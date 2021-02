Bankovní identitu budeme dělat společně. Aliance se spojují

Řešení pro bankovní identitu bude firmám nabízet přece jenom jediná asociace, která sdruží banky napříč trhem. Končí tak spor, při němž hrozil vznik dvou různých asociací.

„Air Bank, Equa bank, Fio banka, mBank, Moneta Money Bank, Raiffeisenbank a UniCredit Bank se rozhodly, že budou spolupracovat na sjednocení standardu bankovní identity se společností Bankovní identita,“ napsaly zmíněné banky ve společném prohlášení. Dosavadními akcionáři společnosti Bankovní identita byly pouze největší banky - Česká spořitelna, ČSOB a Komerční banka.

„Záměrem je nabídnout firemnímu sektoru jedno dostupné řešení pro spolehlivou, rychlou a bezpečnou online identifikaci zákazníků a elektronický podpis,“ píší banky ve společné zprávě bez dalších podrobností.

Bankovní identita umožňuje jednoduše a bez dalších nákladů pro běžného klienta ověřit jeho identitu i mimo banku. V první fázi je to vůči veřejné správě, typicky při přihlašování do Portálu občana. Službu už spustily Česká spořitelna a ČSOB, s testovacím provozem má v nejbližších dnech skončit Komerční banka. O potřebnou akreditaci od státu žádají také Air Bank, Moneta a Fio banka, další banky se teprve připravují.

Ve druhé fázi se pak bankovní identita otevře i pro zájemce z řad soukromých společností, které chtějí snadno a přitom bezpečně ověřit klienta. Půjde hlavně o telekomunikační operátory, dodavatele energií, sázkové společnosti nebo e-shopy. Rozšíří se tak možnosti, jak na dálku sjednat nebo změnit smlouvu, ověřit věk a podobně.

Právě soukromé společnosti, které službu zvanou BankID budou využívat, jsou pro banky finančně atraktivní. Narozdíl od uživatelů internetbankingu (jejichž identita se ověřuje) nebo veřejné správy totiž jako jediní mají za službu platit. Na bankách teď je, aby případné partnery z řad soukromých společností zaujaly a přesvědčily je, že se jim služba vyplatí. A to jak díky technickému řešení, tak finančně.

Trojice největších bank – Česká spořitelna, ČSOB a Komerční banka – už od loňského dubna avizovala vznik společného podniku. Založila ho v září poté, co získala souhlas Evropské komise. Podnik se jmenuje Bankovní identita. Jenže: Moneta, Fio a Air Bank – co do počtu klientů hned za zmíněnou trojicí největších – na začátku listopadu oznámily, že založí vlastní Alianci pro bankovní identitu. Ve společném podniku s třemi největšími bankami bychom neměli rovnocenné postavení, vysvětlují svůj krok. Podle informací webu Peníze.cz měl totiž trojici zakládajících největších bank zůstat výrazně většinový podíl, zatímco případní další členové by společně získali jenom pětinu. Dvě ze tří největších bank by tak vždycky mohly přehlasovat ty střední nebo malé.

Ke společné asociaci se teď nově přidávají i další čtyři banky: mBank, Raiffeisenbank, UniCredit Bank a Equa bank.

Jiří Hovorka O osobních financích píše od roku 2009. Začínal v Měšci, pak se stejným tématům věnoval v Aktuálně.cz, po sloučení s vydavatelstvím Economia se jeho texty objevovaly i v Hospodářských novinách. Dlouhodobě se věnuje důchodům,... Další články autora. Petr Kučera Autorsky se zaměřuje na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ještě víc než paragrafy ale miluje média. Byl šéfredaktorem České informační agentury... Další články autora.