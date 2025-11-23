Elektronické bankovnictví nepoužívá víc než pětina Čechů

Internetové bankovnictví používá už 78 procent obyvatel České republiky starších šestnácti let. Vyplývá to z velkého průzkumu na reprezentativním vzorku téměř 5,8 tisíce lidí, který v letošním druhém čtvrtletí provedl Český statistický úřad.
Oproti loňsku stoupl podíl uživatelů o necelý jeden procentní bod. Před pěti lety (v roce 2020) používalo internetové bankovnictví 64 % populace, v roce 2010 jen 21 %.
Pod internetové bankovnictví řadí statistici také aplikace v chytrém telefonu zvané mobilní bankovnictví.
Nejvíce uživatelů internetového bankovnictví najdeme mezi lidmi ve věku 25 až 34 let – používá ho 96 % osob z této skupiny. Téměř stejně vysoký podíl (95 %) je mezi lidmi ve věku 35 až 44 let.
Jednoznačně nejméně (24 %) uživatelů je mezi lidmi staršími 75 let. Kdybychom počítali jen populaci od 16 do 74 let, stoupne podíl uživatelů elektronického bankovnictví v Česku na 85 %.
Zatímco z vysokoškolsky vzdělaných lidí ve věku 25 až 64 let využívá elektronické bankovnictví 99 %, mezi lidmi se základním vzděláním ve stejném věku jen 63 %.
Ve státech Evropské unie bylo loni používání internetového bankovnictví nejrozšířenější v Dánsku (přibližně 98 % populace od 16 do 74 let) a v Nizozemsku (96 %). Česku patřilo šesté místo (84 %), Naopak nejmenší byl loni podíl uživatelů v Rumunsku (28 % populace od 16 do 74 let), Bulharsku (31 %) a Řecku (54 %.).
Mezi lidmi, kteří aspoň jednou za poslední tři měsíce k něčemu (bez ohledu na bankovnictví) použili internet, využilo elektronické bankovnictví 88,1 % obyvatel Česka starších 16 let.
Použivání elektronického bankovnictví v Česku
|
|rok 2025
|rok 2020
|rok 2010
|Celkem 16+
|77,9 %
|64,1 %
|21,1 %
|Celkem 16–74
|84,9 %
|69,7 %
|22,5 %
|Pohlaví
|Muži 16+
|78,2 %
|65,2 %
|24,4 %
|Ženy 16+
|77,7 %
|63,1 %
|18,1 %
|Věková skupina
|16–24 let
|87,7 %
|62,0 %
|17,7 %
|25–34 let
|95,5 %
|88,3 %
|36,6 %
|35–44 let
|94,9 %
|86,7 %
|32,7 %
|45–54 let
|91,7 %
|80,8 %
|24,4 %
|55–64 let
|81,7 %
|58,6 %
|10,9 %
|65+
|40,3 %
|22,3 %
|2,7 %
|Vzdělání (25–64 let)
|Základní
|62,7 %
|42,0 %
|4,5 %
|Střední bez maturity
|84,7 %
|69,3 %
|14,2 %
|Střední s maturitou + VOŠ
|95,8 %
|86,4 %
|34,7 %
|Vysokoškolské
|98,5 %
|92,4 %
|53,4 %
|Ekonomická aktivita (16+)
|Zaměstnaní
|92,9 %
|83,8 %
|31,6 %
|Osoby v domácnosti
|94,4 %
|85,4 %
|32,1 %
|Studenti
|86,3 %
|58,5 %
|14,9 %
|Starobní důchodci
|40,6 %
|23,2 %
|3,3 %
|Invalidní důchodci
|54,6 %
|37,6 %
|3,2 %
|Zdroj: ČSÚ
Internet v Česku nikdy nepoužilo osm procent populace starší 16 let, což je přibližně 680 tisíc osob, zjistil stejný průzkum statistického úřadu.
Téměř 90 procent lidí z těch, kteří vůbec nepoužívají internet, tvoří starobní důchodci. Ve věkové kategorii od 75 let uvedlo 42 procent osob (410 tisíc), že nikdy nebylo online. Ve skupině 65 až 74 let nepoužilo internet ani jednou v životě 16 procent lidí.
Další skupinou, ve které internet nepoužívá poměrně značná část populace, jsou podle statistiků nepracující invalidní důchodci. Méně používají internet také osoby se základním vzděláním.
Ani jednou za poslední tři měsíce nepoužila internet více než desetina obyvatel (11,5 %). Jaké nejčastější důvody zmiňují? Tři čtvrtiny z nich internet nepotřebují nebo o něj nemají zájem. Pro téměř třetinu (30 %) je prý používání internetu příliš složité. Více než desetina lidí (12 %) uvádí zdravotní důvody, 5 % finanční náročnost, 4 % obavy o bezpečnost či soukromí a 3 % jsou z principu proti používání internetu.
