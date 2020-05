Investování pro všechny: Komu věřit

Psychologie a investice. Na první pohled se zdá, že by ta slova ani neměla mít nic společného. Investování přece má být činnost zcela emocí prostá, racionální. Kampak na něj s city nebo pocity. No ano, má, má být. A dokonce technologický pokrok takové „bezcitné“ investování doopravdy umožnil – řadu obchodů dnes provádějí roboty na základě předem vložených algoritmů. Ale jinak platí, že investují lidé a z nich svoje emoce a tužby dokážou dokonale zapřít jen zcela zřídkavé výjimky.

Nezvládnuté emoce jsou přitom jedním ze dvou největších nepřátel investora. Tím druhým je – nezvládnutý rozum. K obojímu se dostaneme a povíme si také, jaké existují možnosti obrany.

Labil trh Dokonce i samotné trhy – tedy ta složitá síť bilionů nabídek, poptávek a transakcí, kterou denně vytvářejí stamiliony lidí – jsou natolik pod vlivem jejich emocí, že se bez jakékoli ironie mluví o náladách trhů, o jejich sentimentu. Běžné jsou metafory trhů v depresi, trhů nadšených, trhů, které ovládá tu strach, tu euforie.

Čas je nejlepší lékař

V minulém díle našeho seriálu jsme psali o tom, že hnacím motorem všech trhů je napětí mezi dvěma základními emocemi investorů. To jsou na jedné straně touha po zisku (greed, někdy se překládá také jako chamtivost), na straně druhé potom strach (fear). Na základě jejich poměru se stanovuje náš investiční typ, s přihlédnutím k dalším faktorům – především předpokládané době investic a našim finančním možnostem by si pak člověk měl vytvářet svoji investiční strategii.

Její součástí by měly být právě i pojistky proti emocím. Člověk by měl mít plán, co udělá, když jeho portfolio bude najednou o desetinu slabší. Nebo o desetinu silnější. Tu úplně nejlepší obranu zajišťuje strategie nakoupit a zapomenout. Když o něčem nevíte, nevzrušuje vás to. U akcií to z dlouhodobého hlediska fakt funguje. I když zažily propady, nakonec se vždycky zase zhodnotily. Jen musíte mít dobře nastavený budík, o nějaké ty roky dřív, než budete chtít peníze vybírat a užívat. Abyste si nevzpomněli zrovna v době, kdy právě jako na potvoru bude venku letošní březen s třetinovými propady.

Ačkoli – podívejte se na graf níž. Je na něm index Standard & Poor’s 500. V něm jsou zařazené akcie půltisícovky předních amerických firem. Kdybyste před dvacíti roky – a tenkrát trh zrovna zažíval historický vrchol – nakoupili tyhle akcie, na nákup zapomněli a probudili se letos v březnu a chtěli vybírat peníze, určitě byste litovali, že jste se neprobudili o pár měsíců dřív. Ale stejně – přepněte si v grafu zobrazení na „celé období“ a porovnejte letošní nejnižší hodnotu s nejvyšší hodnotou před dvacíti lety?

Autopiloti a časovači

Strategie nakup a zapomeň má dvě nebo tři velké slabiny. Prvně je naprosto nepoužitelná pro investování na kratší dobu. Potom: musíte mít pohromadě dost peněz. Nu a zatřetí – pokud by to byla vaše jediná velká investice, asi se vám jen tak zapomenout prostě nepovede.

Obranou před emocemi, kterou lze bez výčitek doporučit každému laikovi, je dlouhodobé pravidelné investování. Postavte si diverzifikované portfolio nastavte automatické příkazy a podle svých možností automaticky přisypávejte, každý měsíc, ať se na trzích děje cokoli. Nejsnadněji se taková automatická investice dělá u podílových fondů, různé autopiloty – a třeba i takové, kde se dá nastavit kratší investiční horizont – ale mají zavedené třeba i společnosti, které nabízejí investice do půjček. „Pravidelně a v podstatě bez práce můžou lidé investovat v našem programu Zonky Rentiér. Ten funguje na principu algoritmu, který rozinvestuje vložené peníze do tisíců půjček, a sníží tak riziko na minimum. Zhodnocené peníze si můžete nechat posílat každý měsíc na účet, nebo je automaticky znovu investovat,“ přibližuje službu generální ředitel peer-to-peer platformy Zonky Jiří Humhal.

Pokud máte dost peněz na experimenty a už jste si pořídili nějaké zajišťovací investice, můžete si samozřejmě zkusit i jiný typ investování. Investování aktivní. Vyhledávání výhodných příležitostí. V investorské hantýrce se používá sousloví časování trhu – market timing. Je možné, že se vám podaří třeba hned napoprvé skutečně trefit řekněme akcii, která je momentálně trhem oceňovaná míň, než odpovídá hodnotě firmy. Nakoupíte a brzy si trh uvědomí svoji chybu – a máte vyděláno. Nebo zainvestujete do dobře úročené půjčky, protože si správně zanalyzujete, že člověk, který ji potřebuje, dokáže sehnat peníze na vaše vyplacení.

