Invalidní důchod 2018. Kolik dělá a kdo má nárok?

Když člověk nemůže po úrazu nebo vážné nemoci vykonávat původní zaměstnání, nebo dokonce pracovat vůbec, nezbývá než zažádat o invalidní důchod. Invalidní důchod vám ale přiznají, jen pokud splňujete následující podmínky:

Česká správa sociálního zabezpečení vás uzná invalidním

odpracujete dostatečný počet let

je vám míň než 65 let a nesplňujete podmínky pro přiznání starobního důchodu

Pokud se stanete invalidním následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, podmínku dostatečného počtu odpracovaných let splňovat nemusíte.

Stupeň invalidity

Stupeň invalidity určuje posudkový lékař České správy sociálního zabezpečení. Rozhodující je pokles pracovních schopnosti – schopnosti vykonávat výdělečnou činnost odpovídající vaším tělesným a duševním schopnostem, vzdělání, zkušenostem a znalostem.

Za invalidního se člověk považuje, jestliže jeho pracovní schopnost klesne nejméně o pětatřicet procent. Zákon pak rozlišuje tři stupně invalidity:

Invalidita I. stupně : pokles pracovní schopnosti o 35 až 49 %

: pokles pracovní schopnosti o 35 až 49 % Invalidita II. stupně : pokles pracovní schopnosti o 50 až 69 %

: pokles pracovní schopnosti o 50 až 69 % Invalidita III. stupně: pokles pracovní schopnosti o 70 a víc %

Stupeň invalidity je rozhodující při určení výše invalidního důchodu.

Odpracované roky

Další podmínku – dostatek odpracovaných roků – úředníci označují jako získání potřebné doby důchodového pojištění. Důchodové pojištění představuje jednu ze složek sociálního pojištění, které za zaměstnance odvádí zaměstnavatel. Živnostníci a podnikatelé ho hradí z vlastní kapsy.

Stejně jako u starobních penzí je tedy rozhodující, jak dlouho jste byli zaměstnaní nebo podnikali. U invalidních důchodů jsou ale minimální doby pojištění nižší, navíc se liší podle věku.

Věk Minimální doba účasti na důchodovém pojištění do 20 let méně než 1 rok 20 až 22 let 1 rok 22 až 24 let 2 roky 24 až 26 let 3 roky 26 až 28 let 4 roky nad 28 let 5 let

U poslední skupiny – osob starších 28 let, bude sociálka zkoumat, zda potřebnou dobu pojištění nasbírali během posledních deseti let před vznikem invalidity. U osob starších 38 let se zkoumá období dvacet let před vznikem invalidity, limit účasti na důchodovém pojištění je ale vyšší – potřebná doba pojištění dělá deset roků.

Do doby pojištění potřebné pro přiznání invalidního důchodu se počítají také náhradní doby pojištění – období, kdy za vás zaměstnavatel sociální pojištění neplatil (nebo jste si ho jako OSVČ nehradily samy), přesto se na ně pohlíží jako na odpracované. Náhradní doba se ale započítá, jen pokud trvala aspoň jeden rok. V praxi jde například o:

péči o dítě do čtyř let věku

evidenci na úřadě práce jako uchazeče o zaměstnání po dobu, po kterou vám náležela podpora v nezaměstnanosti

péči o blízké závislé na péči

Jestliže vám pár odpracovaných roků (požadovaná doba pojištění) chybí, můžete je dohnat po dobu deseti let od vzniku invalidity – jak na přivýdělek k invalidnímu důchodu si povíme o pár řádků níž.

Invalidita z mládí Zákon pamatuje i na toho, kdo se stal invalidním před dosažením plnoletosti, a proto nemůže být dostatečně dlouho pojištěný. V tom případě jde o takzvanou invaliditu z mládí. Nárok na invalidní důchod z mládí vzniká pouze osobám invalidním ve III. stupni, kterým je minimálně osmnáct let.

Invalidní důchod: Kolik dělá?

Při stanovení výše důchodu se vedle počtu odpracovaných let zohledňuje také dopočtená doba. Jde o období od vzniku invalidity do doby dosažení důchodového věku. Jednoduše řečeno: o dobu, kterou by člověk teoreticky mohl získat, kdyby se nestal invalidním. Při výpočtu dopočtené doby ovšem rozhoduje důchodový věk platný pro bezdětné ženy stejného data narození, nikoli tedy nutně přímo váš důchodový věk. Dopočtená doba má vliv jen na samotný výpočet důchodu, při posuzování získání potřebné doby pojištění se s ní nepočítá.

