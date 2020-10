Každý si může koupit kousek takového auta a zhodnotit úspory

„Největší chyba je začít investovat pozdě,“ říká Radim Krejčí, šéf investiční platformy Portu. Krize, včetně té současné, jsou podle něj dobrou příležitostí se do toho pustit.

Projekt Portu, zastřešený finanční skupinou Wood & Company, spouštěl Radim Krejčí na jaře 2018. Jedná se o první českou online investiční platformu typu robotického poradce. Inspirací jí byly podobné nástroje v Americe a západní Evropě.

„Lidem leží na běžných bankovních účtech biliony korun, které tam ztrácejí na hodnotě. Smysluplně investovat přitom lze už od tisícovky měsíčně. Hledal jsem způsob, jak lidem zpřístupnit zajímavé investiční nástroje, dělat to nízkonákladově a dosahovat co nejvyšších zisků,“ říká Krejčí.

Dnes má Portu 17 tisíc registrovaných uživatelů. Na koho cílí?

Na každého, kdo chápe, že kapitálové trhy nabízejí v dlouhém časovém horizontu zajímavé výnosy, ale zároveň bere, že je s takovou investicí spojené i určité riziko. Podmínkou není konkrétní výše volných prostředků, i když ty jsou samozřejmě v nějaké míře nezbytné. Necílíme úplně na investory, kteří chtějí na burze spekulovat s vysokou mírou rizika. Nabízíme takzvanou pasivní formu investování. Zaměřujeme se na nízkonákladové a zároveň diverzifikované investice, především do burzovně obchodovatelných fondů ETF, které mají v portfoliích akcie, dluhopisy, komodity a další aktiva.

Radim Krejčí Zdroj: Portu Narodil se v roce 1975. Vystudoval VŠE v Praze. Před nástupem do investiční skupiny Wood & Company pracoval například ve společnosti Patria Online, kterou opouštěl z pozice předsedy představenstva. Později se podílel na vzniku crowdinvestiční platformy Fundlift a online směnárny RoklenFx pod hlavičkou finanční skupiny Roklen.

Vaším klíčovým produktem je portfolio na míru. Jak funguje?

Zájemce nejprve vyplní investiční dotazník. Na jeho základě mu Portu sestaví nejvhodnější formu investice, aby odpovídala jeho možnostem, cílům, potřebám a také pro něj přijatelné míře rizika. Vše probíhá automatizovaně, o investici se stará robotický poradce. Průběžně vyhodnocuje, jestli konkrétní portfolio odpovídá předem stanoveným parametrům. Pokud se od nich vychýlí a stane se třeba příliš rizikovým, investice se přesune do méně rizikových aktiv. Hodnota portfolia se denně přepočítává podle tržní hodnoty jednotlivých cenných papírů. Klient má o všem průběžný přehled, ale zároveň si nemusí dělat žádné starosti.

Kolik to stojí?

Portu si za správu investic účtuje jediný poplatek, a sice jedno procento z roční hodnoty investice. Odvádí se po dvanáctinách každý měsíc.

Jaký můžou klienti očekávat výnos a s jakými riziky naopak musí počítat?

Pokud budete prostřednictvím ETF investovat třeba deset nebo dvacet let, můžete očekávat výnos 8 až 10 procent ročně, což je průměrný dlouhodobý růst akciových trhů. Může to být více, může to být méně. Rizika tu samozřejmě jsou. V Portu se snažíme většinu z nich eliminovat či snížit. A to především diverzifikací – nakupujeme globální ETF s širokou škálou podkladových aktiv. Máme i efektivní nástroje, jak korigovat měnové riziko. Méně rizikové jsou obecně konzervativnější investice, s menším podílem akciové složky, a naopak větším podílem složek dluhopisových či komoditních. U nich ale lze čekat nižší výnosy, například 5 až 6 procent ročně.

Investiční platforma Portu.cz Za projektem Portu (zkratka z anglického slovního spojení „portfolio for you“) stojí finanční skupina Wood & Company. Platforma byla spuštěna na jaře 2018. Jejím hlavním produktem jsou investiční portfolia na míru, složená primárně z burzovně obchodovaných fondů ETF.

Při investici na několik let se dá zpočátku nastavit portfolio agresivněji a časem přejít na konzervativnější strategii – aby v závěru, kdy už klient plánuje peníze vybrat, nehrozil nějaký radikální propad.

