Investice do umělé hmoty. S vinylem se i pomazlíte

Rizika investování do vinylových desek jsou v lecčems srovnatelná s investicemi do uměleckých děl. Malá likvidita, náročné skladování, obtížná měřitelnost vývoje hodnoty, její kolísání dané módními trendy... „Ale jak říkají prodejci diamantů, s akciemi se nepomazlíte, zatímco s diamantem ano. A o deskách to platí stejně, je to svého druhu artefakt,“ říká sběratel LP desek a ekonomický novinář Daniel Tácha.

Podle něj není při investování do vinylů potřeba potlačovat v sobě hudebního fanouška. Naopak, orientace v oboru a konzultace se zkušenějšími se vyplácejí. „Zájem je základní předpoklad úspěchu. Na rozdíl od známek nebo výtvarného umění totiž u desek stále nejsou nezávislí poradci, kteří by vám poradili, co kupovat. Pokud takoví lidé jsou, pak jsou nejspíš sami prodejci,“ vysvětluje Tácha.

Nároky se zvyšují, cena roste

Kdo vinyly dneska kupuje? Rozhodně to nejsou jen mileniálové, kteří nezažili ani CD a od streamování přešli rovnou k vinylu. Ve Spojených státech podle údajů Americké asociace nahrávacího průmyslu (RIAA) tvoří největší skupinu nakupujících lidé, kteří dospívali v 80. a 90. letech. Dnes je jim 35 až 55 let a za oceánem na ně připadne 45 procent prodejů nových LP desek. Nemusí nutně nakupovat starou hudbu, ale k vinylu jako médiu je pojí emoční pouto, desky znají z dětství.

Nejzajímavějším zjištěním loňského výzkumu agentury Kantar v Británii bylo, že 21 procent kupujících nemá doma ani gramofon. Tito lidé desku berou jako svého druhu artefakt, který zdobí domácnost podobně jako obraz. Nepochybně jde o hudební fanoušky, kteří poslouchají ze streamů, ale gramofon si třeba plánují pořídit až později.

V Česku aktuální data o struktuře kupujících k dispozici nejsou. Podle údajů české sekce IFPI (Mezinárodní federace hudebního průmyslu) je u nás poslední léta králem streamování (loni nárůst prodejů o 34 %, podíl 66 % na celkovém prodeji hudby). Prodeje nových vinylů se u nás loni sice zpomalily (růst 3 %), předloni byl ale růst poměrně výrazný (22 %).

Vybalit? Přehrát? Zdroj: Shutterstock Heslo sealed is the king uznává mnoho sběratelů desek. Jinak řečeno, nejvíc je oceňovaná deska nehraná, pokud možno ještě zatavená z výroby. Proto leckteří sběratelé/investoři mají doma či ve skladě řadu desek, které nerozbalí, v domnění, že by ztratily svou hodnotu. Prodej i nákup zatavených desek z druhé ruky má však svá rizika. I když je to málo pravděpodobné, někdy se stává, že zatavená deska je uvnitř poškozená už z výroby nebo dopravou (škrábnutá, lehce ošoupaná na povrchu). Takovou desku však můžete reklamovat jen obtížně. Krom toho u desítky let starých, ale zatavených desek hrozí, že vnitřní papírové obaly desky budou slepené a při otevření se strhnou. Někteří sběratelé proto dávají přednost deskám nehraným, ale otevřeným a náležitě zkontrolovaným.

Při investování do vinylu nás ale prodeje nových desek zajímají jen do určité míry, asi tak jako investora do umění zajímá celkový vývoj ekonomické situace. Podle dat z aukčních serverů nebo burz se ukazuje, že prodejní cena vybraných „bazarových“ titulů na vinylu v posledních letech roste, a to i o desítky procent. Mění se i preference, protože po prvotním boomu jsou kupující náročnější.

„Z počátku renesance vinylu lidé kupovali spíš levnější desky, z nostalgie sháněli Olympic nebo Katapult, které měli rádi v mládí. Tyhle desky už teď ale většinou mají a kupují dražší vinyly, také jako investici,“ říká Miroslav Wallek, sběratel desek a provozovatel obchodu W Records.

