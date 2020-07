Bezděk rozjíždí investiční startup. Láká na výnos z nové výstavby

Radil politikům, jak mají změnit důchody, a šéfoval velkým pojišťovnám. Nyní se ale Vladimír Bezděk přesunul do světa startupů a se službou CroFunGo bude sbírat peníze od drobných investorů, nejprve pro developerské projekty. V rozhovoru vysvětluje, co novinka umí, jak se k ní dostal a také co dalšího chystá. Zjistíte tak i to, že svět velkých financí úplně neopustil.

Na trh vstupuje CroFunGo, vy jste jeho jednatelem. Co to je za službu, kdo by měl zpozornět?

Jde o startup, který nabízí platformu pro drobné retailové klienty, investory. Lidé přes ni budou moci investovat zprvu primárně do developerských projektů a následně třeba i do širšího produktového rámce.

Co znamená CroFunGo?

V první řadě jde o crowdfunding, neboli společné financování, o vybírání prostředků po menších částkách za nějakým konkrétním účelem. Chceme, aby to byla i trochu zábava, to je to fun. A dále chceme, aby to fungovalo. To je to go na konci.

Proč jste se do tohoto dobrodružství pustil? Proč jste se z prostředí velkých finančních skupin přesunul do startupu?

Na konci října roku 2018 jsem odešel z postu šéfa ČSOB Pojišťovny, po 13 letech fungování v korporátním finančním sektoru. Dal jsem si pak trochu odpočinek a na jaře loňského roku, když jsem přemýšlel, co a jak dál, jsem si říkal, že bych se rád pustil do nové pracovní etapy. Rozhodl jsem se chvíli fungovat sám na sebe a zjistit, jaké výzvy a cesty se přede mnou objeví. Začal jsem to realizovat zhruba před rokem a loni na podzim jsem přišel do kontaktu se skupinou RN Solutions. Zjistil jsem, že mají zajímavé nápady. Oni zároveň hledali někoho, kdo jim pomůže. Ekonomicky řečeno, se střetla poptávka s nabídkou a spojili jsme síly v CroFunGo. Zároveň mám stále aktivit vícero, dál jsem třeba i konzultantem v EY.

Vladimír Bezděk Zdroj: archiv Vladimíra Bezděka Vladimír Bezděk absolvoval inženýrský obor finance na Vysoké škole ekonomické, ekonomii vystudoval na University of Manchester. Kariéru začal v roce 1997 v České národní bance, kde zakotvil na téměř deset let. Mimo jiné působil na pozici poradce Bankovní rady. Pak šéfoval české části životní pojišťovny Aegon, vedl slovenskou pobočku Generali a opět v Česku Pojišťovnu ČSOB. Jakožto expert na důchody byl v prvním desetiletí nového milénia v čele dvou důchodových komisí a dva roky byl členem Národní ekonomické rady vlády. Od července 2019 spolupracuje s EY jako konzultant v oblasti pojišťovnictví a penzijního trhu. Působí také jako externí spolupracovník v České asociaci pojišťoven, kde se soustředí na problematiku péče o seniory. Od letošního března stojí v čele nové crowdfundingové platformy CroFunGo.

Jak moc jste se podílel na přípravě projektu a jak moc aktivně se budete zapojovat do dalšího chodu společnosti?

Řekl bych, že jsem se na tom podílel – a dál se podílím – relativně dost. K týmu zhruba deseti lidí, který projekt připravoval, jsem se připojil na přelomu listopadu a prosince loňského roku. Tehdy bylo všechno téměř na začátku, celý ten půlrok jsme na tom i s externími partnery intenzivně pracovali. Jsem jedním ze dvou jednatelů společnosti a vůči investorovi projektu, což je skupina RN Solutions, jsem za CroFunGo odpovědný. Proto se mu i nadále plánuji dost věnovat.

To znamená, že jste zodpovědný i za všechny procesy, které vedou ke konkrétní nabízené investici? Jste tedy zodpovědný třeba i za schvalování developerů, kteří budou přes CroFunGo peníze na své projekty vybírat?

Ano.

Bez rizika není nic

Jediným společníkem CroFunGo je investiční společnost RN Solutions, která není příliš známá, a investoři k ní tedy nemusí cítit podobnou důvěru jako k zavedeným finančním skupinám.

Je pravda, že RN Solutions není navenek příliš známá. Mně osobně to nevadí. Velkých finančních skupin jsem si za předchozí roky pár prošel a vím, že ta velikost má řadu výhod, ale i řadu omezení. Naopak mi po těch letech bylo sympatické jít do prostředí, kde jdou věci mnohem rychleji a rozhodovací struktury jsou mnohem jednodušší. Navíc v poslední velké krizi zhruba před deseti lety se ukázalo, že když je někdo velký, není to automaticky záruka klidu. Kdo tehdy měl globálně největší problém? Velké globální finanční instituce. Lepší zárukou v současné nejisté době je to, jací jsou ve firmě lidé a jestli je tam dostatečně pružné a inovativní prostředí.

