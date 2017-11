The Resort Group: Garantované zhodnocení a dovolená k tomu

„Zatímco my financujeme veškerou infrastrukturu a komerční objekty v hotelovém komplexu, jednotlivé apartmány nabízíme jako investiční záměr na trzích po celé Evropě. Pokud se s námi klient rozhodne investovat, apartmán si od něj následně pronajmeme, za což mu náleží garantovaný minimální výnos.“ Tak ve stručnosti popisuje Pierre-Philippe Moller princip fungování své The Resort Group. Společnosti, která nákup nemovitosti nebo její části, pokud nemáte dost peněz, umožňuje také v Česku.

Co vás přivedlo do České republiky?

Narodil jsem se ve Švýcarsku. Po studiích jsem pro svého prvního zaměstnavatele rozjížděl síť obchodů s elektronikou. Během dvou let jsem jich v Holandsku otevřel celkem čtrnáct a měl velké plány. Jenže expanzi do zahraniční mi společnost neschválila, a já si řekl, že potřebuju zásadní změnu. Rozhodl jsem se tedy pro změnu a za týden už jsem v Polsku pracoval pro jednoho belgického bankéře, který podnikal v realitách. Po dvou letech a spoustě zkušeností jsem se vrátil zpátky do Holandska a založil si malou konzultantskou firmu, která radila zájemcům o investice a podnikání ve střední a východní Evropě. Tak jsem poprvé dostal do Česka… A za pár měsíců se stěhoval znovu. Tentokrát na nádhernou farmu nedaleko Mladé Boleslavi. Už je to, pokud počítám dobře, jedenáct let.

Co vás lákalo na emigraci na Východ? Většinou se s kufry cestuje opačně.

V první řadě obchodní příležitosti. A také musím podotknout, že jsem nikdy neměl tolik přátel jako tady.

Jak se vám v Česku podniká?

Obchodní příležitosti jsou jedna věc, podnikání samotné věc druhá. V Česku byl před deseti lety pořád ještě přebytek prvního, který ale narážel na obrovskou byrokratickou zátěž, tedy na tu druhou věc. Třeba v Holandsku, ale i jinde na Západě to už v té době bylo přesně naopak.

Snížilo se papírování za ty roky?

Ušli jste kus cesty a vyspěli. Ať si kdo chce říká co chce. Až jsem si jednoho dne uvědomil, že je to tu všechno snadnější, ale s menšími možnostmi. Proto jsem se opět začal rozhlížet, kam dál. Shodou okolností jsem se tehdy dostal ke společnosti, která se zabývá výstavbou hotelových rezortů na Kapverdských ostrovech. Ten nápad mě zaujal a po náročně rešerši jsem se rozhodl, že pro jejich výstavbu začnu shánět kapitál od investorů ve střední Evropě.

Jak to celé funguje?

Společnost The Resort Group, za níž stojí realitní byznysmen Rob Jarrett, který dříve mimo jiné vlastnil exkluzivní licenci na prodej bytů Donalda Trumpa v jeho mrakodrapu v Torontu, je developer, který na Kapverdách staví obrovské pětihvězdičkové rezorty. Ty následně předá k užívání provozovatelům, jako jsou Hilton nebo Melia. The Resort Group má tedy na starosti stavbu komplexu a její profinancování, hotelové sítě se pak starají o kvalitu služeb a příliv množství turistů. Zásadní rozdíl oproti jiným podobným typům spolupráce je, že společnost The Resort Group při výstavbě využívá kromě vlastního kapitálu také finance od soukromých investorů, nikoliv běžně bankovní úvěry. Zatímco my financujeme veškerou infrastrukturu a komerční objekty v komplexu, jednotlivé apartmány nabízíme jako investiční záměr na trzích po celé Evropě. Pokud se s námi klient rozhodne investovat, apartmán si od něj následně pronajmeme, za což mu náleží garantovaný minimální výnos.

Jaké zhodnocení nabízíte?

V případě, že financujete celý apartmán, vám po dobu výstavby náleží fixní odměna dvanáct procent ze zainvestované částky ročně, kterou vyplácíme na měsíční bázi.

Z čeho zhodnocení berete, když hotely ještě nefungují?

