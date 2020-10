Colosseum má po změně majitele nového šéfa

Novým ředitelem a předsedou představenstva obchodníka s cennými papíry Colosseum se stal Pavel Fuchs. Ve funkci nahrazuje Štěpána Pírka, který nedávno prodal většinový podíl ve firmě Josefu Eimovi a Radku Stachovi. Pírko tak z firmy definitivně odešel a bude se věnovat jiným aktivitám.

Colosseum se dlouhodobě specializuje na obchodování s finančními deriváty a komoditami. Záměrem stávajícího vedení je rozšířit nabídku poskytovaných produktů a rozvinout další služby zejména v oblasti správy majetku.

„Úspěch ve změně strategie je již vidět v letošním více jak čtvrtmiliardovém nárůstu vkladů do ETF produktů či ve spolupráci s nemovitostním fondem NEMO. V podobném směrování bychom rádi pokračovali i nadále s cílem se do tří let stát předním obchodníkem s cennými papíry v České republice, zaměřeným na dlouhodobou správu prostředků našich klientů,“ říká nový předseda představenstva.

Zdroj: Linkedin

Fuchs je absolventem Masarykovy univerzity a celý svůj profesní život pracoval na kapitálovém trhu. Praxi v oblasti obchodování s cennými papíry má od roku 1996, od kdy pracoval v pozici makléře v různých společnostech. Působil v Komisi pro cenné papíry a následně byl například členem představenstva a náměstkem generálního ředitele v České pojišťovně, Chief Investment Officer pro CEE v Generali PPF Holdingu, byl místopředsedou představenstva v PPF bance s odpovědností za řízení rizik a v současné chvíli je předsedou představenstva a spolumajitelem společnosti Proton investiční společnost.

Společnost Colosseum byla založena v roce 1997. Pírko byl majoritním akcionářem od roku 2012, kdy odkoupil podíly dvou společníků a stal se předsedou představenstva. Colosseum za loňský rok bylo v zisku 2,3 milionu korun.