Když přejdu k možným obavám klientů, tak je férové říci, že podstupují určité riziko. Žádná investice není bezriziková. Technicky to na CroFunGo probíhá formou participace na úvěru a zjednodušeně řečeno to znamená, že když se rozhodnu zainvestovat tisícikorunu a tou tisícikorunou přistoupím k úvěru například v hodnotě deseti milionů korun, tak můj podíl je jeden tisíc ku deseti milionům. Tedy v tomto případě jedna desetitisícina, kterou se jedna ku jedné podílím na všech pozitivních stránkách, které ten úvěr má, ale zároveň i na těch negativních.

Jaké jsou výhody a nevýhody?

Pozitivní je, že tam je úrokový výnos a na konci splacená jistina. Rizikem je, jako u všech úvěrů, že může dojít k problémům se splácením. A to i přesto, že si s tím v CroFunGo dáváme práci a máme zde investiční komisi, přes jejíž zevrubné zkoumání projekty musí projít. Investor u nás zkrátka musí vědět, že lícem jeho investice je šance na výnos, bezpoplatkový provoz, ale na rubu pořád zůstává nějaké riziko.

Zatím je možné přes CroFunGo investovat do dvou developerských projektů a další dva jsou v přípravě. Zůstanete jen u developerů?

V první fázi, která bude trvat minimálně do konce letošního roku, se budeme pohybovat jen v oblasti nemovitostního developementu. Má to řadu důvodů. Jeden z nich je, že si všechno chceme na komunikaci s klienty i partnery „osahat“, chceme znát jejich reakce, dotazy a všechno si nejprve vyzkoušet na jediném oboru. Nemovitost je něco, na co si lze sáhnout, dá se to relativně snadno popsat a vykomunikovat s koncovými investory. V neposlední řadě je to také oblast, kde je ekonomická analýza relativně standardizovaná. To jsou všechno důvody, proč začínáme s developery.

Ceny nemovitostí jsou například podle ČNB nadhodnocené. Není rizikové sázet na ně? Může přijít krize a jejich ceny půjdou dolů.

Pokud by přišla opravdu dlouhodobá krize, tak ovlivní všechny segmenty, nemovitosti nevyjímaje. Vždycky ale záleží i na konkrétních projektech. Koho by před půl rokem napadlo, že nepůjde cestovat po světě a že můžou být ohrožené zahraniční dovolené, na které jsme si skoro všichni zvykli? Dneska je ta situace tady, všichni sledujeme, kudy a jak a jestli vůbec dojedeme do vysněné destinace. Ruku v ruce to může znamenat, když zůstanu u realit, že třeba segment rekreačních nemovitostí v Česku může posilovat a poptávka může začít převyšovat nabídku. Nemám teď na mysli jen krátkodobé pronájmy, ale i samotnou výstavbu rekreačních nemovitostí. Chci tím říci, že ani trh nemovitostního developementu není homogenní a i ta aktuální doba může mít různé dopady.

Jestli se nepletu, tak v současné době lze přes CroFunGo investovat do projektů na bytové domy.

Ano, jeden je projekt Solnice, což je poblíž obce Kvasiny, kde se vyrábějí Škodovky. Druhý objekt už je na hranici bydlení a, řekněme, second home nebo i rekreační nemovitosti. Je to projekt Viva Vrchlabí, což je vstupní brána do Krkonoš. Je tam perfektní občanská vybavenost, skvělé možnosti z pohledu sportovního vyžití. A to může být zajímavé i pro řadu rodin, které možná i v důsledku dnešní koronavirové doby budou uvažovat o tom, že je možná lepší mít hezký byt na horách v Česku než apartmán v Chorvatsku, Itálii nebo Španělsku.

Obě ty investice jsou na tři roky a slibujete u nich roční zhodnocení 5,7 %. V úvodních informacích CroFunGo láká na výnos, který prý bude u všech projektů nad pěti procenty ročně. Říká se, že když někdo nabízí jistý výnos daleko nad úrovní spořicích účtů, mají lidé zpozornět. Jak je možné slíbit tak vysoký výnos? Kde se těch víc jak pět procent vezme?

Je to cena za úvěr, který je z prostředků investorů poskytnut developerovi. Investor se svým vkladem podílí jedna ku jedné na benefitech, ale i na rizicích, která jsme si už popsali.

Je nějaké minimum, které se musí u každého projektu vybrat, aby se investice skutečně realizovala?

Bude to vždy záviset na individuální dohodě s developerem. U prvních dvou projektů, které už běží, žádné minimum není. Je tam časový limit zhruba tří měsíců. Je to tak, že peníze z CroFunGo budou pro developery jedním ze zdrojů financování. Určitě si dřív nebo později vezmou také bankovní úvěr a do nějaké míry také developeři vždycky mají vlastní peníze.

Kdybych měl třeba volných deset tisíc korun, proč je mám dát vám a ne třeba do podílového fondu, do ETF nebo třeba do Zonky na úvěry?

