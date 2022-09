Raiffka má novou investiční aplikaci. Zatím jen na pozvání

Raiffeisenbank v úterý oznámila, že spouští novou mobilní aplikaci s názvem Raiffeisen investice. Umožní nákup ETF, akcií, podílových fondů a investičních certifikátů „na pár kliknutí“. Postupně by měla nahradit dosavadní aplikaci RBroker, která má mezi uživateli podprůměrné hodnocení (1,8 z pěti hvězdiček v Google Play a 2,3 v Apple Store).

„Naším cílem je vytvořit komplexní investiční platformu, ve které budou naši klienti moci uspokojovat všechny svoje investiční potřeby. V současné době lze v aplikaci jednoduše otevřít komisionářskou smlouvu a pohodlně investovat do různých typů cenných papírů jak jednorázově, tak i pravidelně. Postupně plánujeme umožnit například nákup frakčních akcií a frakčních ETF či využití služby roboadvisory,“ říká Marek Podrabský, ředitel investic v Raiffeisenbank.

„Peníze můžete začít zhodnocovat již do 10 minut od stažení aplikace. Investiční smlouvu si založíte jednoduše. Stačí si zkontrolovat své osobní údaje, vyplnit investiční dotazník, dokončit aktivaci a podepsat smlouvu. Pro začátek stačí investovat 100 Kč,“ píše banka na svém webu.

Zdroj: Petr Kučera (z aplikace)

Nová aplikace je už sice ke stažení, jenže v praxi se do ní zájemci jednoduše nedostanou. Vyzkoušeli jsme si to jako klient Raiffeisenbank. „Pro aktivaci otevřete Raiffeisen mobilní bankovnictví,“ vyzývá po startu. Uživatel se pak sice dostane do hlavní bankovní aplikace Mobilní eKonto, ale nenabízí se mu ani aktivace investičních služeb, ani žádné vysvětlení – vidí jen úvodní stránku mobilního bankovnictví s přehledem běžného účtu, spoření, platebních karet a podobně. Když se vrátí do investiční aplikace, nepomůže ani kliknutí na Nápovědu.

Zájemci najdou vysvětlení až v posledních dvou větách tiskové zprávy: „V průběhu září začneme posílat individuální pozvánky ke stažení investiční aplikace prvním několika tisícům klientů, od kterých budeme průběžně sbírat zpětnou vazbu,“ říká v ní Marek Podrabský.

Klienti, kteří chtějí začít investovat s novou aplikací už teď, mohou požádat o zaslání pozvánky ke stažení aplikace přes kontaktní formulář dostupný na webu banky. Vyzkoušeli jsme to v úterý večer, odpověď z banky přišla ve čtvrtek po poledni. Pak už šlo všechno jednoduše, investiční smlouvu jsme si skutečně založili online během pár minut.

Kdy bude aplikace dostupná i ostatním klientům, kteří už s Raiffeisenbank začali investovat dříve? „Ostatním klientům bude aplikace zpřístupněna postupně na konci prvního čtvrtletí příštího roku,“ píše banka na svém webu.

Proč banka veřejně ohlašuje start nové aplikace, přestože zatím není snadno dostupná pro každého? Vysvětlení najdeme hned na začátku tiskové zprávy: „Raiffeisenbank jako první velká banka na českém trhu spouští vlastní mobilní aplikaci pro nákup ETF, akcií, podílových fondů a investičních certifikátů,“ píše se v ní. Na podzim se totiž chystá investiční aplikaci spustit Česká spořitelna (v rámci George), takže by Raiffeisenbank uniklo prvenství.

Vlastní aplikaci e-Broker má už řadu let také Fio banka, novou verzi plánovala původně na loňský rok. „Věřím, že do konce letošního roku novou mobilní verzi e-Brokera spustíme,“ řekl v únorovém rozhovoru Jan Bláha z představenstva Fio banky. Jednoduchý nákup akcií umožňuje třeba i Patria ze skupiny ČSOB. Dalšími možnostmi jsou zahraniční aplikace jako Revolut. Popularitu si získaly také aplikace sázející na indexové ETF fondy – v tuzemsku jsou to Portu nebo Fondee. (Víc jsme psali v loňském návodu pro začátečníky: Jak vybrat akcie a kde je koupit)



Zpátky k nové aplikaci Raiffeisen investice. Do konce letošního roku má slevy na poplatky: Za nákup akcií na pražské burze chce do konce roku minimálně 10 korun (standardně účtuje 0,11 %, minimálně 100 korun), na frankfurtské burze jedno euro (standardně 0,2 %, minimálně pět eur), na americké burze jeden dolar (standardně 0,2 %, minimálně pět dolarů).

Vedle podílových fondů ze skupiny Raiffeisen nabízí banka také produkty od NN, Fidelity, Franklin Templeton, BlackRock nebo BNP Paribas. Vstupní poplatek se pohybuje od nuly do 0,5 % podle fondu. Za „správu investičních nástrojů“ vybírá 0,3 % při objemu portfolia do deseti milionů korun, pak poplatek klesá.

Dosavadní nabídku investic prostřednictvím Raiffeisenbank (přes 1000 produktů) sice nová aplikace zatím zásadně nerozšiřuje, nabízí ji ale dostupnější přes mobil a ve výrazně lepším uživatelském prostředí včetně interaktivních grafů.

Raiffeisen investice je samostatnou mobilní aplikací. Už 20. září spustí Raiffeisenbank také novou verzi hlavní bankovní aplikace – dosavadní eKonto nahradí Raiffeisen bankovnictví, klienti v něm najdou „pasivní náhled“ na jejich investice.

Petr Kučera Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.

