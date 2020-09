Expobank začala prodávat investice od Portu

Expobank od začátku září prodává investice od českého start-upu Portu, který patří do skupiny Wood & Co. Ten pomocí algoritmů investuje peníze do různých ETF fondů na základě údajů z investičního dotazníku.

Klienti Expobank mohou přes Portu investovat přes internetové bankovnictví. Poplatek je stejný jako Portu běžně vybírá. Tedy jedno procento ročně z peněz pod správou. Minimální investice dělá 1000 korun.

Expobank už přes internetové bankovnictví prodává kryptoměny nebo zlato. Portu má nabídku sjednocenou pod bezplatným Neo účtem dále zatraktivnit.

Portu vzniklo v roce 2018 a v současné době s ním investuje více než 16 tisíc lidí.

Zdroj: Expobank