Kdyby se mě někdo zeptal na investiční radu, tak bych mu odpověděl, že investice přes CroFunGo nebo přes obdobné platformy úplně nevnímám jako ostrou konkurenci podílových listů nebo jiných běžných retailových investic. Vnímám to spíš jako doplněk do mozaiky osobního investičního portfolia. A proč tedy dát peníze k nám? Právě proto, že si tak člověk může rozšířit své nástroje o snadnou a bezpoplatkovou investici. Těm, kdo budou váhat, bych poradil, ať začnou pomalu, ať si to zkusí třeba i s tisícikorunou nebo s podobně nízkou částkou. Ať si to takhle osahají, získají zkušenosti, a když se jim to bude líbit, tak příště můžou dát víc. Není to ale tak, že bych říkal, že všechny ostatní investiční příležitosti jsou špatné. Věřím na diverzifikaci.

Když se na to podíváme z druhé strany – proč by k vám měli jít developeři pro peníze na své projekty?

Protože to pro ně může být zajímavá, rychlá a funkční cesta, jak si vyskládat celkové financování projektu.

Dostanou u vás levnější peníze než v bance?

Těžko říci obecně, bude to individuální. Když půjde o etablovanou společnost s dlouhou historií, tak se na ni banka pravděpodobně bude dívat jinak než na firmu založenou před rokem a zřejmě nabídne lepší úrok. Hlavně ale pro developery nebo jiné zájemce o úvěr můžou mít zdroje nasbírané přes CroFunGo hodnotu vlastních zdrojů. Banka, která bude ten projekt financovat třeba ze 70 procent, se na ně bude dívat jako na další zdroj příjmů, což žadateli o úvěr zlepšuje postavení. Cena peněz přes platformy, jako jsme my, se spíš blíží ceně peněz z vlastního kapitálu než ceně bankovního úvěru.

Jaké jsou cíle CroFunGo? Kde chce být za pět let?

Jsme startup. Můžeme si namalovat cokoli, ale cítíte sám, že papír a excel snesou všechno. Plánovat obraty a další čísla ve firmě, která minulý týden zahájila po několikaměsíční přípravě činnost, je hodně odvážné cvičení. Proto raději mluvím o ambicích. Byl bych rád, kdyby náš způsob oslovení trhu v následujících měsících ukázal, že jsme vykročili správným směrem a že interakce s developery i investory potvrdí, že to není slepá ulička. Následně bychom model chtěli rozvíjet, nemusíme být navždy svázáni jen s developerským sektorem. Myslíme také na zahraniční trhy. Když se ukáže, že CroFunGo funguje v Česku, tak není důvod, proč bychom se nemohli podívat i do jiných zemí. A ptal jste se na pět let: kdybychom si za pět let mohli říci, že jsme v našem segmentu lídrem trhu, tak bych byl velmi spokojený.

Co dál? Pojištění na nesoběstačnost

Říkal jste, že máte víc aktivit. Na čem ještě pracujete?

Pro EY funguji jako konzultant v oblasti pojišťovnictví a penzí. Mám i dalšího byznysového partnera, podobně jako RN Solutions, kterému pomáhám radami i energií. Vedle toho mám projekt, ve kterém spolupracuji s Českou asociací pojišťoven. Je zaměřený na strašně zajímavou oblast, myslím, že se o ní v následujících měsících začne více veřejně hovořit. Jde o dlouhodobou péči a nesoběstačnost a o to, co by komerční pojistný sektor mohl v této oblasti udělat. Situaci by to mohlo zlepšit všem – seniorům, kteří se stanou nesoběstačnými, jejich rodinám, mohlo by to pomoci i poskytovatelům služeb a v neposlední řadě státu.

Rozumím tomu dobře, že se chystá něco jako komerční ošetřovné nebo příspěvek na péči?

Jste blízko. Návrh je vytvořit pojistný produkt, který bude na bázi životního pojištění a bude se z něj poskytovat dávka v případě nesoběstačnosti. Využili bychom zde škálu, která funguje právě u příspěvku na péči. Nemělo by to být ale jen o finančním plnění, které uleví rodině, kde se nesoběstačnost vyskytne. Čím dál víc se ukazuje, že lidi potřebují i základní orientaci v systému – o co a kde žádat, jak, na co kdo má nárok? Ta oblast je značně nepřehledná, něco má na starosti ministerstvo zdravotnictví, něco ministerstvo sociálních věcí a práce, některá zařízení jsou zřizována kraji, jiná obcemi. A takto bychom mohli jít dál a dál. Pojišťovny by tak vedle finančního plnění poskytovaly i informační asistenci a mohly by také převzít řízení případu a lidi celým systémem provést.

Kdy to začnou pojišťovny nabízet?

Udělali jsme k tomu podrobnou studii, která bude brzy zveřejněna a následně se budeme snažit téma popularizovat a ukázat, že jsou zde možné kroky, na kterých by profitovali všichni. Pak to bude o tom, jak zareaguje stát a podle toho se pojišťovny rozhodnou, zda tento nový produkt začnou nabízet.