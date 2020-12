Investice s vůní benzinu. Veteráni očima expertů

Krize roku 2008 vystřelila ceny automobilových veteránů vzhůru. Udělá korona to samé? Jak investovat do starých aut a pro koho taková investice vlastně je?

Možná právě vy nebudete souhlasit, ale peněz je! Letos jich přibývá zvlášť rychle a přirozeně tím ztrácejí na hodnotě. Lidi se rozhlížejí, kam s nimi, než je inflace docela rozředí. Po klasice – akciích, dluhopisech, nemovitostech a zlatu – přicházejí stále častěji na chuť alternativnímu investování. Minulou krizi mezi jinými vyhrál i ten, kdo zainvestoval do automobilových veteránů. Přichází s koronakrizí znovu čas, kdy se staré káry skokem zhodnotí?

Možné to je. Ale určitě to chce mít znalosti. Nebo někoho, kdo je má. Na něco stačí selský rozum – že se vyplatí hledat vůz pokud možno v původním stavu, ideálně s dobře dokumentovanou historií. Že cenu potenciálně zvedá úspěšná závodní minulost nebo spojení s významnou osobností. Jenže před nákupem je potřeba udělat zevrubnou prohlídku a kontrolu. Pokud se rozhodnete odlehčit kontu investicí do čtyřkolého šviháka, nespoléhejte na vlastní úsudek a přizvěte si experta. A pokud nemáte na účtu dost nul, případně místo v garáži, je tu možnost investovat do veteránů prostřednictví fondů. Tam by měl být expert v ceně.

Martin Tománek

analytik finanční skupiny Partners

V souvislosti s koronakrizí může cena automobilových veteránů vzrůst podobně, jako to bylo při poslední hospodářské krizi… ale také nemusí. Nedoporučil bych určitě kupovat staré auto jen kvůli očekávanému zhodnocení. Jde o investici vhodnou pro ty, kteří mají k veteránům a vůbec k automobilům hluboký vztah.

Výhody takové investice jsou zřejmé. Je na ni moc hezký pohled a víkendová projížďka jistě potěší. Kdo by se nechtěl svézt třeba ve Fordu Mustang Fastback z roku 1968 nebo ve starším Porsche 911, ještě se vzduchem chlazeným motorem?

Stejně tak jsou ale patrné nevýhody. Je to nemalá investice, která vyžaduje nezanedbatelné průběžné náklady. A nikdy nemůžete eliminovat riziko, že koupíte auto, které v budoucnu výrazně ztratí na popularitě, a tudíž i ceně. Pro vážné zájemce bych doporučil knihu Drop, Throttle, Oversteer od Jasona Payntera.

Lukáš Kovanda

hlavní ekonom Trinity Bank

Investice do veteránů jsou vhodné pro lidi, kteří už mají dost peněz investováno jinde. Mají vlastní nemovitost, významnější sumu v akciích a dluhopisech, eventuálně ve zlatě nebo bitcoinu. A pak je tu druhá nutná podmínka. Musí jít o nadšence do veteránů. Bez nadšení si nelze vybudovat dostatečné odborné znalosti a síť kontaktů v branži. A bez nich se člověk může moc snadno spálit.

Bez nadšení lze investovat do realit nebo akcií, kde není potřeba tak specifické expertizy a znalosti svébytného prostředí. Alternativní investování typu automobilových veteránů žádá „něco víc“. Centrální banky ovšem zaplavují svět levnými penězi a lze předpokládat, že i ceny veteránů se v bublině z těchto levných peněz nafouknou. Takže tak podrobné znalosti jako dřív už nejsou třeba. Do veteránů dnes může s úspěchem investovat mnohem méně poučený člověk než dřív. Komu není shůry dáno, v apatyce sice nekoupí, ale tiskárna dolarů nebo eur jménem centrální banka apatyku zastoupí.

Radovan Blažek

ředitel služby Swiss Life Premium

Při investici do veteránů jde vždycky především o emoce. A dlouhodobý investiční horizont. Jako investiční poradce a vlastník veterána doporučuji v prvním kroku nákup vlastního automobilu. Pokud nemáte volné miliony pro akvizici ikonických vozidel typu Ferrari, MB SL 300 z 60. let, Porsche 911 ze 70. let a podobně, doporučuji kvalitní youngtimer v dobrém technickém stavu, s příběhem a nízkým počtem najetých km, jako třeba MB SL 500 z 90. let.

Co se fondů týče, doporučuji zaměřit se na ty s dlouhou historií, prokazatelnými výnosy, kvalitní investiční komisí a silným zázemím – vlastní garáže, dílny, široké portfolio nabízených vozidel, vlastní renovace a řada úspěšných prodejů v minulosti. Když se k tomu přidá možnost osobně hovořit se zakladateli fondu, možnost „osahat“ si jeho podkladové aktivum, pak jste na správné adrese.

Vojtěch Dobeš

motoristický novinář

Investice do klasických aut je (stejně jako jakákoliv jiná sběratelská investice) vhodná jen pro lidi, kteří jim rozumějí a mají z jejich vlastnictví radost. Pravděpodobnost, že na klasickém voze třeskutě vyděláte, je dnes, kdy se z takových investic stala móda, už minimální. Správně vybrané klasické auto, zvláště pak nějaké, které se klasikou teprve stává, pořád může být dobrou investicí, ale musíte vědět, jaké vybrat. Nejen model a ročník, ale i stav. Když se ze zachovalého originálu vyklube kus na renovaci, je z investice černá díra na peníze. Navíc musíte počítat s tím, že vás provoz takového auta bude něco stát. Pokud berete garážování, běžnou údržbu a podobné náklady jako cenu utracenou za provozování svého koníčka, kterému byste se chtěli věnovat i tak, může investice vyjít dobře, protože mnoho aut skutečně na ceně roste. Taková, aby se vyplatila i po započítání nákladů, jsou ale velmi vzácná.

Štěpán Křeček

hlavní ekonom BH Securities

Koronavirovou krizi státy řeší měnovými a rozpočtovými stimuly, pumpují do ekonomiky peníze. Podstatná část těchto peněz skončí v různých typech aktiv. To se pochopitelně nevyhne ani raritním vozům: jejich ceny už vzrostly a pravděpodobně v tom budou pokračovat.

Raritní vozy dokážou investorům přinášet vysoce nadstandardní zhodnocení při akceptovatelné míře rizika. Navíc je to typ investice spojené se spoustou emocí a zážitků. Do raritních aut ale není dobré investovat první vydělaný milion. Je to alternativní investice, pro lidi, kteří chtějí rozšířit a diverzifikovat svá portfolia.

Většina automobilů časem ztrácí na hodnotě. Vybrat, které na hodnotě získají, není jednoduché. Výjimečnost sběratelsky ceněných automobilů může být daná třeba omezenou mírou produkce nebo špatnou dostupností. Podpořit ji může závodní nebo jiná zajímavá historie. Na vyhledávání investic do raritních automobilů se specializuje například náš fond Engine Classic Cars. V Česku je unikátní, doporučuji seznámit se s jeho fungováním.

