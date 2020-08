Kovanda mění působiště. Je hlavním ekonomem Trinity Bank

Lukáš Kovanda je nově hlavním ekonomem české banky Trinity Bank.

Jeho úlohou je především vyhodnocování investičních příležitostí a podílení se na rozhodnutích týkajících se dalšího rozvoje a směrování Trinity Bank. Bude se podílet i na další expanzi společností ze skupiny Radomíra Lapčíka, který je zakladatelem Trinity Bank.

Kovanda, který naposledy působil v roli hlavního ekonoma Czech Fund ze skupiny DRFG, je členem Národní ekonomické rady vlády. Současně působí jako seniorní socio-ekonomický analytik při OSN. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze. Je také členem vědeckého grémia České bankovní asociace. Kovanda je také spoluzakladatelem Institutu ekonomického vzdělávání, který pořádá Ekonomickou olympiádu pro studenty středních škol.

„Příležitost podílet se na dalším rozvoji a budování české banky mě nesmírně zaujala a na spolupráci s panem Lapčíkem se těším. Obdivuji, co se mu za 25 let podařilo vybudovat, a to jak v České republice, tak v zahraničí,“ říká Kovanda.

Do skupiny společností Radomíra Lapčíka, který je předsedou dozorčí rady Trinity Bank a největším akcionářem s 9,81procentním podílem, patří také tuzemský obchodník s devizami SAB Finance nebo maltská FCM Bank.

Čtěte také: