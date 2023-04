Prvním pravidlem investora je zisk. Druhým diverzifikace

Při pohledu na graf akcie společnosti Meta, provozovatele Facebooku, se může zdát logické jít a investovat do ní všechno. Přitom by to byla chyba, o čemž se také mnozí přesvědčili. Rozumnější je diverzifikovat, tedy rozložit riziko. Jak v rámci akciového trhu, tak napříč různými investičními nástroji.

Počátkem roku 2019 byla cena akcie firmy Meta jen kousek nad hladinou 100 dolarů, v polovině roku 2021 už se blížila 400 dolarům. Investor, který vsadil všechno na jednu kartu, mohl během dvou a půl let vydělat skoro 300 procent. Jen blázen by nenaskočil na takto skvěle rozjetý vlak. A přitom ejhle – v listopadu 2022 spadla akcie pod 100 dolarů. To je ztráta jako blázen. Ani ten, kdo zde investoval dlouhodobě, nakonec nevydělal. Také proto se vyplatí diverzifikovat a mít těch hromádek víc.

Když jedna nevyjde, klapne druhá

Čím víc bude člověk diverzifikovat, tím víc se přiblíží jakémusi pomyslnému průměru. Portfolio sice nebude extra výnosné, ale zároveň ani nedojde k velkým ztrátám. Diverzifikovaná investice bude klidnější a konzervativnější.

V praxi se často setkávám s tím, že lidé investují jen do amerických akcií. To je podle mě chyba. Chtěl bych kromě nich v portfoliu vidět i české akcie. Někdo se snaží riziko snížit tak, že investuje skrze ETF do celého akciového indexu. Investuje tedy do všech akcií v indexu. To je dobrá diverzifikace. Jenže když bude index klesat, klesne i hodnota portfolia. Je proto vhodné portfolio doplnit i o něco dalšího než akcie.

Vladimír Pikora Zdroj: Dluhopisomat Makroekonom, analytik finančních trhů a publicista, hlavní ekonom investiční skupiny CFG. Doktorát získal na Vysoké škole ekonomické v Praze. Nejprve působil jako hlavní ekonom Volksbank CZ, pak spoluzaložil analytický dům Next Finance a později vlastní Pikora Invest.

Sázka skoro na jistotu

Třeba dluhopisy. A kromě těch státních bych doporučil korporátní dluhopisy, které nesou i pěkný výnos. Některé české nabízí i 11 procent. Jsou pochopitelně rizikovější než státní, ale výnos 11 procent není vůbec špatný. I tady platí, že je lepší investovat do více dluhopisů. Kdyby jeden padl, další to zachrání. Vzhledem k tomu, že se blíží obrat v měnové politice a úrokové sazby začnou klesat, má investor možnost uzamknout si v korporátním dluhopisu na pár let slušný výnos.

A pak tu máme zlato. Jeho cena v posledních 20 let rostla. Z 10 tisíc za unci jsme se dostali až k 45 tisícům. Pumpování peněz do ekonomiky mu nahrávalo. A jakmile budou úrokové sazby klesat k normálním hodnotám, dostane zlato podle mě impulz k dalšímu růstu.

Problémem českých portfolií bývá, že investor nemá dost peněz, aby mohl víc diverzifikovat. Pokud jich ale dostatek má, další možností jsou nemovitosti. Kupříkladu byt k pronájmu. Aktuálně sice ceny bytů klesají, ale nepůjde o dlouhodobý trend, spíš naopak. Vedle zhodnocení bytu je nezanedbatelný i příjem z pronájmu. Ten je sice vzhledem k ceně bytu nízký, ale zato stabilní.

Nic pro konzervy

Zatímco byt, zlato i dluhopisy představují konzervativní investici, lze investovat i velmi rizikově. Malá část portfolia proto může být v kryptoměnách. Pokud někdo letos nakoupil bitcoin v době, kdy byl za cenu kolem 15 tisíc dolarů, mohl ho v polovině dubna prodat za dvojnásobek. To je ohromné zhodnocení. Skoro by se zase nabízelo investovat všechno sem, bylo by to ale velmi rizikové. Vloni totiž bitcoin dramaticky spadl.

Volné prostředky lze případně použít také na nákup uměleckých předmětů. Umění ovšem musíte rozumět. Já sám bych si kupovat obraz netroufl, abych nepořídil nějaký padělek. Pokud si ale k ruce vezmete odborníka, investujete do něčeho, co obvykle drží cenu i ve špatných dobách.

Sečteno a podtrženo, při investování diverzifikujte. Nakupte akcie, k tomu přidejte dluhopisy, zlato, nemovitosti a trochu i kryptoměny. Toto portfolio určitě nebude nejvýnosnější, ale mělo by být méně rizikové, než když všechno půjde jen jedním směrem.

