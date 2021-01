Kam s penězi? Zkuste vydělat na fakturách

Kolik jako investor můžu vydělat?

Roční výnos z toho, že někomu profinancujete fakturu na Zalep.to, se pohybuje od čtyř do čtrnácti procent. Záleží na délce splatnosti faktury – nejčastěji bývá od dvou do šesti měsíců – a na rizikovosti toho, kdo má fakturu zaplatit. Z výnosu si strhneme deset procent za svou práci a za zprostředkování. Pro investory je to vhodný doplňkový produkt s krátkou splatností a s vysokou likviditou. V době, kdy jsou úrokové sazby v ekonomice u nuly, je to vhodná příležitost k diverzifikaci portfolia.

Milan Cerman Zdroj: Akcenta Předseda představenstva a generální ředitel společnosti Akcenta CZ.

Narodil se v roce 1974. Do světa financí vstoupil v roce 1994.

Na řídicích funkcích prošel několik bankovních institucí, až se v roce 2007 na pozici ředitele divize Dealing v eBance rozhodl pro přestávku a začal se naplno věnovat svému koníčku, kterým je létání. Do roku 2009 tak pracoval jako kapitán privat jetů u společnosti Silesia Air.

Naplno se do finančního sektoru vrátil v roce 2010, kdy kývl na nabídku společnosti Akcenta CZ. Dokončil transformaci z rodinné na manažersky řízenou firmu a věnoval se expanzi na další zahraniční trhy ve střední Evropě a rozšíření produktové nabídky.

A co rizika? Jak prověřujete faktury, které na tržiště pouštíte?

Nabízíme faktury klientů Akcenty, kteří s námi už nějakou dobu obchodují. Známe jejich transakční chování, známe jejich historii. Díváme se také na to, komu fakturují. Máme tedy skóringový model, který nám měří riziko a určuje rating jednotlivých faktur. Podle toho pak stanovujeme úrokové sazby, se kterými je investorům nabízíme. Myslíme si, že naše výhoda proti konkurenci, u které je investice do faktur jediný byznys, je právě to, že nabízíme faktury od podnikatelů a firem, se kterými máme dlouhodobější vztah. Víme, že mají peníze. Budu-li mít klienta, který má deset odběratelů, a zčistajasna by se objevila faktura od nového odběratele, která by do jeho historie nepasovala, tak bychom ji odmítli. Eliminuje se tím třeba riziko falešných faktur, které se v tomto oboru také mohou objevovat.

Co když odběratel nakonec nezaplatí?

Pokud by byla faktura nesplatná, třeba kdyby odběratel zkrachoval, musí peníze investorovi vyplatit firma, která ji vystavila.

A kdyby se k tomu neměla?

Pak investorům nabídneme pomoc při řešení.

Jaká je minimální výše investice? Musím vždycky „koupit“ celou fakturu, nebo se na ně investoři skládají?

Investor vždycky kupuje „celou“ fakturu. Takže minimální výše investice závisí na tom, jaké faktury u nás právě jsou k dispozici. Pohybujeme se minimálně v řádech desítek tisíc korun. Vzhledem k tomu, jaké je složení našich klientů, míříme především na investory, kteří budou ochotni investovat v řádech aspoň stovek tisíc korun. Může to být klidně někdo, kdo byl zvyklý peníze dávat na termínované vklady a v době nízkých úroků hledá vyšší výnos. Ale primárně cílíme na zkušenější a movitější investory, kteří cílí na prémiový výnos, jaký jinde nedostanou. Nechceme konkurovat platformám jako Zonky nebo Bondster, kde se investuje i v řádech stokorun. To by náš byznys zdržovalo.

Zalep.to teď pod Akcentou funguje v pilotním provozu. Kdy službu spustíte naostro?

Pilotní provoz finišuje, po svátcích tržiště otevřeme.

Jaké plány s novou službou máte? S jakým objemem obchodů počítáte v roce 2021?

V roce 2021 plánujeme profinancovat faktury přibližně za sto milionů korun. Určitě službu chceme také rozšířit na další trhy, kde Akcenta působí. Dnes Zalep.to nabízíme pouze v Česku a proplácíme pouze korunové faktury. Velmi brzy službu doplníme o faktury v dalších měnách a příští rok chceme produkt rozšířit nejdřív na Slovensko a pokračovat budeme Polskem, Maďarskem a Rumunskem.

Proč se firma, která se zaměřuje na zahraniční platby nebo zajišťování kurzového rizika pro firmy, rozhodla vstoupit do faktoringu?

