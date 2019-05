Kam s volnými miliony? Peníze dělají peníze

Je to jasné už z titulku: článek necílí na masy, ale na lidi, kteří mají k dispozici řádově aspoň miliony, spíš desítky až stovky milionů korun. Ukážeme vám, co se s nimi dá dělat. Chcete je co nejlíp ochránit před inflací? Nebo hledáte vyšší zhodnocení?

Čím větší kapitál máte k dispozici, tím širší se nabízí spektrum možností. Rozdělme si je na čtyři základní oblasti podle toho, jakým způsobem vytvářejí výnos:

Nemovitosti: výnos formou nájmu, dlouhodobě roste jejich cena.

Dluhopisy, směnky: výnos je pevně daný, má formu úroky z půjčeného kapitálu.

Akcie, byznys: výnos vzniká činností firmy – může mít formu dividendy, podílu na zisku, nebo prostě jen roste hodnota podniku, pokud firma výnosy nerozděluje.

Komodity, sbírky: průběžný výnos nepřinášejí, pouze dlouhodobě roste jejich cena.

Nemovitosti, pozemky, developerské projekty

Člověka, který má po ruce víc peněz, nejspíš jako první napadne, že koupí byt a bude ho pronajímat. Úvaha je to rozumná.

Nemovitosti obecně přinášejí velmi stabilní výnosy z pronájmu a zároveň jejich hodnota dlouhodobě roste s inflací. Navíc kouzlo spočívá v tom, že i nájem zvedáte s inflací. Díky tomu jsou nemovitosti ideální typ investice, pokud chcete, aby vám dlouhodobě zajišťovala rentu.

Nemusí to ale končit jen u bytů. Výnosově zajímavější jsou komerční nemovitosti – dostanete se u nich na vyšší rentabilitu nájmu v porovnání s cenou. A není ani potřeba disponovat stovkami milionů korun, protože do komerčních nemovitostí můžete investovat prostřednictvím řady nemovitostních fondů. Mnohé jsou dostupné i veřejnosti, ty standardně vydělávají kolem tří až pěti procent ročně.

Majetnější investoři pak můžou vybírat i mezi fondy pro takzvané kvalifikované investory, které (zpravidla díky většímu úvěrovému zatížení a nižšímu podílu držené likvidní hotovosti) dokáží dlouhodobě generovat vyšší čisté výnosy – řádově kolem pěti až deseti procent ročně.

Když se podíváte na podrobnější srovnání nemovitostních fondů, uvidíte, že všechny svými výnosy stabilně poráží inflaci.

Dobrou ochranu před inflací dlouhodobě poskytují také pozemky – ať už stavební parcely, nebo zemědělská půda. Z pohledu očekávání stabilního vývoje cen jsou ještě konzervativnější než klasické nemovitosti. Ale výnosově je to slabší. Pachtovné z pronájmu půdy zajišťuje nízké výnosy.

Potenciálně nejvýnosnější investicí v oblasti realit je podílet se přímo na developerských projektech, když máte větší kapitál. Výnosy pak bývají i dvouciferné, ale každý projekt má svá specifická rizika.

Dluhopisy, směnky

Hodně lidí stále slyší na pevný úrok. Proto se také v uplynulých letech v České republice roztrhl pytel s emisemi dluhopisů. Internet je zaplavený reklamou na garantovaný úrok od té či oné firmy. A každý druhý „pojišťovák“ dnes nabízí klientům vedle pojištění nebo stavebka taky nějaký ten dluhopis.

V záplavě dluhopisů není zrovna snadné se vyznat. Já vždy říkám klientům, že vytunelovat firmu není nic těžkého – takže bych byl ochotný půjčit pouze firmě, kterou dobře znám, má dlouhou historii, dobré renomé, zavedený byznys a je schopná generovat dostatečné provozní cashflow, aby měla z čeho splatit dluh. A takových zase tolik na trhu není.

