ČSOB na sobotu vypne elektronické bankovnictví

Elektronické bankovnictví ČSOB čeká v sobotu 20. března výraznější odstávka. Důvodem je plánovaná údržba, informovala banka.

Od půlnoci z pátku na sobotu nebude dostupné internetové bankovnictví (do sobotní 23. hodiny), jeho starší verze InternetBanking 24 (do 17. hodiny), mobilní aplikace ČSOB Smartbanking (do 18. hodiny) ani telefonní bankovnictví (do 17. hodiny).

Zatímco zadání platebních příkazů může počkat na neděli nebo pondělí, problémy mohou být s limity na platby kartou. Jejich případné zvýšení pro sobotní nákupy by si lidé měli nastavit ještě během pátku.

ČSOB letos na jaře zároveň plánuje spustit vylepšené internetové bankovnictví. O změně bude klienty včas informovat, přechod má být postupný. Místo dosavadních údajů se lidé začnou přihlašovat ČSOB Identitou, tedy novým jménem a heslem. Na rozdíl od dosavadního stavu si však mohou své přihlašovací údaje sami nastavit. Banka avizuje také jednodušší ověřování plateb – do 500 korun je nebude nutné ani potvrzovat. Současně připravuje novou mobilní aplikaci.

Petr Kučera Autorsky se zaměřuje na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ještě víc než paragrafy ale miluje média. Byl šéfredaktorem České informační agentury... Další články autora.