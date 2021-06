Raději růst pomaleji, než vystavit investory zbytečnému riziku

V koronavirové době rostl zájem lidí o investice a zvlášť o investice do realit, pro drobné investory třeba prostřednictvím realitních fondů. Na růstu realitního trhu je ale možné podílet se i jinak. O investicích do půjček jištěných nemovitostmi si povídáme s Pimem Brandsem ze společnosti Ronda Invest, která takové půjčky poskytuje a nabízí možnost investovat do nich.

Zdroj: Shutterstock