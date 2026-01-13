Peníze.cz
Invalidní důchod 2026: Kdo má nárok a rychlá kalkulačka

Gabriel Pleska | rubrika: Když se řekne | 13. 1. 2026
Minimální procentní výměra invalidního důchodu nerostla od roku 1996. Letos se invalidní penzisté konečně dočkali zvýšení. Projděte náš přehled, kdo má na invalidní důchod nárok a za jakých podmínek. Orientační výši invalidního důchodu propočte rychlá kalkulačka.
Zdroj: Pleska / Midjourney

Invalidní důchod slouží k tomu, aby člověk, který kvůli špatnému zdravotnímu stavu nemůže částečně nebo vůbec pracovat, měl aspoň nějaký příjem.

Samotné špatné zdraví ale ke získání invalidního důchodu nestačí. Kdo chce invalidní důchod brát:

  • musí být uznán invalidním (v prvním až třetím stupni invalidity)
  • musí splnit potřebnou dobu účasti na důchodovém pojištění (podmínka neplatí pro lidi, kteří se invalidními stanou po pracovním úrazu nebo kvůli nemoci z povolání)
  • nesmí mít nárok na starobní důchod
  • musí být mladší 65 let

Probereme si to všechno podrobněji. Povíme si, proč se invalidní důchody letos zvyšují, a kdo si chce jenom spočítat, jaký by měl invalidní důchod, kdyby mu ho teď přiznávali, může rovnou skočit na kalkulačku invalidního důchodu pro rok 2026.

Rychlý rozcestník

Jaké jsou podmínky, aby byl člověk uznán invalidním?

Základním předpokladem pro přiznání invalidního důchodu je, že vás posudkový lékař Institutu pro posuzování zdravotního stavu (do něj se přeměnila posudková služba České správy sociálního zabezpečení) uzná invalidním v jednom ze tří stupňů.

O tom, který ze tří stupňů to bude, rozhoduje pokles pracovní schopnosti, tedy schopnosti vykonávat výdělečnou činnost odpovídající tělesným a duševním možnostem, vzdělání, zkušenostem a znalostem.

Za invalidního doktor člověka uzná, jestliže jeho pracovní schopnost klesne přinejmenším o 35 procent. Hranice dalších stupňů invalidity jsou 50 a 70 procent. Přehledně to tedy vypadá takto:

  • invalidita 1. stupně: pokles pracovní schopnosti o 35 až 49 procent
  • invalidita 2. stupně: pokles pracovní schopnosti o 50 až 69 procent
  • invalidita 3. stupně: pokles pracovní schopnosti o 70 a víc procent

Jak dlouho musí člověk platit důchodové pojištění, aby dostal invalidní důchod?

Ani pokles pracovních schopností ale nestačí, pokud člověk nesplní další z podmínek: dostatečně dlouhou účast na důchodovém pojištění.

Výjimku z pravidla má ten, kdo se stane invalidním následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání – doby pojištění se v jeho případě nezkoumají.

Dávky pro zdravotně postižené v roce 2026. Kdo má nárok a jak žádatDávky pro zdravotně postižené v roce 2026. Kdo má nárok a jak žádat

Důchodové pojištění je jedna ze složek sociálního pojištění. To za každého zaměstnance odvádí zaměstnavatel a osoby samostatně výdělečně činné (živnostníci a další podnikatelé) si ho platí samy. Zjednodušeně by se dalo říct, že je tedy pro přiznání invalidní penze potřeba odpracovat dostatečný počet let, ale není to přesné. Existují ještě takzvané náhradní doby pojištění, o kterých si víc povíme dál.

Minimální doba důchodového pojištění pro získání invalidního důchodu se liší podle dosaženého věku:

Věk

Minimální doba účasti na důchodovém pojištění

do 20 let

míň než 1 rok

20 až 22 let

1 rok

22 až 24 let

2 roky

24 až 26 let

3 roky

26 až 28 let

4 roky

nad 28 let

5 let

U lidí starších 28 let se navíc zkoumá, jestli potřebných pět let doby pojištění nasbíraly během posledních deseti let před vznikem invalidity. Komu je víc než 38 let a nezískal v posledních deseti letech pět let pojištění, může splnit ještě alternativní podmínku: že v období posledních dvaceti let před vznikem invalidity získal deset let pojištění.

Co jsou náhradní doby pojištění?

Jak už jsme řekli výš, za dobu důchodového pojištění se počítají i některá období, kdy člověk důchodové (sociální) pojištění neplatil, říká se jim náhradní doby pojištění.

