Jedno finanční letadlo padá, jiné právě vzlétá. Nasednete?

Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu obvinili osmadvacetiletého Ondřeje Janatu, jednatele firmy Growing Way, z miliardového podvodu. „Podle policie najal na pět set obchodních zástupců, kteří přesvědčovali potenciální klienty, aby mu svěřili peníze ke zhodnocení za pomoci údajných burzovních obchodů,“ napsal web Aktuálně.cz.

Janatova firma vylákala peníze od víc než čtyř tisíc lidí prostřednictvím takzvaného neveřejného alternativního fondu podle § 15 zákona o investičních společnostech a investičních fondech. „Ten pracoval na principu Ponziho schématu, kdy investorům jsou připisovány fiktivní zisky, které jsou vypláceny nikoli z výnosů investic, ale z nově získaných vkladů,“ uvedla Národní centrála proti organizovanému zločinu.

Velkou část peněz od klientů pak Janata podle vyšetřovatelů používal pro svoji potřebu, neinvestoval je. Okolo deseti procent z vkladu dostali obchodní zástupci, upřesnily Hospodářské noviny.

USA: Jeden podvod každých osm dní

Finanční podvody nejsou žádnou českou specialitou. Například ve Spojených státech bylo podle webu Ponzitracker v minulém roce odhaleno 46 Ponziho schémat. To máme v průměru jeden odhalený podvod každých osm dní. Téměř devadesát procent finančních podvodníků tvoří muži, dodává web.

Jeden z posledních případů je vskutku fascinující: Žena z Floridy, přezdívaná Matka Tereza, od důvěřivých investorů během jediného roku získala nejméně sedmdesát milionů dolarů. Slibovala jim výnos v rozmezí 120 až 180 procent ročně!

Zhruba 30% roční výnos slibovaný Ondřejem Janatou, jednatelem Growing Way, je jistě o něco uvěřitelnější. Zvlášť v kontextu tržního vývoje posledních několika let, kdy ceny akcií po celém světě svižně rostou – až na pár výjimek.

Každý informovaný investor ovšem ví, že burza sice může přinést vysoké výnosy, díky dovednostem nebo štěstí, jenže nikdy je nelze předem zaručit.

Konkurenční boj! Už zase

„S penězi klientů jsem aktivně obchodoval a není pravdou, že by šlo o Ponziho schéma,“ reagoval Janata v prohlášení pro média. Jeho otec mluví o konkurenčním boji.

Kde už jsme to jenom...? Vzpomínám si na jiné české letadlo, které bylo ve vzduchu ještě nedávno. Dodnes je na Facebooku dostupná stránka společnosti WSM pod názvem WSM Roboti. Někdejší finanční pilot Jiří Kubíček tam 30. září 2020 oznámil radostnou zprávu, že jeho firma bude mířit už zase jenom nahoru. „Sám jsem měl už plné zuby stavu, do jakého nás dostala PČR ve spolupráci s naší neskutečně přející konkurencí,“ napsal.

Jenže státní zástupce o pár měsíců přišel o pár měsíců později s jiným hodnocením: Kubíček podle obžaloby podvedl 7801 investorů a způsobil jim celkovou škodu nejméně 2,25 miliardy korun. Slibované roboty k obchodování na devizovém trhu (forex) nikdy nevyužíval, tvrdí obžaloba.

Na zlou konkurenci, která je chtěla potopit, protože se jim údajně nemohla vyrovnat, ukazovali prstem i další v minulosti odhalení podvodníci. Je to standardní výmluva.

Varovné signály

Kriminalisté z Národní centrály organizovaného zločinu zdůrazňují, že se s takovým druhem trestné činnosti setkávají opakovaně. Lidé mají být podle nich ostražití hlavně při investování do produktů, které slibují neobvykle vysoké zhodnocení – zejména těch, které nepodléhají regulaci České národní banky.

Policie sice v těchto dnech odvádí dobrou práci, jenže bojuje s větrnými mlýny. Touha lidí rychle dosáhnout vysokého a bezpracného zisku je totiž neutuchající. A kde je poptávka, objeví se i nabídka.

Můžeme si tak být jistí, že zatímco jedno finanční letadlo tvrdě přistává, jiné právě vzlétá. Klíčová otázka tedy zní: jak Ponziho schéma poznat?