Hlavně mějte vždy na paměti, že etablované firmy nepotřebují prodávat dluhopisy tetičce z Horní Dolní, které zrovna doběhlo stavební spoření. Když potřebují kapitál, řeknou si o něj bankám, fondům a dalším velkým investorům. Takže od podomních prodejců bych si určitě žádný dluhopis nekupoval. Ale pokud se k vám dostane nabídka nějakého dluhopisu v rámci privátního bankovnictví u vaší banky, jedná se zpravidla o solidní emisi. Úroky u takových dluhopisů se většinou pohybují mezi čtyřmi až šesti procenty.

Speciálním případem je takzvané mezaninové financování. Může vám přinést i trochu vyšší výnosy, ale nese s sebou pochopitelně i větší riziko. Jedná se v podstatě o překlenovací úvěr, nejčastěji řešený formou směnky, jejíž emitent potřebuje překlenout nějaké krátké období, než se mu uvolní jiný, levnější kapitál. Ohledně spolehlivosti emitenta tu buďte ještě obezřetnější. A i tady platí, že ti spolehliví už zpravidla mají vyšlapané cestičky a obrací se pouze na úzký okruh známých investorů.

Konvertibilní dluhopisy a prioritní akcie

Poslední dobou se v Česku ve větší míře objevují také projekty financované prostřednictvím prioritních akcií nebo konvertibilních dluhopisů, což jsou takové hybridy mezi akcií a dluhopisem.

Prioritní akcie zpravidla zajišťují přednostní právo na určitý pevně nastavený výnos před klasickými kmenovými akcionáři, zároveň ale často umožňují se do určité míry podílet i na celkových výnosech projektu. Na rozdíl od dluhopisů tedy skýtají potenciál vyšších výnosů, na rozdíl od akcií zase nesou určitý pevný výnos bez ohledu na aktuální výsledky hospodaření firmy.

Podobně i konvertibilní dluhopisy nesou určitý pevný úrok a zároveň v sobě mají zabudovanou opci na přeměnu do akcií podniku, pokud hodnota akcií bude nad určitou předem nastavenou cenou. Kombinují tedy pevný výnos s potenciálem podílet se zároveň na celkových výnosech firmy, bude-li se jí dařit.

Akcie, private equity, venture kapitál nebo start-upy

Pokud máte delší časový horizont a nepotřebujete mít po ruce likvidní prostředky, nabízí se samozřejmě také investice do akcií.

Stejně jako běžný investor můžete využít buď klasických akciových fondů, nebo nakupovat akcie jednotlivých firem přímo na burze. S větším kapitálem se vám ale otvírají i možnosti investic na poli private equity, tedy majetkové účasti na veřejně neobchodovaných společnostech.

Private equity investice mají oproti klasickým akciím obchodovaným na burze dvě zásadní výhody. Zaprvé: jsou výrazně levnější. Ne že byste si mimo burzu mohli koupit akcie dané firmy levněji. Jde o to, že akcie velkých společností se na burze zpravidla obchodují v průměru za patnáctinásobek až dvacetinásobek čistých ročních zisků. Kdežto když kupujete privátní firmu, tak se standardně dostanete pod desetinásobek ročních zisků. Rentabilita takové investice je tedy výrazně vyšší.

Zadruhé: ceny akcií na burze se mění každý den, hodinu, minutu a sekundu. Ale hodnota firmy se přece tak rychle nemění. Psychologicky je tedy lepší, pokud nesledujete hodnotu akcí každý den. V případě privátních akcií je to jednodušší, protože žádná jejich aktuální cena na burze ani neexistuje, nemáte co sledovat.

To platí i pro fondy. Zatímco hodnota investice v klasickém akciovém fondu se každý den mění, protože fond musí oceňovat majetek podle aktuálních cen akcií na burze, tak v případě private equity fondů se zpravidla hodnota investice mění jednou za rok, až podle hospodářských výsledků jednotlivých firem, nikoliv podle momentální nálady investorů na burze.

