoko a i výnosy bezrizikových státních dluhopisů jsou vysoko nad inflací. Důsledkem je, že také konzervativní investice budou investorům přinášet kladné reálné výnosy, respektive zhodnocovat investice nad úrovní inflace. Opatrný bych byl u investic směřujících do zlata, které hlavně v důsledku natahujícího se ukrajinského konfliktu a dalších geopolitických rizik zdražilo letos asi o čtvrtinu.

Když zůstaneme u akcií, máte nějaké konkrétní tipy, které firmy (obory, trhy) teď zkusit, když nám jde především o výraznější růst hodnoty během nejbližších let?

Nerad říkám konkrétní akciové tituly, protože to je dle mého názoru sázka do loterie a preferuji raději přístup využívající diverzifikaci. Proto bych doporučoval se soustředit na regiony a sektory, které investoři v uplynulém období opomíjeli, aniž by si to zasloužily. Sektory jsem zmínil už výše. Co se týče regionů, tak vedle tradičních USA je zde Indie, která má stále ještě to nejlepší před sebou a na současném stavu světa vydělává.

Pro dlouhodobé investory by měla být základem investice do diverzifikovaného akciového portfolia. Takové má pak volatilitu pod 15 procenty ročně, a to při výnosu kolem osmi procent ročně. Při horizontu pět let by pak takový defenzivně investující dlouhodobý klient měl mít vyděláno skoro 50 procent navíc, a to při volatilitě asi 30 procent.

Jakým investicím by se naopak měl retailový investor nebo živnostník obloukem vyhnout?

Osobně bych doporučil běžným investorům vyhnout se různým nabídkám korporátních dluhopisů, kde snad pokaždé výnos neodpovídá podstoupenému riziku, a to nemluvím o zdanění kupónů či absolutní nelikviditě.

Podobně je to o investicích do různých certifikátů, které se tváří neuvěřitelně ziskové, ale ve skutečnosti většina z nich skončí na nule.

Rozhodně bych nepouštěl také do nákupů fyzického zlata. Nemluvím o tom, že je nyní extrémně drahé, ale spíše o tom, že klienti platí ohromné sumy poplatků – jak za spread, tak za nákupní a odkupní příkazy.

Obecně bych řekl, že by hlavně investoři neměli investovat podle rad v bulvárních médiích či podle webových videí.

Michal Stupavský

investiční stratég Conseq Investment Management

Akciové trhy jsou teď obecně na vrcholu, slevy na začátku srpna trvaly jen krátce. Co byste poradil člověku, který se nechce spoléhat na podílové fondy u své hlavní banky, a rád by investoval trochu aktivněji – přinejmenším pokud jde o výběr oborů, trhů, druhů aktiv? Na co se v současné situaci zaměřit?

Co se týče alokace investičního portfolia mezi hlavní třídy aktiv na kratší horizont jedno až tří let, nyní bych obecně preferoval dluhopisy před akciemi.

Globální akciové trhy teď považuji za nadhodnocené, a to kvůli velice výrazné předraženosti amerických akcií, primárně těch z technologického sektoru. Sektoru IT a zejména Magické sedmičce bych se proto nyní raději vyhnul.

Na druhou stranu dluhopisové výnosy do doby splatnosti jsou v současnosti na nejvyšších úrovních – v globálním průměru – za posledních 15 let. Z toho jednoznačně plyne, že dluhopisy jsou nyní poměrně atraktivně oceněny. Týká se to jak vládních dluhopisů, především těch s kratšími splatnostmi, tak i korporátních dluhopisů.

Když zůstaneme u akcií, máte nějaké konkrétní tipy, které firmy (obory, trhy) teď zkusit, když nám jde především o výraznější růst hodnoty během nejbližších let?

Pokud jde o individuální akciové sektory, hodně se mi nyní líbí valuace akcií ze sektoru komoditních producentů, zpracování ropy a plynu a také finančnictví.

Jakým investicím by se naopak měl retailový investor nebo živnostník obloukem vyhnout?

Drobní čeští investoři by si měli dávat stále velký pozor na nabídky korporátních dluhopisů z nejrůznějších sociálních sítí. Často jde totiž o podnikatelské projekty dosti pochybné kvality, kde nabízený výnos ani zdaleka neodpovídá často obrovskému investičnímu riziku.

Jaroslav Šura

investor

Když zůstaneme u akcií, máte nějaké konkrétní tipy, které firmy (obory, trhy) teď zkusit, když nám jde především o výraznější růst hodnoty během nejbližších let?

