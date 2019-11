Ruce pryč! Nebezpečné investice Očima expertů

Velké americké akciové tituly, české nemovitostní podílové fondy, zlato, stříbro, bitcoin – pokud jste na začátku letošního roku investovali do čehokoli z tohoto výčtu, jste dnes příjemně ve zisku. A to bylo koncem roku 2018 řečí o tom, jak krize bere za kliku. Se zhodnocováním peněz to ale samozřejmě není vždycky růžové a nikde není psáno, že vás zmíněné investice příští rok nepřivedou do červených čísel nebo rovnou na buben. Proto se taky v každé investiční příručce pro začátečníky píše o tom, že je vždy potřeba dostatečně diverzifikovat, nesázet všechno na jednu kartu a rozumně rozložit peníze podle míry akceptovatelného rizika.

Ale pozor! Žádný index neroste do nebe S & P 500 Index S & P 500 sleduje ceny akcií půltisícovky předních amerických firem a patří k nejsledovanějším ukazatelům kondice světové ekonomiky. Od nedlouhého propadu v posledním čtvrtletí loňského roku míří zase k novým rekordům. Ale pozor! Pro podrobnější informace o vývoji cen jednotlivých akcií i akciových indexů navštivte sekci Akcie na Peníze.cz

Článků radících, do čeho se vyplatí investovat a jak co nejlépe zhodnotit úspory, je plný internet. I my se pravidelně snažíme přispět ke hromádce těch rozumných. Tentokrát jsme se ale rozhodli jít na věc z druhého konce. Nebudeme pátrat, kam peníze dát, ale ptáme se chytřejších, čemu se rozhodně vyhnout. Kde číhá bažina, do které by vaše úspory nenávratně zahučely, a kde je sice bezpečně, ale nevyděláte ani troník.

Jakých investic by se měl člověk obecně vyvarovat? A kterým by se měl vyhnout právě teď, kvůli aktuální situaci na trzích?

Lukáš Brodníček

portfolio manažer Fio investiční společnosti

0 + -

Individuální investoři by se kvůli nízkým výnosům měli vyhnout velké části dluhopisového trhu. Výnosy státních dluhopisů jsou buď záporné, nebo nepokryjí ani inflaci. Příležitost vidím u korporátních dluhopisů, ale to investor musí vědět, do čeho investuje, musí umět posoudit riziko a neřídit se jen slibovaným výnosem. Na akciovém trhu bych se vyhnul většině akcií nově uváděných konci hospodářského cyklu na burzu. Při zhoršení ekonomiky nadšení rychle opadne a investoři začnou víc řešit fundament samotných firem, které zatím nic nevydělávají a negenerují ani pozitivní provozní cash flow.

Jana Mücková

ekonomka, ředitelka Bondster

0 + -

Obecně můžeme říci, že pokud chceme investovat, tak určitě ne do toho, čemu nerozumíme. To platí pro všechny třídy aktiv. Není dobré investovat do zlata nebo numismatiky, když jsou nám tyto obory cizí. Vyhledávat konkrétní akciové tituly asi také není zrovna nejjednodušší, když vezmeme v úvahu, kolik zkušených hráčů s námi hraje na trhu. Takže pokud nejste odborníci, je lepší vybrat si třídy aktiv, které nemusíte každodenně sledovat. Zároveň pasivní formy investice s nízkými nebo žádnými poplatky jsou pro méně zkušené dobrou volbou.

Jaroslav Šura

investor

0 + -

Ve světě je emitováno bezprecedentní množství peněz, takže těžko odhadovat, která aktiva budou mít slabší výkonnost. Vzhledem k nízkým úrokovým sazbám v civilizovaném světě se retailu nevyplatí nakupovat dluhopisové cenné papíry. Zejména ty korporátní, kde mrzký zisk nestojí za to riziko a kdy investor těžko odhaduje rizikovost a likviditu instrumentu. O směnkách ani nemluvě. Portfolio manažer se samozřejmě nákupům obligací dost dobře vyhnout nemůže, co mu taky zbývá... Osobně bych se vyhnul bitcoinu a dalším kryptoměnám, které jsou spíš sofistikovanější ruletou s velkou mírou cenové manipulace. Vhodné nejsou ani spekulace typu forex. Často dostává retail naloženo v obchodování s centovými akciemi.

U nás zřejmě končí cenový boom v zemědělských pozemcích a nehnal bych se ani do pořizování komerčních nemovitostí za účelem zhodnocení, a už vůbec ne na úvěr. Jako optimální investice mi nepřipadá ani sdílený nákup (desítkou/desítkami investorů) například historického auta. Při investování je třeba mít vždycky na paměti tři aspekty: rizikovost, likviditu a výnosnost.

