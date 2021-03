Soud jako byznys. Pojďme vyhrát spor

Dočkat se v Česku spravedlnosti trvá, stojí to peníze a výsledky jsou nejisté. Do sporů se ženou leda notoričtí sudiči, pro které je to sport. A teď také lidé, kteří dokážou soudní při vidět skrz byznysové brýle. Vyhledávají možné spory s vysokým potenciálem zisku a vedou je na vlastní náklady výměnou za podíl z vysouzeného odškodného. Takzvané litigační investování nebo litigační financování dělá i společnost LitFin Maroše Kravce.

Maroš Kravec Zdroj: Archiv MK Narodil se v Košicích, je mu 31 let. Vystudoval právo v Manchesteru a na Lundské univerzitě ve Švédsku. Předtím, než založil společnost LitFin, pracoval mimo jiné jako projektový ředitel britské developerské společnosti, kterou spoluzaložil.

Máme jedny z nejvyšších soudních poplatků v Evropě, spory se vlečou. Nejsou to z pohledu litigačního investování nevýhody?

Česko, Slovensko a obecně země střední a východní Evropy jsou v tomto ohledu komplikovanější. Soudnictví je pomalé, výsledky se hůře predikují. Mnoho soudců nehledá správné rozhodnutí, interpretují zákon formalisticky, jen aby měli kauzu co nejrychleji ze stolu. Řada advokátů končila školu před rokem 1989. Těžko od nich čekat advokacii 21. století. Nám to do jisté míry pomáhá, o to víc se lidé i firmy bojí dávat do sporů vlastní peníze a riskovat nejistý výsledek. Ale pokud byste se mě zeptala, jestli bych uvítal funkční, efektivní, spravedlivý a transparentní soudní systém i za cenu toho, že budu mít méně byznysu, tak rozhodně ano.

Vy se ale nezaměřujete jen na Česko či Slovensko…

Na českém a slovenském trhu jsme doma, od začátku ale byl náš cíl být průkopníky litigačního financování v celém regionu střední a východní Evropy, kde byla obrovská mezera na trhu. Zajímavé je pro nás i Německo jakožto bohatý trh se soudnictvím na vysoké úrovni, a tím pádem i dobrou predikovatelností výsledků. Nejsme ale omezeni hranicemi. Právě teď máme velké kauzy u belgických a nizozemských soudů. Financujeme žaloby proti velkým evropským korporacím, kde nezáleží na tom, jestli je konkrétní klient Španěl, Polák, nebo Ital, protože my ty nároky uplatňujeme stejným způsobem.

A vaše odměna?

V závislosti na typu a parametrech sporu se pohybuje mezi 20 a 30 procenty vymožené částky. Když to nevyjde, nedostaneme nic.

To si musíte pečlivě vybírat.

Předně to musí být dobrý spor. Musí tedy být velká šance na úspěch, řekněme 70 procent a víc. Musí to pro nás být akceptovatelné morálně i politicky. Věci, které neladí s naším etickým kodexem, nebereme. A takových bylo už strašně moc. Protistrana musí být solventní. Poměr nákladů k celkové výši nároku musí být minimálně jedna ku deseti. Aby se investovaný milion při naší odměně zhodnotil alespoň dvojnásobně.

Do kolika sporů už vaše společnost investovala?

Zatím do patnácti tuzemských i zahraničních kauz. Dvě už jsou uzavřené, třináct právě běží a další jsou ve fázi přípravy.

A typově? O co v těch sporech jde?

U těch, kde je pouze jeden žalující, jsme vázáni k mlčenlivosti. Financujeme ale i hromadné žaloby, velké mediálně známé kauzy, kde máme v rámci jednoho sporu stovky klientů. Například hromadnou žalobu proti kartelu prodejců kamionů u nizozemského soudu. Na Slovensku proti kartelu prodejců volkswagenů. V Německu pomáháme získat zpět ztracené investice do fintechové společnosti Wirecard, která nedokázala vysvětlit, kam se poděly dvě miliardy eur, co měla mít na účtech. V Belgii zajišťujeme, aby obchodníci získali spravedlivé vyrovnání za neoprávněné poplatky od společností MasterCard a Visa. Tam jsou mezi poškozenými celé nadnárodní řetězce potravin, drogerií a tak dále. Financujeme i žalobu proti českému státu, za provozovatele solárních elektráren, kteří byli kvůli chybné implementaci evropské směrnice neprávem nuceni hradit recyklační poplatky.

Můžete některou z kauz popsat podrobněji? O co jde třeba u těch prodejců kamionů?

