J&T vstupuje do nové služby. Lidé mohou půjčit firmám

J&T Banka získala za šest milionů korun minoritní podíl ve výši 9,1 % v projektu Nafirmy.cz. Ten zprostředkovává půjčky mezi lidmi a malými a středními podniky.

Nafirmy.cz je projekt společnosti Creative Dock, který funguje od začátku března. Za deset dní od spuštění se přes něj vybralo 300 tisíc korun na rekonstrukci dílny a kulturního zázemí renovátorů starých motocyklů MotoKenny. Téměř plně zainvestovaná je už i půjčka pivovaru Malešov na plničku lahví ve výši jednoho milionu korun. Obě dvě půjčky nabízejí investorům roční výnos 4,99 % a jsou se splatností na tři roky.

Další financované podnikatelské půjčky mají postupně přibývat, zhruba v červnu hodlají Nafirmy.cz půjčovat i živnostníkům.

„Nové technologie a digitalizace zefektivňují, zjednodušují a zpřístupňují širšímu okruhu klientů finanční služby nebo umožňují vznik novým službám. Retail a SME považujeme za segmenty, kde tyto trendy budou mít největší dopad a budou postupovat nejrychleji. Investice do Nafirmy.cz nám umožní se na této přeměně podílet a získat zkušenosti, které uplatníme při zlepšování vlastních služeb v oblasti podnikového financování a tvorby investičních produktů,” vysvětluje vstup J&T Banky do projektu její generální ředitel Štěpán Ašer.

„J&T Banka byla přirozenou volbou pro jejich stabilitu a zkušenosti s investováním do startupů. Dají nám taky potřebný kapitál na rozvoj tržiště s investičními příležitostmi, kterých by mělo postupně přibývat,” říká Lenka Libánská, která Nafirmy.cz vede. Zájem o vstup podle ní mělo více investorů.

Nafirmy.cz chce kromě jiného investor lákat na vlastní přístup k odhadování rizikovosti žadatelů o půjčku. Scoringový model nespoléhá pouze na tradiční metriky, jako je účetní minulost žadatele, ale předpovídá jeho výkonnost i s ohledem na jeho obor podnikání nebo renomé na internetu. Na softwaru, který vše vyhodnocuje, se kromě jiných podílel pedagog a exšéf risku Home Creditu Pavel Charamza. Výsledkem má být, že na půjčku u Nafirmy.cz dosáhnou i firmy, které u tradičních bank neobstojí, byť jsou zdravé.

Pro ty ostatní Nafirmy.cz připravily program Neskončíme u NE, jehož cílem je pomoci neúspěšným žadatelům o půjčku napravit problematické body tak, aby v budoucnu na půjčku dosáhli.

Služeb, které na jedné straně půjčují a na straně druhé tyto půjčky nabízí i jako příležitost pro drobné investory, přibývá.

Do spotřebitelských půjček tak můžete investovat přes Zonky, které mimochodem budoval pro skupinu Home Credit právě Creative Dock a jeho šéf Martin Pejša je spoluzakladatelem Zonky. Bondster spojený s úvěrovou firmou Acema zase nabízí investice do půjček, které na tržiště dávají prodejci úvěrů z různých částí světa (kromě Česka, třeba z Bulharska, Jižní Afriky, Kazachstánu nebo Španělska). Pak jsou tu třeba služby, které lákají na investice do developerských projektů, jako jsou CroFunGo, Ronda nebo Upvest.

Běžné je i to, že se finanční startupy spojují s tradičními bankami. Česká spořitelna tak nedávno investovala třeba do služby Investown.cz, Komerční banka zase do Upvestu a J&T Banka, která teď vstoupila do Nafirmy.cz si naposledy pořídila podíl v další investiční službě Fondee.

Jiří Hovorka O osobních financích píše od roku 2009. Začínal v Měšci, pak se stejným tématům věnoval v Aktuálně.cz, po sloučení s vydavatelstvím Economia se jeho texty objevovaly i v Hospodářských novinách. Dlouhodobě se věnuje důchodům,... Další články autora.