Z kapitálu, který generují již existující projekty. Je to stejné, jako kdybychom si půjčovali v bance. Se zhodnocením od začátku kalkulujeme v ceně developerského projektu.

Dvanáct procent je opravdu hodně. Není si levnější půjčit v bance?

Není. Tedy ne na Kapverdách. Tam se úroková sazba pohybuje mezi 12 a 15 procenty. Na ostrovech fungují tři banky, které si díky monopolnímu postavení diktují podmínky. A ty nejsou zrovna proklientské.

Tak proč si nepůjčíte jinde?

Protože je to téměř nemožné. Pokud si chcete půjčit peníze na podobný projekt v zahraničí, jsou sazby ještě vyšší.

Jaké zhodnocení nabízíte, když rezort předáte jeho provozovateli a přijedou první turisté?

V tu chvíli začnou majiteli nemovitosti plynout příjmy z nájemného. My garantujeme minimálně sedmiprocentní zhodnocení, pokud je vyšší, dělíme se s klientem o polovinu z výdělku nad touto částkou.

Částečné vlastnictví nemovitosti funguje stejně?

Prakticky ano. Jako klient, který nemá dostatek volných prostředků na koupi celého apartmánu, si můžete zakoupit minimálně pět procent vybraného apartmánu společně s dalšími zájemci. Každý zaplatí celkem deset tisíc eur. Přesná částka se u jednotlivých apartmánů liší. Zhodnocení není stejné jako u plného vlastnictví, v tomto případě je to deset procent za rok po dobu výstavby a minimálně sedm procent za provozu. Jsou zde ale i další odlišnosti. V případě částečného vlastnictví, na rozdíl od plné investice, jsou vámi investované částky odečteny náklady na kolaudaci, notáře, právní služby a zápis do katastru, které dělají zhruba 3,5 procenta z ceny nemovitosti. Je to tak jednodušší a pohodlnější pro všechny investory, protože vše řešíme za ně. Jediným opravdu zásadním omezením je, že, na rozdíl od plné investice do celého apartmánu, nemůžete nemovitost přestat pronajímat bez souhlasu všech ostatních spoluvlastníků dané nemovitosti.

Pokud se rozhodnu pro koupi celého apartmánu, kolik si musím připravit?

Zhruba 160 tisíc eur. To je minimální výše investice, pokud chcete vlastnit nemovitost sám. U dražších nemovitostí v rezortech pak cena roste až k 450 tisícům eur za luxusní vily.

Jak je to s daněním?

Standardně byste měl své výnosy danit jak na Kapverdských ostrovech, tak v České republice. Tamní vláda se ale poslední roky snaží stimulovat turistický ruch, proto jsou všechny aktivity a služby navázané na turismus osvobozené od daně z příjmu. Daníte tedy pouze v České republice, protože jde ale příjem z pronájmu nemovitosti, jíž jste majitel, můžete si odepisovat náklady na investici po dobu třiceti let, což dělá zhruba 3,5 procenta. Na Kapverdách platíte pouze daň z nemovitosti v řádu desetin procenta ročně.

Funguje na stejném principu i danění u částečného vlastnění nemovitosti?

Ano, protože jste pořád jedním z vlastníků nemovitosti a takto vás eviduje i tamní katastr nemovitostí. S jedním rozdílem, kterým je daň z nemovitosti. Ta je v případě částečného vlastnictví již započtena do kupní ceny.

Žádné další poplatky, například za akvizici klienta, se investorovi nestrhávají?

Ne. Samozřejmě obchodníkům odměnu vyplácíme, je ale už zahrnutá do kupní ceny nemovitosti.

Můžu nemovitost nebo podíl na nemovitosti, pokud vlastním jen její část, prodat?

Ano, jak celou nemovitost, tak v případě částečného vlastnictví její část můžete kdykoliv prodat.

Jak funguje sekundární trh?

Od otevření prvních rezortů už uběhlo pět let, takže se na sekundární trh právě dostávají první nemovitosti.

Mám právo ve svém apartmánu trávit dovolenou?

Záleží na typu investice. Pokud zafinancujete apartmán celý, můžete v rezortu strávit celkem pět týdnů v každém kalendářním roce. Dva týdny v hlavní turistické sezóně a tři týdny mimo ni. Většina investorů ale využívá maximálně dva týdny z roka. V případě, že vlastníte pouze část apartmánu – na jeho koupi se skládáte s dalšími investory – máte možnost využít pro vlastní potřebu jeden týden při minimálním vlastnictví 25 procent, nebo dva týdny při vlastnictví od 50 procent.

