Air Bank rozšiřuje aplikaci o investice do půjček Zonky

Investice prostřednictvím služby Rentiér od platformy Zonky jsou nově dostupné také přímo přes Air Bank. Zájemci si mohou službu sjednat a využívat v mobilní aplikaci My Air. Zatím jde o pilotní provoz pro vybranou skupinu klientů, zapojit se však mohou i další zájemci, kteří pošlou zprávu ze svého internetového nebo mobilního bankovnictví.

Produkt Rentiér pro individuální investory představila platforma Zonky v listopadu 2019. Funguje na bázi P2P půjček a aktuálně očekává hrubý roční výnos (bez započtení vstupního poplatku a před případným zdaněním) 3,55 %. Oproti samostatným investicím do půjček se snaží minimalizovat riziko automatickým rozložením do několika stovek úvěrů napříč celým portfoliem Zonky.

„Integrace Zonky Rentiéra pro nás představuje atraktivní obohacení investičních možností klientů, které plánujeme rozšiřovat i do budoucna,“ říká Filip Zavřel, vedoucí oddělení Každodenní finanční služby Air Bank. Klienti uvidí v aplikaci nejen přehled svých investic prostřednictvím služby Rentiér a jejich zhodnocování v čase, ale prostřednictvím aplikace do ní mohou také kdykoliv investovat další peníze.

Propojení aplikace My Air a služby Zonky Rentiér mohou využít jak klienti, kteří si službu sjednají nově, tak klienti Air Bank, kteří už Zonky Rentiéra využívají. Ostatní parametry služby Zonky Rentiér zůstávají ve všech bodech stejné jako při sjednání přímo přes Zonky – tedy i vstupní investice aspoň 50 tisíc korun.

Čerstvé propojení do aplikace My Air je jedním z důsledků loňského začlenění platformy Zonky (respektive společnosti Benxy jako jejího provozovatele) pod Air Bank. Obě společnosti patří společně s Home Creditem do skupiny PPF.

Ke konci loňského roku měla Zonky celkem 42 805 investorů a 42 654 vypůjčovatelů. Hospodářský výsledek zatím samostatně nezveřejnila. Za rok 2019 skončila Zonky ve ztrátě 365 milionů korun, o rok dřív to bylo 272 milionů.

Petr Kučera Autorsky se zaměřuje na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ještě víc než paragrafy ale miluje média. Byl šéfredaktorem České informační agentury... Další články autora.