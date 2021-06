Začít investovat? Nemám dost peněz. Experti radí, co s tím

„Budu investovat, až budu mít peníze. Je něco jako: začnu sportovat, až budu fit. Funguje to přesně opačně. Nejdůležitější je hlavně začít i s pár stokorunami měsíčně. Neodkládejte investování na později,“ říká Vojta Žižka, autor populárního podcastu o investicích a financích.

„Chcete mi říct, že bych si od mládí měla šetřit na hypotéku, šetřit na auto, šetřit na důchod, a do toho už ideálně šetřit dětem, které ani nemám, abych měla v dospělosti aspoň na kumbál?“ Podobnou reakci, jakou napsala jedna z uživatelek sociálních sítí, vidíme často.

Co na to říkají zkušení investoři Radovan Vávra, Daniel Gladiš, Jaroslav Šura a Ján Hájek? Nejnovější ze série podcastů, které připravuje mladý investor Vojta Žižka, se zabýval právě investováním obecně, akciemi nebo kryptoměnami.

„Určitě bych nešetřil na auto. Vlastnit bychom měli ta aktiva, která se v čase oceňují. To, co v čase ztrácí cenu, bychom si měli najímat a zvažovat jejich užitek,“ radí Vávra. „Vždycky má smysl začít investovat. Ta hora se může zdát vysoká, ale je to princip investování: odložíte peníze, které jste mohl probendit dnes, a odložíte je za účelem zisku v budoucnu,“ dodává.

Kdo nechce umřít chudý, tak mu nezbývá než začít investovat, zdůrazňuje i Šura. Výraznější rozmnožení peněz do budoucna může zajistit jenom odložená spotřeba. Alternativ moc není, pokud nechcete vyloupit banku nebo se vdát za miliardáře.

„Když slečna nezačne investovat, tak nebude mít svůj život dostatečně ve svých rukou, protože bude muset neustále spoléhat na to, že se o ni někdo postará, pokud nečekaně ztratí schopnost vydělávat peníze, nebo že se o ni postará stát, až bude stará... Nebude mít schopnost reagovat na nenadálé situace v životě, protože nebude mít žádné rezervy,“ říká Gladiš.

Podle Hájka má člověk na začátku kariéry méně volných peněz než později, začít s investicemi tedy může být těžké. Pro začátek však stačí málo, hlavní je vytvořit si disciplínu, tedy návyk pravidelně odkládat část peněz. Jednou se vám to bohatě vrátí, radí. Investici a tvorbu aktiv přitom představuje i hypotéka.

„Jakmile jednou vyděláte peníze investováním, je mnohem těžší utrácet, protože peníze začnete vnímat jako nástroj k vydělávání, ne jako poukaz na nakupování,“ říká Žižka.

Jestli nemáte čas poslouchat celý podcast, doporučujeme třeba:

2:50 – Rady začínajícím investorům

31:10 – Radovan Vávra: proč začal investovat i mimo USA

46:05 – Kryptoměny

1:06:07 – Rozdíl mezi hodnotovou a růstovou akcií

1:32:00 – Jak pracovat v investování s emocemi

1:52:00 – Do čeho investovat podle životní fáze

