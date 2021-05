Kde to ještě nese: venture kapitál a venture dluh

Centrální banky už deset let v módu permanentní krize dopují ekonomiku levnými penězi. Výnosy na finančním trhu proto šly o dva až tři procentní body níž – za vklad u banky máte nulu, státní dluhopisy jsou na tom podobně. Akciový trh nějaký potenciál pořád má, ale i na něm je lepší nějakou dobu očekávat zhodnocení v průměru okolo pěti procent ročně.

Co si má počít investor, který chce víc?

Přímo do firem

Sílící trend jsou i ve středoevropském regionu investice do firem mimo veřejné trhy. Tomuto způsobu investování říkáme venture kapitál (venture capital) a venture dluh (venture debt).

O autorovi Zdoj: Conseq David Kufa je ředitel služby Wealth Management společnosti Conseq Investment Management.

Venture kapitál funguje tak, že investor – většinou za tím účelem zřízený fond nebo společnost – vloží kapitál do mladé rychle rostoucí firmy a za to v ní získá podíl, stává se spoluvlastníkem. Firmu dál řídí a rozvíjí její zakladatel a jeho entuziasmus a odbornost jsou klíčovým prvkem případného budoucího úspěchu. Ten je samozřejmě nejistý, většina startupů nepřežije, a venture kapitálové fondy proto vybírají spíš větší množství menších sázek. Všichni doufají, že zrovna oni objeví tu superúspěšnou firmu, která jim zajistí vysoký výnos, i když většina ostatních investic nevyjde.

Venture debt fondy se často orientují na zralejší společnosti či projekty. Takové, které už prokázaly životaschopnost, prošly sítem bankrotů, mají zavedený produkt, který se dobře prodává v určitém segmentu či regionu, a chtějí rychle růst na další trhy. Zakladatelé už nechtějí ke svému „zlatému vejci“ pustit další spoluvlastníky, ale potřebují kapitál na expanzi. Banka nepůjčí, jsou pro ni ještě příliš rizikoví. Osloví tedy poskytovatele venture dluhu, který jim dá ochotně za vysoký úrok půjčku se zajištěním formou pohledávek, zastavených bankovních účtů nebo i akcií. Pro zakladatele jde pořád o levnější způsob financování než připustit vstup do společnosti, protože předpokládá, že firma dál prudce poroste a zvýší svou hodnotu.

Mají otevřeno

Venture kapitálové a venture debt fondy u nás typicky vznikaly jako projekt pro malou uzavřenou skupinu investorů. Teď přichází doba, kdy se některé z nich otevírají širší investorské veřejnosti, a jistě by neměly zůstat stranou pozornosti každého, kdo je schopen investovat v součtu alespoň milion korun. To je totiž limit pro vstup do takzvaného fondu kvalifikovaných investorů, přes který tyto dříve uzavřené subjekty umožňují investovat prakticky každému.

V době nízkých úrokových sazeb a omezeného výnosu veřejně obchodovaných akcií je to příležitost, která stojí za povšimnutí. Ti nejlepší jsou schopni dosahovat výnosu ve výši vysokých desítek procent ročně. Je ale třeba uvážlivě vybírat a nesázet všechny peníze na jednu kartu, jde o investice s vysokou mírou rizika.

FINMARKET je rubrika zasvěcená obsahu, který připravujeme ve spolupráci s obchodními partnery na míru společnostem, které chtějí seznámit čtenáře se svými produkty nebo službami.