Jde o období, kdy za vás sociální pojištění neodváděl zaměstnavatel (nepracovali jste). Nebo jste si ho jako OSVČ nehradily samy, přesto se na ně zákon dívá jako na odpracované. Jde například o:

  • péči o dítě do čtyř let věku,
  • péči o blízkého závislého na péči,
  • pobírání invalidního důchodu pro třetí stupeň invalidity,
  • doba evidence na úřadu práce, po kterou náležela podpora v nezaměstnanosti,
  • doba evidence na úřadu práce při probíhající rekvalifikaci,
  • doba evidence na úřadu práce, pokud nenáležela podpora v nezaměstnanosti nebo neprobíhala rekvalifikace – maximálně se přiznávají tři roky a z toho do 55 let věku nejvýše jeden rok,
  • výkon základní vojenské služby,
  • studium na střední, vyšší odborné a vysoké škole před rokem 2010, konkrétně prvních šest let studia po dosažení plnoletosti.

Náhradním dobám pojištění jsme věnovali samostatný článek: Studium, rodičovská, vojna. Co všechno se vám počítá do důchodu a jak.

Zákon pamatuje i na toho, kdo se stane invalidním před osmnáctými narozeninami, a proto nemůže doby pojištění splnit. Invalidní důchod ale na základě takzvané invalidity z mlád může získat jen ten, kdo je invalidní v nejtěžším, tedy třetím stupni.

Jak se počítají invalidní důchody a proč se letos tolik zvyšují?

Kromě počtu odpracovaných let a toho, kolik člověk platil na důchodovém pojištění, rozhodne o výši invalidního důchodu takzvaná dopočtená doba. Tedy doba, která člověku od vzniku invalidity chybí do důchodového věku.

Ovšem pozor: při výpočtu dopočtené doby neberou úřednicí v potaz vždy váš důchodový věk. Počítá se s věkem platným pro bezdětné ženy stejného data narození, který se od důchodového věku muže nebo ženy s dětmi často liší – napoví naše kalkulačka věku odchodu do důchodu.

Dopočtená doba ovlivňuje jen výpočet důchodu, nehraje roli při posuzování nároku na něj – nemá vliv na získání potřebných dob pojištění.

Minimální důchod výrazně stoupne. Tolik musí nově dostat každýMinimální důchod výrazně stoupne. Tolik musí nově dostat každý

Dopočtená doba ale nepočítá vždy plná. Případně se s ní nepočítá vůbec, pokud:

  • invalidita vznikla následkem úmyslného poškození zdraví, které si pojištěnec způsobil nebo nechal způsobit,
  • poškození zdraví pojištěnce vzniklo jako následek jeho úmyslného trestného činu.

Invalidní důchod má dvě složky: základní a procentní výměru.

Základní výměra je pro všechny stejná – v roce 2026 dělá 4900 korun (v roce 2025 byla 4660 korun)

Procentní výměra závisí na počtu odpracovaných let, průměru hrubých výdělků a stupni invalidity. Procentní výměra má navíc od letoška stanovené minimum, pod které nesmí klesnout. Pokud je nižší zvyšuje se automaticky na úroveň tohoto minima:

  • Procentní výměra invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně musí být v roce 2026 nejmíň 4900 Kč.
  • Procentní výměra invalidního důchodu pro invaliditu druhého stupně musí být v roce 2026 nejmíň 2450 korun.
  • Procentní výměra invalidního důchodu pro invaliditu prvního stupně musí být v roce 2026 nejmíň 1634 korun.

Ještě loni přitom byly stropy minimální výměry podstatně nižší: 770 korun pro třetí, 385 korun pro druhý a 257 korun pro první stupeň invalidity. Na 770 korunách se držely od roku 1996 – navzdory tomu, jak za tu dobu rostly mzdy i ceny úplně všeho.

Zvýšení základní i minimální procentní výměry se týká všech typů důchodů: Změny v důchodech: Přehled, co všechno je od ledna 2026 jinak.

Kalkulačka invalidního důchodu

Co se stane s invalidním důchodem, když se změní stupeň invalidity?

Invalidního důchody se jednak mění samy od sebe s pravidelnou každoroční valorizací penzí.

Kdykoli se ale invalidní důchod může změnit v návaznosti na změnu zdravotního stavu a stupeň přiznané invalidity.

Když se podle posudku lékaře změní stupeň invalidity, stanoví se nová výše procentní výměry invalidního důchodu pomocí předem daných koeficientů.

Když se stupeň invalidity zvyšuje, přepočítací koeficienty vypadají takhle:

  • Když se dostanete z 1. do 2. stupně, zvýší se procentní výměra o 1,5násobek.
  • Když se dostanete z 2. do 3. stupně, roste procentní výměra o dvojnásobek.
  • Když se zdravotní stav výrazně zhorší a dostanete se z 1. stupně invalidity rovnou do 3., zvyšuje se procentní výměra o trojnásobek.

