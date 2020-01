Kam investovat v roce 2020? Očima expertů

Rok 2019 byl pro investory nadmíru úspěšný. Pokud neměli vyloženě smůlu, nemohli prodělat. A hravě si museli poradit i s nenažranou inflací, která se rozhodně nedržela při zemi: v listopadu dokonce překonala tři procenta, což je nejvyšší meziroční růst cen od roku 2012.

Ale zpět k investicím: tradičně se dařilo americkým akciím – v záři reflektorů stály opět především technologické firmy. Neprohloupili ani ti, kteří vložili peníze do nemovitostních fondů. A na své si přišli i příznivci alternativ, ať už klasických, jako je například zlato, nebo divočejších v podobě bitcoinu.

„Investoři po celém světě, včetně Česka, v roce 2019 v souhrnu zaznamenali nejlepší výnos za poslední desetiletí. Takřka všechno vydělávalo, tedy samozřejmě kromě vkladů na bankovních účtech či zambijské burzy (a několik mála dalších). Loni tedy bylo na burzách „uměním“ spíš o peníze přijít, než je vydělat. To je ovšem do značné míry dáno výjimečně dobrým čtvrtým čtvrtletím roku 2019. Světově významné centrální banky totiž v posledních měsících loňského roku opět provozovaly extrémně uvolněnou měnovou politiku a tištění peněz ve velkém přispívá k nafukování cen aktiv,“ vysvětluje hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda.

Jak se na letošní vyhlídky dívají investoři, ekonomové a finanční analytici? Bude pokračovat spanilá investiční jízda? Co je dobré v roce 2020 sledovat? A samozřejmě nás zajímá i to, čemu se radši při investování vyhnout.

Martin Mašát

portfolio manažer Partners investiční společnosti

Rozhodně se nemusíme bát propadu cen rezidenčních nemovitostí v Praze, kde i nadále bude nedostatek nejen kvalitního, ale vlastně jakéhokoliv bydlení. V klidu můžou být extrémně konzervativní klienti, kterým se o dobrou náladu a jistý výdělek stará Česká národní banka svojí základní sazbou na úrovni dvou procent. Zajímavé to bude na akciových trzích, které mají za sebou růst o několik desítek procent. Pro gamblery tu bude stále bitcoin. Fanoušci aut, které se do Evropy nikdy nedostanou, mohou kupovat a sázet na Muskův Cybertruck. No a pak tu máme americké volby, které můžou zahýbat cenami úplně všeho.

Jana Mücková

ředitelka Bondster

Akciové indexy jsou dávno na dvojnásobku hodnot před krizí v roce 2008. Proto bych jejich poměr v portfoliu spíš redukovala ve prospěch dluhopisů velkých korporací, P2P půjček a zlata. Pro rok 2020 bude určitě zajímavé sledovat vzácné kovy, které mají potenciál růstu. Teritoriálně bych určitě snížila podíl portfolia na emerging markets a naopak posilovala stabilnější ekonomiky. Zajímavé bude sledovat Velkou Británii, kterou čeká krok do neznáma. Podle mě jsou ale dopady brexitu ekonomy přeceňovány, a proto by do budoucna mohlo být zajímavé investovat právě tam. V rámci sektorů doporučuji opustit technologie a akcie firem zaměřených na udržitelný rozvoj. Naopak telekomunikace, farmacie a dividendové tituly mohou být dobrou sázkou. Obecně čekám velmi nervózní rok, proto jsou mé kroky spíše defenzivní.

Michal Semotan

portfolio manažer J&T Investiční společnosti

Z mého pohledu ještě nadále neřekly akciové trhy poslední slovo, ani po loňském silném růstu. Kombinace nízkých úrokových sazeb téměř na celém světě a nadbytek likvidity na hlavních trzích nadále bude tlačit rizikovější aktiva jako jsou akcie výše. Navíc se zřejmě po všech jednáních dočkáme nějaké formy dohody mezi USA a Čínou, takže na trzích nebude tolik nervozity jako dřív. To ovšem neznamená, že nemůže přijít technická korekce, která pošle indexy o několik procent dolů (třeba i o pět až deset procent). Nebýt „zainvestovaný“ docela naplno je proto rozumové řešení (jestli rozumné, to se teprve ukáže…). Pokud bych měl vybrat konkrétní investiční tipy, jsme pro rok 2020 nadále optimističtí vůči ČEZ – i přes zoufalou výkonnost v roce 2019 věříme, že fundament se nakonec prosadí a že dojde k výraznému zlepšení zisku i dividendy, obava z jádra by měla pominout. Můj osobní odhad je, že v posunu nahoru mohou pokračovat vybrané evropské banky, pozitivně se dívám na těžaře mědi Freeport a pokračující přísun finančních prostředků bude tlačit nahoru čínské akcie.

Jan Traxler

investiční poradce a jednatel FINEZ Investment Management

Rok 2019 byl investorům velmi nakloněn. Vydělávaly akcie, dluhopisy, nemovitosti i zlato. Výhled pro příští rok je u tradičních investičních instrumentů slabší. Po letošním růstu těžko můžeme od akcií očekávat závratné výnosy, zvlášť když ekonomika prochází ochlazením a firmám nerostou zisky. Klasické dluhopisové fondy jsou zase při stávajících úrokových výnosech takřka bez výnosového potenciálu. Fondy peněžních trhů jsou schopné vydělávat kolem 1,5 procenta. Zlato a jiné komodity jsou vždy velká neznámá.