Hrozí, že jako klient přijdu o všechno, co investuji?

Toto riziko je v podstatě nulové. Skrze ETF drží klienti tisíce různých akcií. A ty by najednou musely ztratit veškerou hodnotu. Dovedete si představit, že by společnosti Apple, Tesla, IBM a tak dále byly najednou úplně bezcenné? A i kdyby se to jedné z nich stalo, klienti mají v portfoliu mnoho dalších firem.

Při několikaletém investování samozřejmě můžou přicházet výkyvy. Stává se, že trhy vlivem nějaké krize krátkodobě klesnou třeba o 40 procent. Propady v cenách aktiv nejsou ničím výjimečným. V takových případech ale doporučujeme nezpanikařit, peníze nevybírat a počkat, až hodnota zase poroste.

Vysledovali jsme mimochodem, že investor vyčkávající na nejvhodnější dobu a stále odkládající začátek investování ve výsledku vydělá méně než ten, který začne dřív a jeho dlouhodobá investice nějakou tu recesi překlene. Už jsme viděli řadu krizí, ekonomika se po nich vždycky zase nastartovala a firmy opět rostly.

Jak ovlivnila váš byznys a chování klientů pandemie?

V první fázi nastala mezi klienty lehká panika, která se samozřejmě projevovala i na kapitálových trzích. Značně oslabila česká koruna, což s investicemi okamžitě hýbá. Ale klienty se nám dařilo uklidňovat a přesvědčit je, že pokud mají nastavený investiční plán třeba na pět nebo deset let, mají se ho držet a peníze nevybírat. Po prudkém propadu na začátku roku šly trhy do měsíce opět nahoru. Pro toho, kdo nezpanikaří, může být krize naopak příležitostí rozšířit investiční portfolio o aktiva, jejichž hodnota dočasně klesla. Mnozí naši klienti postupovali právě takto, během března jsme zaznamenali rekordní objem vkladů. Obecně pro nás bylo výhodou, že jsme zcela online. Hůř na tom asi byly investiční společnosti s kamennými pobočkami.

Jak fungují vaše dětské účty a tematické investování?

Rodiče prostřednictvím účtu pro děti investují za své potomky na podobném principu, jakým funguje portfolio na míru. Platí ale nižší poplatek za správu, konkrétně 0,25 procenta ročně z hodnoty investice. Zkušenější dlouhodobí investoři pak můžou využít službu Portu strategie a zainvestovat podle osobního vkusu do oblastí, kterým sami věří. Pokud ale nějaký klient nemá dostatečné znalosti a zkušenosti, což se ukáže při vyhodnocení dotazníku, Portu mu tuto formu investování neumožní, je to příliš riskantní.

Na konci loňského roku jste přidali další produkt, a to Portu Gallery, kde můžou lidé investovat do vzácných sběratelských předmětů…

V galerii máme například hudební nástroje, luxusní hodinky a historické vozy, vzácné poštovní známky, drahý alkohol. Výběr je veliký a postupně jej rozšiřujeme. Zdaleka ne každý si může pořídit do garáže luxusní Ferrari za patnáct milionů korun a čekat, než jeho hodnota ještě vzroste. A i kdyby, znamenalo by to starosti s uskladněním, zabezpečením proti krádeži, pojištěním, servisem a nakonec i samotným prodejem. Díky Portu Gallery si každý může koupit alespoň kousek takového vozu a pokusit se tak zhodnotit své úspory.

Zdroj: Portu Gallery

Na který předmět ve sbírce sázíte vy?

Společnost Wood & Company musí každý sběratelský kousek nejprve vybrat a koupit, pak ho vystavíme a teprve potom se můžou se svými investicemi přidat klienti. Výběrem je pověřena speciální investiční komise, takže věříme všem vystaveným věcem. Sám v nich mám své peníze. V poslední době mě zaujaly například sudy vzácné 23leté skotské whisky Caperdonich. Zkušenost říká, že její hodnota v příštích letech poroste. Jedná se ale o alternativní formu investic, vhodnou především k rozšíření investičního portfolia. Rozhodně by to pro nikoho neměl být hlavní investiční nástroj, do kterého vloží většinu peněz.

Zdroj: Portu Gallery

Rozhovor vyšel v říjnovém čísle časopisu Finmag.