Ceněná domácí LP Richard Müller: Neuč vtáka lietať (1992, cca 10–18 tisíc Kč)

Plexis: III. (1993, cca 10 tisíc Kč)

Různí: Rebelie III. Neopunk (1992, cca 5–15 tisíc Kč)

Lou Fanánek Hagen Baden: Ahoj, kluci (1993, cca 5 tisíc Kč)

Visací zámek: Three Locks (1992, cca 4–5 tisíc Kč)

Psí vojáci: Leitmotiv (1991, cca 4 tisíce Kč)

Nico: Nico v Brně (2012, cca 3 tisíce Kč)

Jak najít grál

Předně je třeba říct, že velká část desek (odhaduje se 80 procent) postupem času ani nepřesáhne svou prvotní prodejní cenu. Pokud chcete investici do LP skutečně zhodnotit a nejen poslouchat, je potřeba dobře vybírat.

Průvodním jevem boomu vinylů je rostoucí počet reedic. Ačkoli někteří sběratelé míní, že reedice trhu se sběratelskými vinyly škodí, podle Daniela Táchy cenu původních kvalitních vydání nesrážejí. „Laici si koupí nový výlisek, ale investor nebo sběratel si vždycky raději pořídí starší, nebo dokonce první vydání. Reedice pro něj nemají hodnotu a ani na burzách si cenu neudrží,“ míní.

O prodejní ceně vinylu z druhé ruky rozhoduje řada faktorů. Předně je to vydaný náklad: snažte se zjistit, jaký ve skutečnosti je, a vyhýbejte se tisícovým nákladům, zhodnocení můžete čekat u desek s nákladem 100 až 200 kusů. Několikanásobný růst cen se v poslední době týkal i relativně nových českých desek, které vyšly v malém nákladu a brzy se vyprodaly. Jde například o alba kapely Tři sestry. „Já to sice s novými deskami nedělám, ale dnes už jsou tady spekulanti, kteří je skupují ve velkém a prodávají je později se ziskem,“ vysvětluje Miroslav Wallek z W Records.

České desky, co se zhodnotí (nebo ne) Mucha: Tos posrals (2019, limitovaná edice, clear vinyl)

Beata Hlavenková: Sně (2019, limitovaná edice, clear vinyl)

Monkey Business: Sex and Sport? Never! (2015)

Vojtěch Dyk: Deska (2014)

Lanugo: LP 2015 (2015, limitovaná edice)

Tři sestry: ¡Svobodu Ředkvičkám! (2018)

Velký význam má u desek tradičně místo a doba vydání. Podobně jako třeba u knih i tady platí, že nejcennější je první vydání v zemi původu kapely, tedy například první britské vydání Beatles (za 790 tisíc dolarů se vydražila eponymní deska (tzv. Bílé album) s číslem 0000001 ze sbírky Ringo Starra). Hodnota následných reedic bývá řádově nižší, i když můžou být výjimky, například tehdy, pokud vydání obsahuje nějakou zvláštnost nebo třeba chybu ‒ i v zahraničí je například ceněné licenční české vydání Abbey Road z roku 1972, protože zahrnuje unikátní fotografickou přílohu.

Dalšími ceněnými kusy jsou regionálně omezená vydání, kdy například dané album vyšlo všude na světě na CD, jen v Jižní Koreji také na vinylu. „Příkladem může být třeba soundtrack k filmu Sám doma, který vyšel na vinylu jen v Jižní Koreji, a je tak dosti ceněný,“ uvádí Wallek.

Cenu výrazně ovlivňuje i stav, který se většinou udává v už standardizované stupnici. Je třeba si dávat pozor zejména na podezřele levné desky se zachovalým obalem: album uvnitř může být ve špatném stavu a praská. Koupě takových alb je velké riziko zejména u online nákupů.

Ošoupané desky na Východě

Velký vliv na cenu vinylů má dnes internetové tržiště Discogs, které sdružuje jak běžné fanoušky, tak velké prodejce. Konkrétní desku zde prodává za různé ceny řada prodejců, a protože server uchovává prodejní statistiky (za určité období), můžete si udělat hrubou představu o hodnotě dané desky. S Discogsem porovnává svou nabídku řada obchodníků, proto je jeho dopad značný i na ceny v kamenných obchodech.