A to je přesně ta chvíle, kdy se k nezvládnutým emocím – pravděpodobně ve vás v takovou chvíli nezdravě převládne chamtivost nad strachem – přidává i nezvládnutý rozum. Začnete prostě příliš věřit svojí geniální hlavě. Přitom to, že časování trhu spíš nefunguje, než funguje můžeme brát za fakt. S nějakou výhradou, že výjimky můžou existovat. Možná dokonce i dlouhodobě. Ale je jich tak málo, že není velká pravděpodobnost, že budete jednou z nich. A pokud, spíš za to budete vděčit neuvěřitelní dávce štěstí než neuvěřitelné dávce analytických dovedností.

Analytici

Samozřejmě, žádný učený z nebe nespadl, ale je tu hodně těch, kteří se trhům věnují dlouhou dobu, profesionálně. Lidé, kteří nabízejí svůj vhled a náhled. Máme tedy při investování poslouchat je? A koho z nich, když doporučují různé věci.

Letos jsme zažili dávno nevídanou věc. Propad cen akcií až o třetinu. Slušnou korekci (jak se v investiční hantýrce propadu cen říkává) jsme mohli vidět na konci roku 2018, ale s tímhle byla nesrovnatelná. Majitelé akcií se tak báli, že podniky budou krachovat a že jim zbudou bezcenné podíly, že byli ochotni prodávat hluboko pod nedávnými cenami. Trh panikařil. Očekávaná katastrofa ale nepřišla nebo nebyla dost katastrofální, zato se hned objevili analytici, kteří říkali, že pokud máte peníze a máte čas počkat si pár roků, máte nakupovat. Nálada trhu se rychle změnila v mírně (někteří odborníci říkají že vzhledem k okolnostem spíš až nemírně) optimistickou – a ceny akcií jsou zase na cestě zpátky nahoru. Pokud budou takhle labilní ještě nějakou dobu a budou ještě předvádět podobnou horskou dráhu, kardiochirurgové se letos o práci bát nemusí.

Byla to taky vzácná chvíle, kdy analytici mluvili prakticky jednohlasně. Takové unisono jinak slýcháme málokdy. Vracíme se tedy k otázce: koho mezi odborníky a investičními analytiky poslouchat. Správná odpověď dost záleží na tom, jak moc se chcete investování aktivně věnovat. Ale v každém případě by se hodilo připomenout jeden drobný rozdíl, totiž rozdíl mezi poslouchat někoho a naslouchat někomu. Žádný analytik není neomylný guru. A většina z nich taky jí něčí chleba, čemuž aspoň trochu přizpůsobují nápěvy svých analýz.

Pokud jste se rozhodli pro dlouhodobé investice, které budete vybírat za pět až deset let, nemusíte se vlastně názory analytiků zabývat vůbec. Prospěšnější vám bude schopný poradce, který vám pomůže sestavit dobře diverzifikované portfolio, vysvětlí vám, jak které nástroje fungují, pomůže vám vyhnout se zbytečným poplatkům a případně bude na telefonu, aby vás podržel při prvních ztrátách, kdy budete chtít všechno, klidně pod cenou, prodat. „Na trhu se objevují moderní metody investování, se kterými už nepotřebujete pomoc analytiků nebo poradců. Výhodou je, že o výnosy vás nepřipraví vysoké poplatky ani provize, takové platformy se dají navíc snadno obsluhovat online odkudkoliv. Jen bych upozornil, že investoři by pořád měli mít na paměti správnou diverzifikaci, proto by své finance měli rozložit do více finančních produktů zároveň,“ kontruje ale Jiří Humhal.

Dav

Ve výčtu těch, které je možno poslouchat při investování, jsme ještě na někoho zapomněli. Na všechny. Všichni nakupují akcie. Všichni nakupují zlato. Všichni chtějí bitcoin. Říká se, že na trhu funguje cosi jako kolektivní inteligence. Že neviditelná ruka trhu vždycky dojde ke správnému ocenění a tak podobně. Je tedy důvod nevěřit davu?

Je. Kolektivní inteligenci totiž vždycky trvá, než dojde ke spravedlivému ocenění. A ještě jí přitom překážejí kolektivní emoce. Jednoduchá poučka říká: jestli právě teď něco dělají všichni, už je na to pozdě. Jestli je to na titulce Blesku, už je pozdě. Jestli o tom mluví už i váš holič, je pozdě.