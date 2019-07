Nikdy není pozdě

Pan Jiří za mnou přijel na konci roku 2009. Blížily se Vánoce a on zůstal doma sám, jeho žena ho opustila. Rozvod spolu s vypořádáním majetku už měl za sebou a věděl, že musí zase znovu začít žít.

Jiří byl zaměstnanec na řadové pozici v jednom ze státních úřadů. Z prodeje společné chalupy mu zbylo 630 tisíc korun. Za mnou přišel, abych mu je zhodnotil. Peníze chtěl investovat, protože byl celý život až příliš opatrný a nevyplatilo se mu to. Domluvili jsme se na podílových fondech. Výhodu jsme viděli v tom, že na finančních trzích právě zuřila finanční krize a aktiva se prodávala za nízké ceny.

Vladimír Weiss Autor je finanční poradce Partners

Natřikrát

Můj klient doposud využíval klasiku: spořicí účty, stavební spoření a penzijní připojištění. Dobrou zprávou bylo, že v nich měl dalších 450 tisíc korun, tedy pěknou rezervu. Když jsme se zorientovali v jeho financích, stanovili jsme investiční horizont na deset roků, protože přesně tolik zbývalo Jiřímu do penze. Cílem bylo, aby investované peníze za tu dobu neztratily na hodnotě, něco vydělaly, ale zároveň abychom kvůli tomu nemuseli až příliš riskovat. S přihlédnutím k Jiřího konzervativnímu přístupu, ale zároveň i dostatečnému časovému horizontu jsem zvolil vyváženou strategii: mix dluhopisů a akcií ve třech různých investičních programech:

Conseq vyvážený, celkem vloženo 200 tisíc korun (vstupní poplatek 8 tisíc). Aktuální stav: 258 tisíc.

Pioneer Multibrand vyvážený, celkem vloženo 130 tisíc (vstupní poplatek 5 tisíc). Aktuální stav: 188 tisíc.

Pioneer Rentier Invest, smíšená strategie L4, celkem vloženo 300 tisíc korun (vstupní poplatek necelých 7 tisíc). Aktuální stav: 355 tisíc.

Být stále mlád

Není to tak dlouho, kdy na mé dveře Jiří zaklepal znovu. Věděl jsem, že před dvěma lety odešel předčasně do penze. Že oslavil 65 let. Co jsem ale nevěděl, že se hodlá znovu oženit. A tak mě přišel pozvat s tím, že by také potřeboval na svatbu část z peněz, které zhodnotil ve fondech.

Přiznávám, že jsem nebyl zrovna nadšen, že výnosy vloží do svatby, ale samozřejmě jsem mu to nemohl rozmlouvat. Spočítal jsem mu tedy, jak investoval. Byl velmi mile překvapen. Díky investicím vydělal 171 tisíc korun, což znamená 2,4 procenta ročně. Zhodnocení bez problémů překonalo inflaci a důležité bylo i to, že díky dodržení tříletého časového testu nebylo nutné platit patnáctiprocentní daň z příjmů, která by v tomto případě činila 25 650 korun. Kdyby peníze vložil do stavebního spoření nebo investičního životního pojištění, dani by se nevyhnul.