Obezřetnost je ale na místě, pokud album na Discogsu nabízí málo nebo dokonce jeden prodávající a historie prodejů je malá. „Pak mají lidé tendenci cenu přestřelit, ta ale nemusí být ukazatelem skutečné dostupnosti na alba na trhu. Pro takto předražené album nemusíte najít kupce,“ vysvětluje Miroslav Wallek z W Records.

GZ Media: český obr v epidemických potížích Zdroj: Shutterstock Společnost GZ Media miliardáře Zdeňka Pelce patří k největším světovým výrobcům vinylových desek. Loni jí vzrostly tržby o 11 procent na 2,8 miliardy korun.

V roce 2016 GZ Media koupila většinový podíl v americké společnosti Memphis Record Pressing, o dva roky později francouzského výrobce nosičů SNA a také majoritní podíl v příbramské tiskárně PBtisk.

Ani GZ Media se nevyhnuly dopady epidemie koronaviru: běžně vyrábí zhruba 700 tisíc vinylů týdně, v dubnu se výroba propadla na polovinu.

Devadesátky letí

Nebývalý růst cen u nás i v zahraničí zaznamenaly první vydání desek z 90. let. Počátkem deváté dekády vinyl jednoznačně vytlačovaly kazety a samozřejmě CD. Tehdy šlo o historicky největší ústup vinylů ze slávy; vydávali je hlavně zarytí příznivci tohoto média a obecně jich vycházelo méně, což se dnes odráží v ceně. „Takže i Rolling Stones, kteří dříve vydávali LP v milionových nákladech, už v té době vydávali LP jen okrajově v malém množství. Dnes díky tomu stojí třeba vinyl Bridges to Babylon několik tisíc,“ dává příklad Tácha.

Kromě toho dřív bylo běžné, že vinylové album vyšlo v licencích souběžně ve více zemích, ale v 90. letech se to už nestávalo, ani se to nevyplatilo. „Vinyl dané kapely tak třeba vyšel jenom v Británii, a o to je cennější,“ říká Wallek.

Dostupnost alb, a tedy i nynější cenu mohly ovlivnit i leckdy nečekané faktory. Svatým grálem punkových sběratelů je singl God Save the Queen, nahraný kapelou Sex Pistols v roce 1977. Ovšem řeč je pouze o „vydání“ pro label A&M Records: Jeho šéf Herb Alpert nahrávací smlouvu zničil šest dnů po vylisování známého singlu pro neshody s kapelou. Celý náklad 25 tisíc kusů šel do stoupy, zachovalo se ale asi devět promo výlisků. Ty jsou teď velmi ceněné, loni se jeden z nich vydražil za 13 tisíc liber.

I mezi českými sběrateli se traduje, že počátkem 90. let údajně některá vydavatelství ničila skladové zásoby vinylových desek, aby uvolnily místo cédéčkům. „Vyprávěl mi o tom jeden bývalý zaměstnanec Popronu, který se toho sám účastnil. Týkalo se to i alba Richarda Müllera Neuč vtáka lietať! z roku 1992. Loni se prodalo na Aukru za 17 600 Kč,“ říká Miroslav Wallek.

Smrt prodává

Při investicích do vinylů je dobré se vyhnout masovým vydáním a reedicím. Naopak malé náklady a limitovaná, nějakým způsobem výjimečná vydání slibují nejen uchování hodnoty, ale především budoucí růst.

Chybu neuděláte u investice do subkulturních žánrů jako punk, hardcore nebo heavy metal. Zejména metal má u nás věrnou fanouškovskou základu, která na vinyly tradičně nedá dopustit a je ochotna za ně i dobře zaplatit. Dál jde třeba o český hip-hop 90. let, například desky PSH v dobrém stavu mohou stát přes tři tisíc korun. „Cena prvních vydání mainstreamových kapel, jako třeba R.E.M., sice také roste, ale u nich může být problém sehnat kupce, protože méně vyhraněné publikum si raději koupí mnohem levnější pozdější reedici,“ míní Wallek.

