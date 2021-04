V předchozím článku jsme si vysvětlili základní pravidla, jak zdanit příjmy z prodeje akcií či podílových listů, co se počítá do limitu pro osvobození nebo jak funguje časový test. Dnes se zaměříme hlavně na podrobnosti týkající se určení pořizovací ceny a směnného kurzu. Stále zůstáváme u fyzických osob, které nevedou účetnictví a nezahrnuly cenné papíry do svého obchodního majetku. Autorkou textu je Lucie Kretková, daňová poradkyně advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík.

Zdroj: Shutterstock