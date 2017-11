Bitcoin je ukázková bublina

Poptávka po kryptoměnách žene jejich ceny strmě nahoru. Cena jednoho bitcoinu vyjádřená v amerických dolarech od začátku roku stoupla na sedminásobek. Problém je, že poptávka po kryptoměnách nemá nic společného s jejich reálným využitím, prakticky všichni je kupují čistě jako spekulaci, na které chtějí zbohatnout, nikoliv jako transakční měnu.

Jinými slovy cena roste, dokud všichni věří, že cena poroste, a nakupují, čímž tlačí cenu nahoru. Žádná reálná hodnota za tím není. Dokonalá ukázka bubliny. Jakmile převáží počet lidí, kteří už v další růst ceny věřit nebudou, bublina praskne.

Vývoj ceny bitcoinu v USD za poslední rok

Zdroj: Yahoo! Finance

Bitcoin, kam se podíváš

Připomíná to situaci se zlatem v roce 2011. Od roku 2005 cena zlata stoupla na čtyřnásobek. Každý druhý reklamní banner na finančních i nefinančních webech lákal na nákup zlata. Pojišťováci začali místo pojistek a stavebního spoření prodávat lidem „spoření do zlata“. A mezi analytiky investičních bank létaly vzduchem odhady dalšího růstu ceny: dva tisíce dolarů, tři tisíce dolarů, pět tisíc dolarů, deset tisíc dolarů. Skoro jako na dražbě: Kdo předpoví víc, vážení?

A pak se cena zlata propadla o 35 procent, z 1800 dolarů na zhruba 1200 dolarů za trojskou unci.

Tím nechci bitcoin přirovnávat ke zlatu. Zlato je na rozdíl od bitcoinu hmotné aktivum, které se jako dlouhodobý uchovatel hodnoty a univerzální platidlo používá tisíce let. Tuto paralelu uvádím pouze jako ilustraci, dnešní bitcoinová mánie v mnohém připomíná zlatou horečku před šesti lety, ale podobně třeba třeštění kolem akcií internetových společností na konci devadesátých let minulého století.

Když ráno otevřu mail pět z deseti spamů se týká bitcoinu. Pročítám si investiční newslettery, a kdo by to byl řekl, skoro všichni píšou o bitcoinu, ethereu a dalších kryptoměnách. Jakou mají budoucnost a že to prý je teprve začátek, že vlak se ještě pořádně nerozjel, že kdo chce vydělat, má pořád ještě úžasnou příležitost. A mezi tím létají cifry deset tisíc dolarů, padesát tisíc dolarů, sto tisíc dolarů...

Chci si přečíst zprávy a vyskočí na mě banner s bitcoinem. Podívám se na ekonomickou rubriku a hned druhý titulek zní KVÍZ: Troufáte si na zkoušku z kryptoměn? Otestujte své znalosti. Vypnu počítač a jdu na schůzku s klientem. Jeho první otázka zní: „Co si myslíte o bitcoinu? Má smysl ho ještě kupovat? Škoda, že jsem ho nekoupil před rokem. Já věděl, že to je dobrá investice.“

Ne, bitcoin není investice, ale čistokrevná spekulace. S investováním nemá nic společného. Bitcoin je jen hra, podobně jako dostihy a sázky nebo ruleta. To si můžu rovnou jít vsadit, jestli Federer vyhraje turnaj mistrů. Radši pak budu s napětím sledovat tenis, tam je aspoň na co se dívat, lepší než tupě zírat na technický graf vývoje ceny bitcoinu.

Víte, že lidé na internetu poslední měsíc zhruba třikrát častěji vyhledávají cenu bitcoinu než cenu zlata? Výraz „bitcoin“ je dnes do vyhledávače Google zadáván dokonce častěji než dolar a z vyhledávače na nás následně vyskočí 203 milionů odkazů na stránky o bitcoinu. To je pro srovnání šestkrát víc stránek než na dotaz „S&P 500“ (S&P 500 je akciový index sestavený z pětistovky největších amerických firem obchodovaných na burze v New Yorku).

Relativní četnost vyhledávání ceny bitcoinu, zlata a indexu S&P 500 za poslední rok

Zdroj: Google Trends

Jan Traxler Privátní investiční poradce a ředitel společnosti FINEZ Investment Management Přední český expert v oblasti investování.

Rozdíl mezi investicí a spekulací

Bitcoin je klasickou ukázkou toho, jak často zaměňujeme investování a hazard. Většina lidí si slovo investování automaticky spojí s hazardem, s blikajícími čísly někde na monitoru a překřikujícími se makléři na burze.

Pro mnoho lidí znamená investování přesouvat peníze z hromádky na hromádku, něco levně koupit a draze prodat a na tom zbohatnout. Tomu se ovšem říká spekulace a je to hazardní hra jako každá jiná. Možná bychom před takovými spekulacemi měli také říkat: "Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!“ A já bych ještě dodával: „A musíte počítat s tím, že proděláte kalhoty.“

Naproti tomu investováním se myslí použití kapitálu na nákup dlouhodobých statků, které mají generovat budoucí výnosy. Můžeme kapitál sami použít na nákup půdy, nemovitosti, výrobních zařízení a podobně, nebo ho poskytnout za sjednaný úrok či podíl na zisku třetí osobě. Ale ve finále kapitál musí někde sloužit, aby mohl generovat výnos. Tomu se říká investice.

Kdo che hrát hazardní hry a zkoušet rychle zbohatnout, může jít do kasina nebo na poslední chvíli ještě spekulovat na další růst ceny bitcoinu. Kdo chce investovat, ten si raději koupí slepici, která snáší vajíčka.