Největší výrobci – Daimler, Volvo, Renault, DAF, Iveco, MAN – se domluvili, za kolik budou své vozy prodávat. Čtrnáct let ovládali zhruba 92 procent trhu. Evropská komise jim dala pokutu přes 3,8 miliardy eur a my teď v Nizozemsku financujeme hromadnou žalobu, v tuto chvíli už za zhruba 150 milionů eur. Až do července se k ní můžou přidávat další poškození. Právo na odškodnění mají firmy, organizace i fyzické osoby, které od roku 1997 zakoupily na evropském území nákladní vozy nad šest tun. I když kupovaly od výrobce mimo kartel, protože kartelová dohoda v důsledku ovlivnila ceny všech nákladních vozů na trhu.

Jak vysokou kompenzaci můžou poškození žádat?

Mají nárok na rozdíl mezi cenou, kterou reálně zaplatili, a tou, která by jim byla účtována, nebýt nelegální kartelové dohody. Vozy podle analýz přeplatili o deset až dvacet procent a nárok mají i na úroky z odpovídajících částek. Průměrná kompenzace za jeden vůz bude kolem deseti tisíc eur.

Stane se, že tažení v – jak říkáte – dobrém sporu zatouží financovat i někdo jiný?

Litigační financování se zrodilo zhruba před dvaceti lety v Austrálii, odkud se postupně šíří. V USA nebo Velké Británii je trh už etablovaný. Ve střední a východní Evropě ale není skoro nikdo, kdo by byl schopen komplexně zajistit financování velkých sporů. Občas si nějaký maličký advokát řekne, že by to mohl být dobrý byznys, zkusí nashromáždit klienty pro hromadnou žalobu a sám je i zastupovat. V praxi pak nemá kapacitu ani zdroje, aby to mohl dotáhnout do konce. My spolupracujeme se špičkovými advokátními kancelářemi, které mají zkušenosti s velkými kauzami. A disponujeme finančními prostředky, abychom mohli zaplatit externí analýzy a podobně. Například případ Wirecard má očekávané náklady sedm až deset milionů liber. Kam jde takovou kauzu bez dostatečných zdrojů dotáhnout?

Spíš než na konkurenci narážíme na neochotu některých potenciálních klientů do toho sporu s námi jít. Což je spojeno s jistou neznalostí věci v našem regionu.

V jakém smyslu?

Přijdeme za potenciálním klientem, ať už poškozeným spotřebitelem, nebo celou korporací, a řekneme mu: Máš dobrý spor, který ti zafinancujeme, nic neriskuješ, věnuj se svému byznysu a my si vezmeme odměnu jen v případě, že vyhraješ. A v našich končinách se občas stane, že dotyčný začne přemýšlet, jestli to pro něj není nevýhodné. Je to paradoxní, doteď o kauze ani nevěděl, a tudíž byl na nule. Uvažuje, jestli se do toho nemá pustit raději sám, respektive s vlastním najatým právníkem. V takových případech nic nezmůžeme. Ale negativa sólo postupu už jsem vyjmenoval, snad kromě toho, že advokát si své hodinové sazby naúčtuje i v případě nezdaru. Na rozdíl od nás.

LitFin Capital Společnost se specializuje na financování soudních sporů. Hradí veškeré náklady žalobce související se sporem výměnou za dvaceti- až třicetiprocentní podíl z vysouzené či smírně dohodnuté částky. Od svého vzniku v roce 2018 investovala do 15 tuzemských i zahraničních soudních sporů s celkovými nároky přes miliardu eur.

Vy investujete do soudních pří a jiné subjekty zase investují do vás. Kdo jsou vaši investoři?

Společnost LitFin Capital funguje jako alternativní fond, prostředky můžeme přijímat od kvalifikovaných investorů. Zájem investovat už projevily fondy, společnosti i bonitní jednotlivci. Každopádně jsou to vždy takzvaní kvalifikovaní investoři a minimální investice je jeden milion korun. Někteří investují do celého našeho portfolia, tedy konzervativněji, s návratností nějakých 10 až 12 procent ročně. Jiní volí investici do konkrétního sporu. Pak můžou víc získat, ale samozřejmě také o celou investici přijít.

Na podzim jsme získali pět milionů eur od skupiny Pale Fire Capital podnikatelů Jana Barty, Dušana Šenkypla a Davida Holého. Nejde jim jen o to, že my máme takzvaný blue ocean business, s minimem konkurence a možností extrémně rychle růst. Záleží jim i na vymahatelnosti a dostupnosti práva pro individuální poškozené. To máme společné, potřebujeme v tom, co děláme, vidět hlubší smysl. A jejich investice nám umožní ještě rychleji přibírat další kauzy v celé Evropské unii, rozšířit záběr.

V budoucnu může jít LitFin dvěma směry. Buď budeme fungovat jako klasický fond pro investory, nebo do toho budeme dávat téměř výhradně jen vlastní peníze. Aktuálně máme zafinancované spory v objemu přes miliardu eur. I když se nám podaří vyhrát jen část z nich, naše odměna nebude úplně malá.