Jak vypadají rezorty, které na Kapverdách stavíte?

První s názvem Melia Tortuga Beach jsme pro hosty otevřeli v roce 2011, druhý, Melia Dunas Beach, byl zprovozněn o tři roky později. Tento rezort je dodnes s kapacitou 1251 pokojů největším hotelovým komplexem v celé Africe. Nedávno pak následoval Melia Llana Beach Hotel [na úvodním snímku – pozn. red.] s kapacitu 605 apartmánových pokojů. Všechny se nacházejí na ostrově Sal. Poslední, White Sands, který je momentálně ve výstavbě na ostrově Boa Vista, bude zahrnovat 835 nemovitostí.

Jaká je průměrná obsazenost hotelů a mohu si ji někde ověřit?

Údaje o obsazenosti nejsou veřejné, ale můžu říci, že Tortuga Beach rezort má od svého otevření průměrnou obsazenost ve výši 75 procent.

Co se stane s mou nemovitostí, pokud by došlo k uzavření rezortu nebo se neúměrně dlouho protahovalo jeho otevření?

To by byl samozřejmě zásadní problém, protože musíme klientům vyplácet zhodnocení. Na druhou stranu jsme proti uzavření hotelu pojištění, protože nikdy nezačínáme stavět, dokud nemáme podepsaný kontrakt s hotelovou sítí, která bude rezort provozovat minimálně následujících patnáct let. Větším rizikem je neúměrně protažení stavebních prací nebo situace, kdy provozovatel otálí s otevřením rezortu. To samozřejmě nastat může, ale to je riziko našeho podnikání, které jsme si zatím vždy dokázali pohlídat.

Ale co když nastane a vy zbankrotujete?

V tu chvíli přechází veškerá práva na provozovatele, který od nás může rezort převzít a rezort dostaví na vlastní náklady. Vy jako vlastník nemovitosti o svůj majetek nepřijdete. Vaše práva jako vlastníka nemovitosti musejí být zachována.

A co když ho nedostaví?

Dobrá věc na vlastnictví nemovitosti je ta, že jste stále majitelem stavby a pozemku, který k ní přísluší.

Pierre-Philippe Moller Vystudoval filozofii, real estate development a finančnictví v Nizozemí. Poté pokračoval studiem podnikového řízení a administrativy ve finančních službách. Kariéru ve střední Evropě začal v roce 2001, zaměřil se na projektový vývoj v oblasti turistických nemovitostí v Polsku a Maďarsku. V roce 2007 přesídlil z Nizozemí do České republiky, kde založil firmu IQ Fund Management. Od roku 2014 zastupuje společnost The Resort Group PLC pro střední a východní Evropu.

Co bude v případě, že rezort zničí živelná katastrofa?

Jsme pojištění.

To sice ano, ale turisté, minimálně nějaký čas, jezdit nebudou…

The Resort Group ve spolupráci s hotelovými operátory přistoupí k takové situaci ve vlastním zájmu tak, aby byla co nejdříve vyřešena.

A když se zkrátka změní preference návštěvníků a přestanou na Kapverdy cestovat?

Samozřejmě, i to může stát, já ale očekávám pravý opak. Například riziko terorismu je minimální, protože ostrov je z 95 procent obývaný křesťany. Turismus je navíc pro tamní obyvatele i stát jako takový opravdu jediným zdrojem stabilního příjmu. Bez něj by země rázem propadla o desítky let zpět. WTTO ve svých každoročních reportech předpokládá již po několik let na Kapverdských ostrovech pokračující růst turizmu.

Kolik máte aktuálně investorů?

Po celém světě máme více než 2000 investorů, z čehož je stále se zvyšující procento investorů českých.

Jste regulovaná entita? Kdo kontroluje, že byznys provozujete v rámci všech zákonných pravidel?

Jsme veřejná společnost. Naše účty jsou auditovány společností Deloitte. V nedávě době získala naše společnost od mezinárodní ratingové agentury ARC Ratings, S.A. hodnotení BBB- Stabilní výhled (Investiční stupeň).