Podle často citované studie z roku 2014 prodej alb po úmrtí daného umělce vzrůstá zhruba o 54 procent. Podle autorů analýzy se zde spojuje vícero faktorů, především nově probuzená publicita i o starší díla umělce, o kterých třeba mladší generace neměly tušení, a zároveň u skalních fanoušků interpreta se posiluje jakési emoční pouto, které je na půli cesty k rozhodnutí o nákupu.

Co je to limitovaná edice Odpověď na to, co je to sběratelsky ceněná limitovaná edice, není jednoznačná. Závisí na věhlasu interpreta, žánru, době vydání, velikosti daného trhu a podobně.

V současnosti je v Česku za limitovanou edici považován vydaný náklad 100 až 200 kusů, přičemž bývá odlišen například graficky, barvou vinylu, číslováním atd. Například album punkové kapely Mucha z roku 2017 (Nána) vyšlo vedle běžného vydání i ve 100kusové edici na růžovém vinylu.

„Limitovaná edice“ je ovšem také marketingová nálepka, pod kterou se občas skryjí i tisícové náklady, které jsou sice odlišeny barevně, ve skutečnosti ale sběratelskou hodnotu nemají.

Vedle sériově vyráběných desek (typicky GZ Media) existují i specializované firmy (např. Gram Records), které vyrábějí vinyly jinou technologií v malých nákladech, už od jednoho kusu. Zde může být sběratelská hodnota potenciálně mnohem větší, závisí ale i na dalších faktorech.

Tento nárůst zájmu o zesnulé hudebníky se dnes snadno měří v počtu přehrání na streamovacích serverech: když v roce 2017 spáchal sebevraždu zpěvák Chester Bennington z Linkin Park, počty přehrání narostly o sedm tisíc procent. Ještě výraznější byl nárůst prodejů po smrti krále rock and rollu Chucka Berryho. A mohli bychom pokračovat: podobné zlomy následovaly po smrti Elvise Presleyho, Whitney Houston, Amy Winehouse, Michaela Jacksona, Davida Bowieho a dalších.

Česká pobočka IFPI dokonce uvádí, že úmrtí Karla Gotta v říjnu mělo podstatný vliv na celkové loňské prodeje fyzických nosičů (prodej CD narostl o 13 %). Potvrzuje to i Miroslav Wallek z W Records. „Desky, které předtím nikdo nechtěl a prodávaly se za dvacku, stály dva týdny po jeho smrti na Aukru třeba tři stovky.“ I když „posmrtný marketing“ má velký význam pro nahrávací společnosti, u investora tyto krátkodobé výkyvy velkou roli nehrají, protože zejména u masových umělců typu Gotta jde o přechodnou vlnu zájmu, která opět brzy opadá.

Je to alchymie

Jak se shodují oslovení experti, vinyly si svou hodnotu udrží a zhodnocení lze čekat hlavně u menšinových žánrů. Ačkoli útlum, který vinyly zažívaly v 90. letech, už patrně nehrozí, vývoj odvětví budou patrně ovlivňovat demografické změny. „Myslím, že určité opadnutí zájmu lze čekat s generační obměnou a opadnutím nadšení u těch, kteří na módní trend přistoupili nedávno, ale jejich časové nebo prostorové možnosti se budou s prvními narozenými dětmi měnit,“ říká Wallek.

Podle Daniela Táchy je pro životnost odvětví rozhodující, že se stále rozvíjí výrobní infrastruktura (lisovny) a lisuje se stále víc nových desek. „To významně oživuje trh, protože do oboru umožňují vstup novým posluchačům desek a umožňují jim nakoupit za nižší ceny, než by platili za desky z původních sérií. To je dobré i pro obchod se staršími vinyly,“ vysvětluje. Specificky v Česku bude obchod s vinyly záviset i na dostupnosti kvalitních a současně cenově dostupných gramofonů.

Na investicích do vinylů je fascinující, jak jejich hodnotu mohou ovlivnit nejrůznější módy a trendy ve společnosti. Někdejší sázka na jistotu může ztrácet, zato z méně známého umělce se může stát kult: „Je v tom alchymie, pro kterou to řada lidí dělá bez ohledu na peníze. A právě to mě na tom nejvíc baví,“ dodává sběratel Miroslav Walek.