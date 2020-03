P2P půjčky: Stále vyhledávanější nástroj k investici

P2P platformy nenacházejí uplatnění pouze ve finančním sektoru, ale významně zasahují i do dalších oblastí. Příkladem je třeba zájem o P2P carsharing, což potvrzuje rostoucí počet lidí, kteří ho využívají. Jen českou P2P carsharingovou platformu HoppyGo loni využilo 66 tisíc uživatelů.

„Mileniálové přicházejí do produktivního věku. Mění společnost. Kladou důraz například na sdílenou ekonomiku. Což se dotýká stejně tak průmyslového automotive sektoru, ale samozřejmě i finančního sektoru. A to je potřeba velice silně vnímat,“ vysvětluje Pavel Kysilka, někdejší viceguvernér České národní banky a ředitel České spořitelny, dnes výkonný partner poradenské firmy 6P.

Dodává, že jde o generaci, která vyrůstala po pádu železné opony. V době, kdy svět zažíval euforii, kterou si mileniálové přinášejí do života třeba v podobě důrazu na ekologii a sdílené ekonomiky. Připomíná také, že firmy, které nechtějí tento vývoj akceptovat, budou mít velký problém. Mileniálové totiž budou už brzy tvořit víc než 70 procent jejich zákazníků. V budoucnosti budou i v byznysu zcela klíčové dvě dovednosti – schopnost sledovat a předjímat trendy a být adaptabilní. To znamená vytvářet nezafixované a pružné struktury. P2P platformy jsou ukázkovým příkladem.

Slovníček: Co je P2P a P2B P2P je zkratka anglického peer to peer. Prvotně se používalo ve spojení s počítačovými sítěmi, kde spolu jako rovný s rovným komunikovali přímo uživatelé. Bez prostřednictví serveru. Jeden každý uživatel mohl komunikovat – a hlavně sdílet data, v počátcích zejména hudbu – napřímo s ostatními uživateli. Čím víc uživatelů, tím větší kapacita společné sítě. U klasické komunikace uživatel – server – uživatel se naopak s počtem účastníků kapacita přenosu dat snižuje, server se lidově řečeno prostě ucpává. I u P2P půjčování peněz platí, že přenos – tentokrát nikoli dat, ale peněz – probíhá mezi sobě rovnými uživateli. Ludvík potřebuje peníze a Jindra s Františkem a Josefem se složí na půjčku. A jako se kdysi u sítí na sdílení muziky (pamatujete ještě, co za revoluci byl Napster?) obcházely servery, přes které by jinak musela protékat data, tady se obcházejí banky, které v „klasickém finančnictví“ sbírají peníze na vkladech a vydělávají na jejich dalším půjčování. První společností, která nabídla propojení lidem, kteří mají peníze, s lidmi, kteří peníze potřebují a jsou za jejich poskytnutí ochotni v budoucnosti poskytnout odměnu (P2P) byla britská platforma Zopa, spuštěná v roce 2005. Zkratka P2B pak znamená peer to business – princip je stejný, jen s tím rozdílem, že peníze se nepůjčují jednotlivcům, ale firmám. Společnost, která zřejmě jako první zprostředkovávala peníze jednotlivců firmám (P2B) ve formě půjčky se jmenuje Funding Circle a vznikla v roce 2010 rovněž ve velké Británii.

P2P je budoucnost

Slova o světě, který mění mileniálové, potvrzují v případě P2P platforem i statistiky. Celkový objem transakcí v segmentu P2P půjček a investic podle jedné z největších světových statistických a tržních datových platforem Statista jen loni dosáhl podle předběžných odhadů v přepočtu bezmála 50 bilionů korun.

Uvedené číslo není překvapivé. Sektor P2P půjček a investic totiž není na trhu žádným nováčkem. Jeho kořeny sahají až do roku 2005, kdy v Anglii začala půjčovat prostřednictvím P2P společnost Zopa, která úspěšně funguje dodnes. Dalším průkopníkem byla britská společnost Funding Circle. Ta vznikla v roce 2010 a dosud přes její platformu proteklo v přepočtu více než 232 miliard korun. P2P finanční sektor je velice silný i v USA. A to již od roku 2006, kdy tam byly založeny společnosti Prosper Marketplace a Lending Club. Mimochodem druhá jmenovaná je v současnosti považována za největší P2P platformu na světě a je obchodována na newyorské burze. Podle odborníků už i banky nyní velice silně vnímají riziko, které pro ně P2P platformy představují. Do budoucna lze tedy očekávat, že se bankovní domy budou chtít přizpůsobit digitální době a část svých úvěrů přesunou k dispozici svým klientům pro investování.