Naši klienti o to měli zájem. Pokud malé a střední firmy čelí velkým a silným odběratelům, perou se s dlouhou dobou splatnosti. Přitom jsou to firmy citlivé na cash flow a potřebují likviditu, aby peníze mohly „točit“ ve svém podnikání. To jim naše novinka umožní. Místo, aby na peníze čekaly třeba i půl roku, dostanou se k nim i do pěti dnů.

Kolik za to zaplatí?

Dvě až čtyři procenta hodnoty faktury. Je to cena, která odpovídá podmínkám na trhu. Takovou cenu má běžně i skonto, které si firmy mezi sebou domlouvají při zkrácené době splatnosti. Ne každý odběratel ale na takovou dohodu přistoupí. Našimi klienty, pro které Zalep.to typicky je, jsou například dopravci, které si objednávají velké nadnárodní korporace. Poskytujeme faktoring ale také třeba firmám z oblasti malého přesného strojírenství, které vyvážejí do zahraničí. Věříme zkrátka, že pro tuhle službu máme klienty. Jen v Česku to jsou desítky tisíc podnikatelů a firem, se kterými už delší dobu spolupracujeme.

Akcenta se zaměřuje hlavně na směnu peněz a platební styk. Můžu přes vás do měn i investovat?

Můžete si u nás zahraniční měny koupit, můžete je u nás i prodat, ale nejsme obchodník pro „sázky“ na měnovém trhu. Naším cílem je poskytnout klientům rychlý a levný platební styk pro pokrytí jejich reálných potřeb, které vyplývají z předmětu jejich podnikání.

Co nejčastěji pro svoje klienty, tedy pro malé a střední firmy, děláte?

Prodáváme jim zahraniční měnu, se kterou platí tam, kde nakupují. A naopak kupujeme od nich zahraniční měny, které utržily za prodej svých služeb či výrobků. Když například někdo prodává svůj finální výrobek do Německa a zároveň má nějaké subdodávky z Číny, my převedeme eura, která inkasoval, na jüany, kterými zas zaplatí za objednané zboží. Další naší běžnou službou je rychlá realizace zahraničních plateb a také měnové zajištění. Zvlášť menší klienty se snažíme i v tomto směru edukovat, vysvětlit jim, proč je to důležité. Velmi častý je případ, že jim měnové zajištění zatím ještě nikdo nenabízel.

Proč by je to mělo zajímat?

Letos je to zvlášť aktuální. Od jara jsou trhy kvůli covidu extrémně rozhýbané. Týká se to všech měn. V takovém čase hrají zajišťovací obchody velkou roli. Většina firem zná své náklady, vědí, v čem jsou denominovány. Pokud vám ale koruna kolísá v kurzu od 27,5 do 25,5 za euro, jak to bylo letos, tak to pro vás za každý tisíc inkasovaných eur může znamenat rozdíl dva tisíce korun. Zejména když podnikáte v oboru s malou marží, může to pro vás být významná částka.

Jak to konkrétně vypadá? Domluvíte se s firmou, že na příštího půl roku má u vás pevně daný kurz, se kterým může počítat pro všechny transakce?

Ano, tak to funguje. Čas zajištění se v poslední době prodlužuje. Ještě třeba před dvěma roky jsme typicky zajišťovali na tři až šest měsíců, roste ale zájem o dlouhodobější zajištění. Dneska bude průměr mezi půl rokem a jedním rokem. Naše rada je nezajišťovat si sto procent předpokládaného objemu obchodů na celé období, ale zajistit si třeba 80 procent objemu v horizontu do půl roku, 60 procent toho, co mám v horizontu půl roku až rok, a třeba 30 procent toho, co vidím v horizontu rok až dva roky dopředu.

Proč je dobré to takhle škálovat?

Protože se třeba může něco stát a vy těch obchodů nakonec nebudete mít tolik. Nebo se může změnit cena vstupů. Pokud by se něco výrazně změnilo, mohlo by velké zajištění být přítěží.

Jak se na zajištění proti kurzovému riziku vydělává?

Naši klienti na zajištění vydělávají hlavně jistotou, klidným spánkem. Také se neptáte, jak jste vydělal na tom, že jste se pojistil. My vyděláváme marží na směnném kurzu, stejně jako u spotových operací, a ta je minimální. S obchody není spojen žádný poplatek.

Loni jste udělali obchody za 180 miliard korun. Porostete letos výrazně, když jsou měny rozkolísané?

Konkrétně v zajištění rostou významně částky i procento klientů, kteří ho využívají. Letošní rok bude pro Akcentu stoprocentně rekordní a myslím si, že se dostaneme přes 200 miliard korun a budeme výrazně ziskoví.