Stejně jako ostatní penze, i invalidní důchod se skládá ze základní a procentní výměry. Základní výměra je pro všechny stejná – v roce 2018 dělá 2700 korun. Procentní výměra se odvíjí od počtu odpracovaných let, průměru hrubých výdělků za rozhodné období (pro letošek jde o roky 1986 až 2017) a stupně invalidity. Konkrétně:

0,5 % výpočtového základu pro invaliditu I. stupně

0,75 % výpočtového základu pro invaliditu II. stupně

1,5 % výpočtového základu pro invaliditu III. stupně

Průměr hrubých výdělků se srovnává pomocí přepočítávacích koeficientů, následně se upravuje prostřednictvím dvou redukčních hranic a teprve potom se dojde k výpočtovému základu. Se složitým výpočtem invalidního důchodu si ale nemusíte lámat hlavu. Výši invalidního důchodu snadno propočte naše kalkulačka. Stačí zadat měsíční hrubý příjem.

Spočítejte si výši invalidního důchodu 2018 Hrubý měsíční příjem Kč Započtená doba let

Po dosažení pětašedesáti let nárok na invalidní důchod zaniká. Pokud ale splníte vše potřebné, můžete začít čerpat starobní důchod.

Jestliže vám na sociálce vypočtou starobní penzi nižší, navýší se na úroveň dosavadního invalidního důchodu.

Invalidní důchod a přivýdělek

Pokud si chcete k invalidnímu důchodu přilepšit, měl by rozsah pracovní aktivity odpovídat snížené pracovní schopnosti. Výše výdělku není nijak omezená, roli nehraje ani stupeň invalidity. Obecně se ale doporučuje pracovat na poloviční nebo čtvrtinový úvazek. Plný úvazek by mohli posudkoví lékaři ČSSZ vnímat jako důvod pro snížení stupně invalidity.

U osob invalidních v I. a II. stupni se přivýdělek de facto předpokládá. Doba, po kterou invalidní důchod pobírají, se jim totiž na rozdíl od lidí invalidních ve III. stupni nepočítá jako náhradní doba pojištění, potřebná pro pozdější vznik nároku na starobní důchod.

S hledáním zaměstnání pomůže úřad práce. Zařazení v evidenci uchazečů o zaměstnání se navíc započítává (v zákonem omezeném rozsahu) jako náhradní doba pojištění. Pokud pracovat nechcete, dobře si propočtěte, zda vám nebude potřebná doba pojištění chybět – později byste nemuseli splňovat podmínky pro přiznání starobní penze.

Důchodové pojištění si můžete platit i dobrovolně – jak na to, poradí náš článek. Pozor na to, že se letos mírně měnila pravidla: u dobrovolného důchodového pojištění bez udání důvodu, musíte před dnem podání přihlášky získat alespoň jeden rok pojištění.

Jak na žádost a jak se odvolat?

O invalidní důchod se žádá na okresní správě sociálního zabezpečení v místě trvalého bydliště. Žádost s vámi sepíšou přímo pracovníci sociálky. Pokud se kvůli nepříznivému stavu nemůžete dostavit osobně, může žádost o invalidní důchod sepsat rodinný příslušník. Kromě písemného souhlasu je ale potřeba potvrzení lékaře, který doloží, že vám zdravotní stav osobní návštěvu okresní správy sociálního zabezpečení nedovoluje.

Ať už se pro invalidní důchod vydáte osobně nebo pověříte někoho z rodiny, připravte si také občanský průkaz. Jestliže chcete započítat náhradní doby pojištění, budete muset doložit doklady, které je prokazují – například rodný list dítěte, pokud chcete započíst péči o dítě do čtyř let věku.

Když nesouhlasíte s rozhodnutím sociálky – třeba přiznaným stupněm invalidity, do 30 dní od vydání proti němu můžete podat námitku. Námitky směřujte na Českou správu sociálního zabezpečení.

Česká správa sociálního zabezpečení vaše námitky přezkoumá a vydá další rozhodnutí. Pokud ani tentokrát nesouhlasíte, můžete podat správní žalobu ke krajskému soudu. Řízení ve věcech důchodového pojištění je osvobození od správních poplatků a to i tehdy, jestliže soud nerozhodne ve váš prospěch.