Hodnota private equity investic tedy kolísá výrazně méně než klasické burzovní akcie. Zároveň většinou přinášejí dlouhodobě vyšší výnosy díky vyšší rentabilitě vlastního kapitálu.

Naopak jejich hlavní nevýhodou je malá likvidita. Zatímco akcie na burze prodáte za pár sekund, celou firmu jinému privátnímu investorovi hned tak neprodáte. Proto i private equity fondy bývají mnohdy uzavřené, nebo po několik let neumožňují vybírat prostředky. Jsou tedy vhodné skutečně pouze na dlouhý časový horizont, bez výjimek a bez spekulací.

V oblasti private equity v Česku už funguje několik fondů pro kvalifikované investory, do nichž můžete investovat i s kapitálem od jednoho milionu korun. Většinou se zaměřují na fungující zavedené firmy a míří na výnosy řádově osm až dvanáct procent ročně.

Specifickým případem je financování rozjezdu start-upů a takzvaný venture kapitál, kdy vstupujete do firmy s jasným cílem ji za pár let zase prodat, nebo uvést na burzu. To bývají potenciálně nejziskovější, ale také nejrizikovější investice. V České republice jsou zatím podobné projekty v plenkách. Zahraniční fondy pak standardně chtějí minimální investici milion dolarů a víc – takže to je opravdu jen pro nejbohatší.

Zlato, umění, veteráni, víno a jiné hračky

Někteří fajnšmekři – kromě klasických investic s výnosovou složkou – kupují navíc nejrůznější „komodity“. Pochopitelně zlato, diamanty, ale třeba taky umění, hodinky, veterány a jiné předměty s jistou sběratelskou hodnotou. Možností je hodně.

Já osobně tomuto typu investic příliš nefandím. Z principu dávám přednost těm, které mají jasnou výnosovou složku, kde chápu, co ten výnos generuje.

Kupovat něco jenom pro to, abych to schoval do trezoru nebo pověsil na zeď, není můj styl, nemám pro takové zamrazení kapitálu moc pochopení. Smyslem kapitálu přece je, aby pracoval a díky tomu vytvářel výnos, ne abych ho zamknul do trezoru nebo zakopal do země.

Nicméně nechci nikomu vnucovat můj styl uvažování. Každý má svůj přístup ke správě a zhodnocování majetku – pro někoho je naopak ta historická či umělecká hodnota stěžejní. A světe div se, dokonce i na umění, víno nebo veterány dnes existují speciální investiční fondy, do kterých může investovat i laik. Ani nemusíte být odborník, jen musíte mít dostatečný kapitál.

Milion jako zlom

Pravdou je, že čím větším kapitálem disponujete, tím atraktivnější investiční možnosti se vám naskýtají. Tak tomu vždycky bylo a bude.

Na druhou stranu i s relativně menším kapitálem se dneska můžete dostat ke spoustě zajímavých investic.

Zlomovou hranicí je milion korun, což je částka, od které je možné investovat do fondů pro kvalifikované investory, jejichž prostřednictvím se můžete dostat k nejrůznějším investicím od nemovitostí, přes development, až po private equity, obnovitelné zdroje energie a mnoho dalších projektů.

Jan Traxler Privátní investiční poradce a ředitel společnosti FINEZ Investment Management Přední český expert v oblasti investování. Prosazuje férovou provizi podílem na zisku. Zastánce dlouhodobých strategií s value přístupem. Preferuje investice, které generují pravidelný výnos a jejich hodnota dlouhodobě roste, tedy zejména kvalitní nemovitosti a dividendové akcie. Všechny jeho publikace najdete na www.finez.cz. Kontakt: jan.traxler@finez.cz Investiční seriál na Finez.cz Seriál Fond-show představuje vybrané investiční fondy – od nejznámějších jmen přes speciální méně známé fondy až po některé fondy kvalifikovaných investorů: Fond-show