Otázka je, kdy tento trend přijde do Česka. Podle odborníků u nás problém s využíváním P2P půjček a investic spočívá v tom, že lidé mají o možnostech P2P půjček a investic chabé povědomí. Pro většinu z nich jsou půjčky a investice P2P nové a těžko uchopitelné. Což potvrzuje šetření o finanční gramotnosti České bankovní asociace (ČBA). Z něj vyplynulo, že na 56 procent Čechů nemá jasnou představu, jak P2P půjčky a investice fungují. A nemají ani představu, jak se liší od běžných bankovních úvěrů. Stejně jako nevědí, že finanční prostředky vložené do systému peer-to-peer nejsou vkladem, nýbrž investicí.

Na druhou stranu z šetření asociace vyplývá, že P2P půjčky si postupně nacházejí své místo i na českém trhu s úvěry. Například na vánoční dárky by si půjčilo u bank 58 procent Čechů, dvanáct procent Čechů by využilo P2P platformy. A jak dále vyplývá z každoročně měřeného Indexu spokojenosti ČBA, většina z nich by byli muži, u nichž se dá předpokládat větší finanční přehled ve srovnání se ženami.

Zhodnocování peněz

Na to, až se většinová populace ve věci zorientuje, P2P platformy nečekají. Nacházejí nové způsoby, jak princip P2P přiblížit zájemcům o úvěr i investorům. Zejména v oblasti investic dnes nabízejí mnoho příležitostí. Příkladem může být český startup, investiční online P2P platforma Bondster. Ta nabízí investice do půjček poskytovatelů úvěrů. Rozdíl od klasických P2P platforem spočívá v tom, že si lidé nepůjčují od lidí, ale investují do úvěrů, které poskytují nebankovní poskytovatelé. Investování do půjček je v zahraničí už dávno oblíbenou formou, o čemž svědčí i fakt, že investoři na Bondster pocházejí z více než 70 zemí.

„Investice do P2P u Bondster přináší výnos při investici do půjček v českých korunách ve výši 7,5 procenta ročně, u půjček v eurech pak 12,5 procenta ročně,“ říká ředitelka společnosti Bondster Jana Mücková. Firma přitom spolupracuje s poskytovateli úvěrů po celém světě, což umožňuje investorům nejenom diverzifikovat riziko, ale také přicházet s atraktivním zhodnocením. Aktuálně má víc než 9000 investorů a v půjčkách na Bondster.com se proinvestovalo v přepočtu už bezmála miliarda korun.

„Investice našich klientů směřují zejména do nezajištěných spotřebitelských půjček nebankovních poskytovatelů, čímž je zajištěn vysoký výnos. Zároveň ale investoři nemusejí mít strach z toho, že by o své investice přišli,“ vysvětluje Jana Mücková. Důvod je, že většina poskytovatelů půjček, s nimiž Bondster spolupracuje, garantuje takzvaný zpětný odkup v případě nesplácení dlužníka. V takových případech dostanou investoři své peníze i s úroky zpět, i když dlužník úvěr přestane splácet. Platforma si navíc každého z poskytovatelů úvěrů důkladně prověřuje. Ve chvíli, kdy neodpovídá charakteristice kvalitního poskytovatele úvěrů, například nedá k dispozici informace o svém finančním zdraví nebo tyto informace neodpovídají požadavkům, nespolupracuje s ním.

Intuitivní řešení

Výhoda tohoto způsobu investování spočívá i ve výhradní online komunikaci a širokém výběru půjček, do nichž chce člověk investovat. Registrace vezme sotva pár minut. Za pozornost stojí i minimální náklady. U investic v eurech věřitel neplatí žádné poplatky a u investic v českých korunách zaplatí jedno procento ročně z objemu provedených investic.

Klíčovou roli pro výši zhodnocení investovaných peněz přitom hraje typ zajištění úvěru. Pravidlo je, že čím větší forma zajištění, v případě Bondsteru najdete i úvěry zajištěné nemovitostí, tím nižší je úrok a tedy zisk. Svoji roli hraje i to, zda investor vydrží až do doby celého splacení jím zainvestované částky. Pokud ne, zejména u delších úvěrů, musí počítat s tím, že z úroků bude muset zaplatit předem stanovený poplatek za předčasný výstup z investice. Záleží ale samozřejmě na úhlu pohledu – pro investory, kteří budou potřebovat likviditu na mimořádné výdaje, jde naopak o výhodu. K penězům se totiž můžou dostat snadno, aniž by přišli o veškeré zhodnocení.

Investiční P2P platformy získávají stále větší pozornost i ze strany klasických finančních institucí, které vědí, že s nimi musejí chtě nechtě počítat. Do budoucna se tak dá očekávat, že se i banky budou chtít přizpůsobit digitální době a její charakteristické poptávce a část svých úvěrů přesunou k dispozici svým klientům pro investování.