Postupuje se výhradně podle koeficientů, v procentní výměře už se tedy nezohledňuje výše vašich výdělků v době, kdy už jste invalidní důchod v 1. nebo 2. stupni pobírali.

Koeficienty jsou stanoveny i pro situaci, kdy se zdravotní stav naopak zlepší:

  • Když jdete z 2. stupně do 1., sníží se vám procentní výměra na dvě třetiny původní výše (koeficient je 0,6667).
  • Když jdete z 3. stupně do 2., sníží se procentní výměra na polovinu (koeficient je 0,5).
  • A pokud byste skočili z 3. rovnou do 1. stupně, klesne vaše procentní výměra na třetinu původní částky (koeficient 0,3333).

Hlídáme vám zdraví

Řekněte UÁ
Zdroj: Pleska/Gemini

Můžu při invalidním důchodu pracovat?

Pokud jde o přivýdělek k invalidnímu důchodu, je dobré pamatovat na několik pravidel. Kdo pracuje moc, je podezřelý. Řečeno úředně: rozsah pracovní aktivity by měl odpovídat snížené pracovní schopnosti.

Doporučuje se většinou pracovat na zkrácený, tedy poloviční nebo čtvrtinový úvazek. Plné pracovní nasazení by mohlo vést k přezkumu zdravotního stavu snížení stupně invalidity. Pokud jde o výši výdělku, žádný limit neplatí.

Lidé v prvním a druhém stupni invalidity by měli o práci vysloveně usilovat. Doba v invalidním důchodu se jim totiž na rozdíl od doby s invaliditou ve třetím stupni nepočítá jako náhradní doba pojištění potřebná pro získání nároku na starobní důchod.

Za náhradní dobu pojištění se v omezeném rozsahu počítá i doba v evidenci nezaměstnaných na úřadu práce.

Jak požádat o invalidní důchod?

Žádost o invalidní důchod se podává na okresní správě sociálního zabezpečení. Lze to učinit fyzicky nebo elektronicky.

Pokud chcete žádost podávat přímo na sociálce, pak úřad doporučuje objednat se přímo na určitý termín a čas. A taky si nějaký čas na podání žádosti vyhradit, není to na pár minut.

Pokud se vzhledem ke špatnému zdravotnímu stavu nemůžete dostavit osobně, může ji za vás na správu sociálního zabezpečení donést někdo z rodiny, ale bude potřebovat váš písemný souhlas a taky potvrzení od lékaře, že zdravotní stav vám návštěvu na úřadě neumožňuje.

Žádost o invalidní důchod je možné podat taky elektronicky přes ePortál České správy sociálního zabezpečení.

Při podávání žádosti o invalidní důchod budete muset prokázat svou totožnost, pokud budete žádat na úřadě, tak občanským průkazem nebo pasem, online některou digitální identitou (bankovní identitou, datovou schránkou, eObčankou, mobilním klíček k eGovernmentu…)

Doby pojištění ze zaměstnání či podnikání by měla sociálka mít. Jí se ostatně to pojištění platí, náhradní doby ale možná budete muset dokazovat: není od věci mít připravený rodný list dítěte, když se má započítat péče o dítě do čtyř let věku, potvrzení o studiu nebo vojenskou knížku.

Řízení o přiznání invalidní penze nejčastěji prodlužuje prokazování zdravotního stavu. Přichystejte si taky rovnou dokumentaci od lékařů, tedy lékařské nálezy z vyšetření, která jste absolvovali, ať je můžete osobně předložit nebo elektronicky přiložit.

Co když mi invalidní důchod nepřiznají nebo mi přiznají nižší stupeň?

Pokud člověk žádá o invalidní důchod, ale zamítnou mu ho nebo mu přiklepnou nižší stupeň invalidity, proti rozhodnutí může do 30 dní podat námitku. Ta se podává na Českou správu sociálního zabezpečení, která věc přezkoumá a vydá další rozhodnutí.

Když to není ke spokojenosti žádajícího, nezbývá než žaloba ke krajskému soudu. Řízení ve věcech důchodového pojištění je osvobozené od správních poplatků, bez ohledu na to, jak nakonec soud rozhodne.

Gabriel Pleska

Autor článku Gabriel Pleska

Redaktor, editor a uměle inteligentní ilustrátor webů Peníze.cz a Finmag.cz. Další články autora.

V diskuzi je celkem 0 komentářů

Oblíbená témata

Česká správa sociálního zabezpečení, důchodové pojištění, důchody, invalidita, invalidní důchody, náhradní doba pojištění, posudkový lékař