Martin Mašát

portfolio manažer Partners investiční společnosti

0 + -

Pokud se bavíme o zhodnocování nebo aspoň o udržení hodnoty, tak to chce investovat do něčeho, co má reálný základ. Rozhodně ruce pryč od všech bitcoinů a dalších coinů, jejichž cena je úplně na vodě. Taktéž šperky by měly být tabu, protože víc než polovina ceny je za práci leštiče, baliče a prodavače, nemluvě o daních státu, a teprve zbytek je ona reálná hodnota, tedy cena podkladového kamínku a pár gramů kovu. Také bych se daleko držel od všech investičních guru, robotů a black-boxů, co nabízejí geniální řešení s bezrizikovými zisky. Důvěřivcům zbudou většinou jen oči pro pláč a prázdný výpis z banky. Osobně nevěřím ani žádnému produktu, který má v názvu slovo garance. Ideálním východiskem jsou podílové fondy, mezi nimiž lze najít kvalitní, likvidní a bezpoplatkové, jak pro konzervativní investory, tak pro dynamické.

Michal Semotan

portfolio manažer J&T Investiční společnosti

0 + -

Na prvním místě „neinvestičního“ žebříčku jsou podle mého názoru evropské státní dluhopisy, jejichž velká část se už obchoduje se záporným výnosem. Kvůli mohutným nákupům Evropské centrální banky a základní negativní úrokové sazbě v eurozóně opravdu nedává smysl si koupit něco, o čemž „na tuty víte“, že do splatnosti získáte zpátky méně. Ano, můžete spekulovat, že záporný výnos poroste a tím vyděláte, ale je to proti selskému rozumu.

Současné euforické stavy na finančních trzích v kombinaci s nízkými úrokovými sazbami motivují investiční společnosti k tvorbě řady komplikovaných strukturovaných produktů. Pokud jim člověk plně neporozumí, raději bych se těmto certifikátům a podobným „strukturo-produktům“ vyhnul. Zde většinou nějakou tu sumu vydělá emitent, ale kupující jen za určitých podmínek.

V krátkém až středním časovém horizontu bych se také vyhnul fyzickému zlatu, kde člověka stojí poměrně vysoký poplatek, aby se dostal ke své likviditě v podobě peněžních prostředků za fyzické zlato. Z pozice dlouhodobého investora, velmi dlouhodobého, určitou alokaci do fyzického zlata pochopit dokážu, sám bych si ho ale nekoupil. Alternativu lze hledat například v akciích těžařských firem, které fungují jako „páka na cenu zlata“.

Jaromír Sladkovský

ředitel Raiffeisen investiční společnosti

0 + -

V první řadě bych se vyhnul věcem, kterým nerozumím. Jednoduše: čemu nerozumím, do toho nedávám peníze (pravidlo č. 1). Druhé obecné pravidlo, kterého bych se vždycky držel, je, že jakmile mám u investice pocit, že vypadá až moc dobře, tedy, že přináší skvělý výnos za „skoro žádné“ riziko, určitě bych byl na pozoru a investici velmi dobře zvážil (pravidlo č. 2). A konkrétněji: v poslední době se objevilo mnoho dluhopisů veřejnosti v podstatě neznámých emitentů, kteří slibují „skvělou“ sazbu, třeba šest procent ročně a víc. To jsou většinou dluhopisy v takzvaném spekulativním spektru, ty bych přenechal odborníkům. Jako laik nedokážu odhadnout riziko, je dost možné, že bych své peníze už nikdy neviděl. Také bych se jako běžný investor vyhnul všem spekulativním obchodům typu forex, CFD nebo warrantům. Říká vám to něco? Pokud ne, tak se tomu vyhněte. Vyhnul bych se také energetickým a agrárním komoditám, kde je důležité rozumět contango efektu. Ten vám může eliminovat veškeré výnosy. Víte, co to je a jak funguje contango? Pokud ne, platí pravidlo číslo 1. U alternativních investic bych se v současné době vyhnul investicím do lesních pozemků.

Miloš Filip

ředitel produktů a marketingu Generali Investments CEE

0 + -

Investoři by si měli dávat pozor na hranici mezi investicí, spekulací a hazardem. Linie mezi nimi je někdy tenká. Měli bychom si být vždy vědomi, v jaké kategorii se pohybujeme. Co chci se svými penězi udělat? Jde o investici s přijatelným rizikem? Nebo chci s malou částí peněz spekulovat například na růst cen ropy při zvýšení politického napětí mezi USA a Iránem?