Mezi jasné červené vlajky patří:

Když má money manager vaše peníze přímo ve své úschově

Tady platí jednoduché pravidlo: pro klidný spánek je vždy nutné oddělit správce majetku od úschovy majetku. Dobrým příkladem je klasický podílový fond. Každý fond má depozitáře, kterým je vždy banka. Ta zajišťuje úschovu majetku a zároveň plní kontrolní funkci. Mimo jiné kontroluje, zda správce fondu investuje peníze svých investorů v souladu se zákonem a statutem fondu. Pokusy o tunelování přes depozitáře neprojdou.

A nyní to srovnejme s nějakým nechvalně proslulým Ponziho schématem. Nabízí se Bernard Madoff, který pilotoval největší finanční letadlo v dějinách USA. Důvod, proč mohl Bernie podvést tak obrovské množství lidí, spočíval v tom, že mohl s penězi klientů naprosto volně nakládat. Peníze ležely přímo na účtu jeho společnosti, bez jakéhokoli dohledu třetí strany. Podobně to podle policie bylo i v případě společnosti Growing Way.

Když to zní až příliš dobře

Znáte to. Příběh, který zní příliš dobře, než aby to byla pravda. Příklad zcela mimo oblast financí: Na sociálních sítích před pár lety kolovala fotografie vlčí smečky. Vlci jdou v zástupu hlubokým sněhem. Popis čtenáře informuje, že jako první jdou staří či nemocní vlci, kteří udávají tempo. Následují silní vlci a úplně poslední jde alfa samec, který má všechno pod kontrolou. Krásný příběh. Bohužel zcela mimo, protože vlci se takto nechovají. Dokonce i samotná teorie alfa samce, který si ostatní vlky podmaňuje, stojí na vodě. Platí jen pro vlky chované v zajetí, kde se projevuje klasická (vězeňská) hierarchie.

A teď jiný vlčí příběh, ve stylu Vlka z Wall Street. Osmadvacetiletý Ondřej Janata podle vlastního webu „patří k nejzkušenějším obchodníkům v EU ceněným na Londýnské burze“. Podle nedávného článku, který časopis Forbes už raději smazal, „průkopník live tradingu v Česku dnes spravuje fond s aktivy přesahujícími 1,2 miliardy korun, ve kterých točí i vlastní stovky milionů korun a neustále je rozmnožuje.“ A abychom nezapomněli: je schopen klientům spolehlivě generovat třicet procent ročně – prakticky za každého burzovního počasí.

Jak může osmadvacetiletý člověk patřit k nejzkušenějším v celé EU? A kde vzal ty stovky milionů vlastních peněz?

Když se slibují podezřele vysoké a stabilní výnosy

Úzce souvisí s předchozím bodem. Jak už jsem napsal, na burze můžete vydělat majlant, ale také prodělat kalhoty. Rozhodně nemůžete nic garantovat. U Bernarda Madoffa potom nebyl podezřelý samotný výnos, kolem deseti či dvanácti procent ročně, ale jeho neochvějná stabilita. I ti nejlepší investoři mají občas špatný rok se zápornou výkonností.

Když neexistuje dohled

Pokud svěřujete peníze někomu, kdo nepodléhá žádnému dohledu, podstupujete obrovské riziko. Growing Way fungovala podle paragrafu 15 zákona o investičních společnostech a investičních fondech. Byla sice zapsána v registru České národní banky, ale nepodléhala jejímu dohledu. Možná by neuškodilo zamyslet se nad změnou zákona.

Jak moc jsme naivní?

Objevují se názory, že lidé, kteří svěřili peníze panu Janatovi, si o ně zaslouží přijít. Jenže to je příliš jednoduchý pohled. Špatné rozhodnutí může udělat každý, třeba pod tlakem svého okolí.

Psycholog Stephen Greenspan v prosinci 2008 vydal knihu „Kronika naivity: Proč se necháme napálit a jak se tomu vyhnout“. Jenom o pár dní později se dozvěděl, že sám naletěl největšímu finančnímu podvodníkovi v dějinách USA – velkou část svých penzijních úspor svěřil Madoffovi.

Martin Tománek Vystudoval politologii na Univerzitě v Hradci Králové, kde také vedl kurz mezinárodní politické ekonomie. Sestavuje investiční portfolia bohatým lidem a dělá portfolio managera v Partners investiční společnosti. Píše nejen... Další články autora.