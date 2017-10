Volby a jejich dopad na trhy

Ne každé volby mají potenciál výrazněji s finančními trhy zahýbat. V první řadě je potřeba, aby výsledek byl nejistý a aby bylo po volbách možných víc scénářů, z nichž některý je pro investory hotovou noční můrou. Trh takové „hororové“ možnosti přisoudí nějakou pravděpodobnost a raději se na ni připraví předem poklesem cen akcií a/nebo oslabením domácí měny. Samotné hlasování a sčítání hlasů je už jen hození mince, které se v podstatě nedá předvídat a výsledek může být jen hlava nebo orel: buď přijde na trhu další prudký pohyb směrem dolů, nebo naopak se naopak ztráty smažou.

Volby se obecně většinou konají o víkendu. To se na akciových trzích neobchoduje. Následující pondělí ráno proto dochází k výrazným mezerám neboli gapům. V takovém případě tradera nezachrání ani dobře umístěný stop-loss (pokyn k automatickému prodeji aktiva, pokud jeho cena dosáhne předem dané hodnoty) blízko pátečního kurzu, jejich požadavek na ukončení pozice trh „přeskočí“ a aktivum se zobchoduje až za nový, horší kurz v pondělí ráno.

Okem odborníka „Takové situace už z minulosti dobře známe,“ říká Gijs Nagel, zakladatel a obchodní ředitel společnosti Degiro. „Zpráva o tom, že byl odhlasován brexit, nechala trhy v absolutním šoku. Rozkolísání přitáhlo nové investory, kteří chtěli okamžitě vstoupit na trhy. Během amerických voleb jsme chtěli investory na výkyvy trhů připravit, večer před volbami jsme v DEGIRO začali nabízet americké opce a futures kontrakty. Klienti tak mohli obchodovat s oblíbenými kontrakty včetně S&P 500 e-minis, Nasdaq 100, a dokonce i se zahraničními futures, jako je Nikkei 225.“

Merkelová vs. Macron

Porovnejme si například letošní německé parlamentní volby s volbou prezidenta ve Francii. V Německu znovu (už počtvrté) vyhrála Angela Merkelová, což odpovídalo předvolebním průzkumům. Krajně pravicová Alternativa pro Německo (AfD) sice získala víc hlasů, než se očekávalo, aktuálně se ale řeší pouze to, jestli Merkelová půjde do koalice s liberály a Zelenými, nebo se vrátí do velké koalice se sociálními demokraty. Kontinuita je zachována a žádné překvapení se nečekalo a nepřišlo, reakce trhů proto nebyla ani poznat.

Předvolební preference kandidátů na francouzského prezidenta

Oproti tomu při volbách francouzského prezidenta si trhy zažily pěkný nervák. Vyzyvatelem pozdějšího vítěze Emmanuela Macrona totiž byla nejen nacionalistická Marine Le Penová, ale také krajně levicový kandidát Jean-Luc Mélenchon – a oba měli podle průzkumů šance na vítězství vyrovnané s Emmanuelem Macronem. Oba přitom chtěli vyvést Francii z Evropské unie i NATO, zavřít hranice a výrazně zvýšit daně, což by znamenalo pohromu pro business i myšlenku spojené Evropy, budované od konce druhé světové války.

Na výsledky prvního kola, které hovořilo výrazně ve prospěch Macrona, reagovalo euro víc než dvouprocentním posílením k dolaru (viz graf). Opačné scénáře předpovídaly propad společné evropské měny pod paritu s americkým dolarem.

Vývoj měnového páru EUR/USD (4hodinový graf – H4) během jara 2017

Trumpova rally

Loňské americké prezidentské volby přinesly víc překvapení najednou. Nejenom, že vyhrál Donald Trump, kterému průzkumy nedávaly příliš šancí. V den voleb se akcie na chvíli propadly o několik procent, od Trumpova vítězného projevu však už sbíraly hlavně zisky. Analytici následně nechápali, proč akcie reagují růstem, když podle nich měl výsledek být oním černým scénářem pro zahraniční obchod a „business as usual“. Trh ovšem smýšlí jinak než analytici a Trumpova rally i přes (nebo právě díky) nesplnění mnoha předvolebních slibů trvá dodnes a stojí za ní tradiční republikánská podpora korporacím, kterou americký prezident svými kroky doposud nenarušil.

Akciový index S&P 500 (denní graf – D1), modře vyznačené jsou volby amerického prezidenta

Česko 2010/2013/2017

Pojďme ale zpět do Česka. Poslední dvoje volby do Sněmovny nabídly měnovým trhům jednou nudu, jednou nebývalé vzrušení. Zatímco před čtyřmi lety, v předvečer intervenčního režimu, bylo hlasování od začátku hladkým předáním moci od potápějící se pravice do rukou ČSSD a ANO, koruna se neobtěžovala nějak reagovat.

To v roce 2010 šlo o víc. Ve světle tehdejší řecké krize vypadala jako pravděpodobná vládní spolupráce Paroubkovy ČSSD s komunisty, obě partaje plánovaly nafouklý schodek státního rozpočtu spíš zvyšovat než snižovat. Tento (pro trhy) hororový scénář by zajisté znamenal prudké oslabení koruny a růst výnosů státních dluhopisů. Ve skutečnosti ale nakonec vznikla koalice ODS + TOP 09 + Věci veřejné a koruna si v pondělí 31. května 2010 připsala okolo dvou procent zisků.

A co dopad sněmovních voleb na český akciový trh? Je tu vůbec nějaká spojitost? Můžeme říci, že ano. V první řadě jsou ovlivněny tituly, které mají primární kotaci v zahraničí (např. Erste, VIG) a které se hýbou v závislosti na ceně v zahraničí a kurzu koruny. V případě oslabení koruny potom jejich korunová cena roste a naopak.

Text vznikl ve spolupráci se společností DEGIRO.

Pak záleží na tématu voleb a možnosti realizace předvolebních slibů. Pokud by horký kandidát na vítězství prosazoval zavření jaderných elektráren, akcie ČEZ by k tomu zajisté „měly co říct“. Stejně tak akcie Komerční banky by „nebyly nadšené“ z možného zavedení bankovní sektorové daně. Český akciový trh je ale velmi úzký a málokdy se hlavní volební téma trefí přímo do businessu jedné z obchodovaných společností – žádného těžaře lithia zkrátka v indexu PX nemáme.

Tomáš Raputa

Hlavní analytik www.FXstreet.cz