Z dlouhodobého pohledu, je například při výběru akcií téměř nemožné odhadnout, ze které společnosti se stane nový Apple. Lepší je nespekulovat a dlouhodobě se spolehnout na „tradiční“ akcie typu McDonald’s nebo Coca Cola.

Krátkodobě je nutné dávat si pozor. I přes přísnější dohled regulátorů některé společnosti stále portrétují své investiční nabídky „neodolatelně“ – včetně slibů vysokých a téměř jistých výnosů. Neinvestujte do nabídek, které jsou příliš dobré na to, aby byly pravdivé. Dnes jimi mohou být korporátní dluhopisy slibující vysoké roční výnosy bez prospektu a účetních závěrek emitenta. Nebo třeba investice do diamantů či zlata, které vás připraví o peníze v rámci vysokého rozdílu mezi nákupem a prodejem.

Tomáš Krejčí

hlavní analytik eTrader

0 + -

Investování je proti minulosti mnohem dostupnější a nabídka se výrazně rozšířila, z dat OECD ale vyplývá, že poměrně velká část populace přesto drží peníze hlavně v hotovosti nebo jako vklady v bance. Vkladové nebo termínované účty bank momentálně nabízejí zanedbatelné úročení, které je sice s nulovým rizikem, zato ohrožené inflací, a proto nejsou vhodnou cestou k efektivnímu zhodnocení. Cestou pro méně zkušené investory není ani velmi rizikový forex. Pohyby ceny jsou na něm velmi časté, výrazné a i hůř předvídatelné než dřív. Ztrácí se i atraktivita podílových fondů, které jsou příliš drahé kvůli poplatkům za správu. Stejně tak klesá zájem o dluhopisy, které byly v minulosti oblíbeným nástrojem konzervativních investorů. V současnosti ale většina velkých evropských ekonomik nabízí záporné úrokové sazby, čímž se dluhopisy stávají pro retailové investory, kteří by je chtěli držet z dlouhodobého hlediska a aktivně s nimi nepracovat, nerentabilními.

Lukáš Kovanda

hlavní ekonom Czech Fund

+1 + -

Pokud bych nějakou investici považoval za jednoznačně špatnou a prodělečnou, nebudu to vytrubovat do světa a raději – je-li to možné – budu v tajnosti připravovat nebo už uskutečňovat spekulaci na pokles příslušného aktiva. Z toho tedy plyne, že i na zaručeně špatné investiční příležitosti lze mnohdy vydělat – právě prostřednictvím takzvaného „šortování“.

Anketa Komu byste svěřili peníze? Lukáš Brodníček Jana Mücková Jaroslav Šura Martin Mašát Michal Semotan Jaromír Sladkovský Miloš Filip Tomáš Krejčí Lukáš Kovanda

Velmi často – ale ne vždy – jsou takovou špatnou investicí aktiva, o kterých dnem i nocí píšou média. To je třeba případ bitcoinu na konci roku 2017. Toho roku byl hvězdou diskuzí na vánočních večírcích, a to i diskuzí lidí, kteří se jinak o investování prakticky vůbec nezajímají. Pár dní na to začal spektakulárně kolabovat. Kdo do něj investoval v prosinci před dvěma lety, podobně spektakulárně prodělal a rve si vlasy na hlavě dodnes. Čímž není řečeno, že bitcoin je obecně špatná investice, jen jí byl v určitou dobu – právě v době, kdy se každý druhý rozplýval, jak skvělá příležitost k investování to je.

Dále je dobré vyhnout se investicím, které zajišťují drazí zprostředkovatelé. Nejlepší zprostředkovatel je žádný zprostředkovatel. Různé aktivně spravované fondy bank dnes hlavně tahají z klientů peníze, kvůli vysokým poplatkům. Přitom portfolioví manažeři přes všechno krasořečnění v médiích podle řady výzkumů málokdy investují lépe než příslovečný šimpanz. V době poměrně levných online brokerů existuje rozumnější způsob investování. Z toho plyne třetí doporučení, jak se vyhnout špatné investici. Investujme vždy vlastní hlavou, jen do toho, čemu doopravdy rozumíme. Nenechme si cokoli bulíkovat. Nevěřme žádné z investic jen proto, že ji doporučuje Warren Buffett, Pepa Vyskoč, nebo třeba Lukáš Kovanda.