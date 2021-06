Investice: Chladná hlava, půl úspěchu

Pro zdárné investování platí jednoduché pravidlo: zachovat si chladnou hlavu. Kdo tohle ovládne, pro toho má trh široké možnosti. A čím dřív se to člověk naučí, tím líp.

Proč vůbec investovat? Někdo se chce zajistit na důchod, pro jiného je to vášeň. Základní motiv je ale stejný: každý investor se snaží navýšit hodnotu svých peněz, nebo aspoň peníze ochránit před snižováním jejich reálné hodnoty. Ta se kvůli pozvolnému růstu cen v čase mění, za stokorunu dnes pořídíte míň než za stokorunu před deseti lety.

Pokud se situace výrazně nezmění, tento trend bude pokračovat i v následujících letech. Každý rok bude vaše stokoruna ztrácet sílu a každý rok si za ni pořídíte o něco míň. Při dvouprocentní inflaci, na kterou Česká národní banka cílí (aktuálně je ale růst cen rychlejší), bude mít stokoruna za deset let hodnotu zhruba jako dnešních 82 korun, za dvacet let to bude 67 a za padesát jen 37 korun.

Právě inflace je důvod, proč nenechávat peníze ležet na běžném nebo spořicím účtu. Z pohledu zhodnocení nabízejí obě možnosti takřka stejný výnos blížící se nule. Jaký pak dává smysl spořit, když si ve výsledku za ušetřené peníze pořídíte míň? Každý, kdo chce peníze ochránit a zhodnotit, tak musí vyrazit jiným směrem: investovat.

S investováním je sice spojené riziko, ale bez toho se většina z nás do důchodu prostě neprospoří.

O autorovi Zdroj: Portu Radim Krejčí je ředitel investiční platformy Portu.

Jednoduché pravidlo

Začít s investováním není složité. Kapitálové trhy nejsou jen doménou bankéřů a hrstky vyvolených. Nemusíte sledovat každý den vývoj cen akcií a nepotřebujete ani vědět, za kolik se dnes obchoduje Microsoft. Nejdůležitější je řídit se několika základními pravidly a zbytečně nepanikařit.

Ostatně právě zůstat klidný je nejdůležitější schopnost, která začínajícím investorům často chybí. Pozorovat, jak investice klesá o jednotky nebo klidně desítky procent, nemusí být jednoduché. Potkal jsem za svůj život řadu lidí, kteří v podobné situaci investice prodali. Doteď pak mluví o akciovém trhu jako o místu, kde nováčka automaticky čeká ztráta. Často by přitom stačilo prostě jen počkat.

Nejlepší způsob, jak s investováním začít, je pravidelná investice do koše skládajícího se z více firem. Diverzifikace investic slouží jako ochrana proti špatnému výběru. Každý správný hospodář ví, že sázet všechny peníze na jednu kartu se nemusí vyplatit. Má tak víc projektů, mezi které finance alokuje. Když jeden propadne, neznamená to pro něj bankrot.

Stejným způsobem se chová i rozumný investor. Proto je extrémně spekulativní kupovat jen bitcoin nebo jen akcie Tesly, přestože se o nich všude mluví.

Drobné investice

Pro investování do stovek firem člověk nemusí být milionář. Existence frakčních akcií, a především burzovně obchodovatelných fondů (takzvaných ETF), znamená rovný přístup pro všechny. Koš složený ze stovek firem si člověk může pořídit třeba za tisícovku.

A tu tisícovku může posílat každý měsíc. Jakmile začne vydělávat víc, může posílat dva tisíce. A za pár let třeba tři. Neexistuje individuální pravidlo a situace každého je trochu jiná. To hlavní, co platí pro všechny, je, že důležité je začít včas.