Stabilní výnosy lze očekávat pouze u nemovitostních fondů, ty by měly díky pravidelným příjmům z pronájmu nemovitostí nadále překonávat inflaci. S klienty dnes prostřednictvím fondů pro kvalifikované investory investujeme vedle nemovitostí také do různých private equity projektů, developerských projektů, obnovitelných zdrojů energie... Takové investice mi dávají mnohem větší smysl (z pohledu výnosů i společenské přínosnosti) než klasické akciové a dluhopisové fondy. Akorát je na to potřeba větší kapitál a dostatek jiných likvidních prostředků.

Jaroslav Šura

investor

Kapitálové trhy bude zajímavé sledovat – stejně jako v posledních letech – zejména v USA, kde se vytváří sentiment pro celý akciový svět. Prim budou hrát opět hlavně technologické tituly. Jestli v pozitivním smyslu, lze těžko predikovat, přece jen jsou cenové nárůsty velmi robustní. Vzhledem k uvolněné politice centrálních bank bych se ale nedivil dalšímu zhodnocení v tomto sektoru. Případný tip – firma IBM. Mně osobně se začaly líbit některé zahraniční banky, jako je ING, ABN AMRO, Danske bank (všechny vysoká dividenda), Unicredit (skvostně plněný restrukturalizační plán, chystaný zpětný odkup, výhledově výrazné zvýšení dividendy), zaujaly mě i německé tituly Covestro, Bayer, Thyssenkrupp apod. Kdy jindy kupovat vyklesané průmyslové německé společnosti, když ne v kulminující německé recesi v tomto odvětví? Velký růstový potenciál vidím u energetické společnosti ČEZ, čekám (už dlouho) výraznější růst zisku a dividendy. Nadále mě neoslovují kryptoměny pro svůj brutálně spekulativní charakter a samozřejmě obligace kvůli nízkým nebo záporným sazbám.

Olívia Lacenová

analytička TopForex

V Evropě bude zajímavé sledovat segment automotive, který je momentálně podhodnocený. Nejistota okolo brexitu skončila vítězstvím Borise Johnsona, který si přeje brexit dohodou. A Evropská unie se vyjádřila, že udělá všechno, aby dohoda byla podepsána. USA chtějí rokovat o uzavření dohody s Británií po dokončení brexitu. To všechno nahrává růstu hodnoty britských společností.

Po téměř dvou letech turbulentních rokování mezi USA a Čínou se vyjasnilo v obchodní válce mezi velmocemi: v nejbližších dnech se očekává podpis první fáze dohody. To by mohlo být hnacím motorem růstu hlavních amerických i asijských akciových indexů. Na druhou stranu však musíme počítat s nejistotou, která vždy panuje v roce, kdy se v USA konají prezidentské volby. Budou v listopadu.

Zajímavé bude určitě sledovat i vývoj ceny drahých kovů, které poslední rok stoupaly na hodnotě, i s ohledem na indikátory naznačující zpomalení růstu globální ekonomiky a možný příchod recese.

Radomír Jáč

hlavní ekonom Generali Investments CEE

Někteří investoři občas zapomínají, že pro úspěšnost jejich investic bývá důležitý i vývoj naší měny. Pojďme se proto zaměřit na korunu. Ta by v roce 2020 mohla posilovat, táhnout by ji měla lepší nálada na globálních, trzích spojená s opadáváním politických nejistot. Koruna má sama o sobě podporu v podobě relativně atraktivní úrovně tuzemských úrokových sazeb – bezesporu v porovnání s eurozónou – a také v podobě ukazatelů ekonomické rovnováhy (mírně přebytkový běžný účet platební bilance, z pohledu finančních trhů i nadále bezproblémový vývoj veřejných financí).

Od jara 2018 je ale koruna, stejně jako další středoevropské měny, v zajetí výkyvů nálad na globálních trzích – a za těmito výkyvy většinou stály faktory, jež byly pro regionální měny nepříznivé. Od září 2019 se nálada na globálních trzích zlepšila s tím, jak se snížily obavy ohledně průběhu brexitu a zlepšily se zprávy přicházející z obchodních jednání mezi USA a Čínou.

Vývoj obchodních válek a brexitu bude mít klíčový vliv na sentiment v globální ekonomice a na finančních trzích i v roce 2020, předpokládám ale, že se obojí v průběhu roku podaří vyřešit, respektive že související nejistoty nebudou mít na tržní sentiment podobně destruktivní dopad jako mnohokrát v loňském a předloňském roce. Koruna bude nejspíš procházet výkyvy i v průběhu roku 2020, přesto předpokládám posílení české měny. Očekávám, že vůči euru koruna brzy prolomí hladinu 25,50 a ve druhém pololetí by měla přijít na řadu úroveň 25,00 s tím, jak se vnější rizika utlumí a více se projeví fundament české ekonomiky a atraktivní úroveň korunových úroků.