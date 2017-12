Rok 2017 na trzích: klid před bouří a bitcoin superstar

Česká republika

HDP ve třetím čtvrtletí stoupl meziročně o 5 procent

Nezaměstnanost klesla na historicky nejnižší úroveň 2,6 procenta

Inflace stoupla na 2,6 procenta (v listopadu dokonce 2,9 procenta)

ČNB ukončila měnové intervence a dvakrát zvedla úrokové sazby, aktuální 2T repo sazba je 0,5 procenta

Koruna posílila k euru o 5 procent a k dolaru o 15 procent

Výnos do splatnosti českých státních dluhopisů stoupl na 1,4 procenta ročně

Hodnota českého akciového indexu PX stoupla o 17 procent

Index PX: Ceny akcií na pražské burze stouply za rok o 17 procent Zdroj: Peníze.cz

Když to shrneme, rok 2017 byl pro českou ekonomiku mimořádně dobrý. Českým firmám se nebývale daří a těží z toho logicky i státní rozpočet (rostou příjmy z daní). Také se to odráží na finančních trzích. Rostou ceny akcií a nemovitostí, koruna posiluje, naopak nedaří se dluhopisům, protože stoupají úroky.

Mimo to se ekonomický růst projevuje i na našich peněženkách, stoupá průměrná mzda, zvedají se důchody, ale ruku v ruce s tím samozřejmě roste také inflace. To jsou spojité nádoby.

Jelikož ale v průměru naše mzdy i důchody rostou rychleji než inflace, můžeme se těšit rostoucí životní úrovni. Z makroekonomického pohledu můžeme na Silvestra oslavit končící rok jak se sluší a patří.

Světové finanční trhy

Volatilita na akciových trzích klesla na historicky nejnižší úroveň

Hodnota akciového indexu S&P 500 stoupla na nové historické maximum

Index S&P 500 Zdroj: Peníze.cz

Americký Fed třikrát zvedl úrokové sazby, aktuální pásmo je 1,25–1,50 procenta

Evropská centrální banka pokračuje v nákupech dluhopisů, i když od ledna v menších objemech

Americký dolar oslabil vůči euru o 14 procent

Kolik dolarů za euro Zdroj: Peníze.cz

Ropa od léta podražila o víc než 30 procent

Cena bitcoinu už stoupla k úrovni 20 tisíc dolarů, veřejností se šíří bitcoinmánie

Tržní hodnota firmy Apple stoupla na 900 miliard dolarů (14násobek státního rozpočtu ČR)

V globálním měřítku se nebezpečně zakořeňuje ignorance rizik. Zatímco geopolitické napětí stoupá a někteří ekonomové navíc varují před blížící se recesí americké ekonomiky, akciové trhy si vesele rostou dál. Což by ani tak nevadilo, firmy vykazují rostoucí zisky, tak je logické, že ceny akcií rostou. Problém je, že rostou se stále menšími a menšími výkyvy. V roce 2017 jsme nebyli svědky žádné korekce. Volatilita klesla na nepředstavitelně nízkou úroveň, která historicky vůbec neodpovídá akciovým trhům. Nechci to přivolávat, ale možná se na rok 2017 v budoucnu bude vzpomínat s přívlastkem „klid před bouří“.

Paralelně se vedle tradičních aktiv hitem letošního roku stal bitcoin. Jeho cena raketově stoupá. Jeho popularita je naprosto nevídaná, je to skutečný fenomén. Kam až může tohle šílenství vyhnat jeho cenu, to opravdu netuším. Osobně považuji bitcoin za jednu gigantickou bublinu, která do dvou let splaskne a pak po bitcoinu ani pes neštěkne:

Nicméně ať už bitcoin čeká jakákoliv budoucnost, dvacetinásobný růst jeho ceny se na věky zapíše do ekonomické kroniky jako hlavní finanční událost roku 2017. To už mu nikdo neodpáře. Takovým grafem se nepyšnily ani tulipány v Holandsku ve třicátých letech sedmnáctého století. Nikdy bych nevěřil, že ty cibulky tulipánů ještě někdy něco překoná. Klobouk dolů.