Na české burze stále vypadají zajímavě akcie Komerční banky. S trochou nadsázky se jedná o trošku rizikovější „dluhopis“ se skvělým kupónem, tedy dividendou.

Největší váhu v mém portfoliu však mají akcie technologického sektoru. Zejména firmy se zaměřením na cloud mně přijdou velmi zajímavé, tím spíše po nedávné korekci. Cloudový byznys ještě nějakou dobu bude růst dvouciferným číslem v tržbách i v zisku. Největší společnosti v cloudu jsou Amazon, Microsoft a Alphabet. Kromě cloudu mají i další byznys plus zaměření na umělou inteligenci, která se začíná propisovat do tržeb a je jen otázkou času, kdy i do zisku.

Jakým investicím by se naopak měl retailový investor nebo živnostník obloukem vyhnout?

V dnešní době jsou díky vyšším úrokům dosti oblíbené dluhopisy, které investoři z řad retailu často považují za bezpečné. Zejména však dluhopisy, které nejsou veřejně obchodovatelné na trzích, nebo jejich emitenti nejsou obchodovány na burze, nelze v žádném případě doporučit k nákupu. Riziko je příliš vysoké.

Martin Luňáček

produktový ředitel Portu

Akciové trhy jsou teď obecně na vrcholu, slevy na začátku srpna trvaly jen krátce. Co byste poradil člověku, který se nechce spoléhat na podílové fondy u své hlavní banky, a rád by investoval trochu aktivněji – přinejmenším pokud jde o výběr oborů, trhů, druhů aktiv? Na co se v současné situaci zaměřit?

Pokud chcete investovat aktivněji, ale nechcete spoléhat na tradiční podílové fondy, doporučuji využít možnosti, které nabízejí robo-advisory platformy. Podílové fondy často zatěžují investory vysokými poplatky – vstupními, výstupními a výkonnostními, které snižují potenciální výnos. Robo-advisoři naproti tomu nabízejí transparentnější poplatkovou strukturu, založenou na jednom jediném poplatku za správu. Zároveň nenabízí pouze předpřipravená investiční portfolia, ale umožňují investorům sestavit si vlastní investiční strategie. Nabídka investičních nástrojů je zde podle mého názoru dostatečně široká a zahrnuje jak burzovně obchodované fondy (ETF) sledující celé trhy a sektory, tak jednotlivé akcie.

Když zůstaneme u akcií, máte nějaké konkrétní tipy, které firmy (obory, trhy) teď zkusit, když nám jde především o výraznější růst hodnoty během nejbližších let?

V poslední době převládá často názor, že tou nejlepší a jedinou správnou investicí je koupit akcie velkých amerických technologických společností. Je pravda, že se jim poslední roky daří, na druhou stranu nesmíme zapomínat na to, že tomuto růstu může být kdykoliv konec. Podle mého názoru bychom proto neměli zapomínat na diverzifikaci a poohlédnout se i jinde.

Anketa Komu byste svěřili své peníze? Tomáš Pfeiler Martin Mašát Michal Stupavský Jaroslav Šura Martin Luňáček

Co se týče trhů, investoři často sledují pouze vyspělé země, součástí každého investičního portfolia by ale měly být i rozvojové trhy, u kterých je vysoký potenciál růstu, ovšem samozřejmě i za cenu vyššího rizika.

Investici bychom ale neměli diverzifikovat pouze geograficky. Z toho důvodu bych doporučil do portfolia přidat i akcie firem s nižší tržní kapitalizací (small caps), které mohou být zajímavou alternativou k dnes tak populárním velkým společnostem. Nemusím se navíc přitom spoléhat na výběr jednotlivých akcií, ale využít mohu ETF, které sleduje nějaký small cap index.

Jakým investicím by se naopak měl retailový investor nebo živnostník obloukem vyhnout?

Schopnost spolehlivě rozpoznat podvodnou investici je pro ochranu financí klíčová. Podvodníků se na investičním trhu bohužel stále vyskytuje velké množství. Hodně si toho všímají naši klienti, kteří nás o různých pokusech o podvod informují. Většinou se jedná o scénář ve stylu „pojď s námi zainvestovat a za měsíc uděláme 50 %, je to naprosto bez rizika“. Jedním z největších varovných signálů jsou totiž sliby „bezrizikových zaručených výnosů“. Každá investice nese určité riziko – a pokud vám někdo nabízí investici, o níž tvrdí, že je bez rizika, šance, že se jedná o podvod, je vysoká.

